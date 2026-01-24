QUALI SONO I NUOVI COSTUMI PER BAMBINI DI ZARA PER CARNEVALE 2026?

Di travestimenti ce ne sono tanti, ma i costumi di Carnevale 2026 per bambini di Zara sono davvero irresistibili. Così come per la collezione di abbigliamento e accessori, anche per quella dei costumi il brand del gruppo Inditex sa come catalizzare l’attenzione. Come fare a non innamorarsi del costume di Carnevale da cuore per bambini? E degli animali come tartarughe e mucche? Non mancano fatine e cow-boy in versione glamour.

Credits: zara.com

Unica, bella, semplicemente meravigliosa: la collezione di costumi di Carnevale 2026 per bambini di Zara è estrosa e diversa dal solito. Si può acquistare il costume e gli accessori o solamente alcune parti, per poter personalizzare a piacere. Siete pronte a scoprire quali sono le ultime novità? Allora cominciamo!

CUORI E ALI DI FARFALLE TRA LE NOVITÀ DI CARNEVALE TARGATE ZARA

Zara, costume cuore velluto. Prezzo: 17,95€ su zara.com





le idee di carnevale di zara sono molto originali

Pensate a un grande cuore rosso, ispirato all’iconica pelliccia di Yves Saint Laurent. Ora focalizzatevi su un’alternativa decisamente low cost e pensata per i bambini.

Ecco a voi il cuore di velluto rosso di Zara, idea strabiliante da indossare in vista del Carnevale. Per un mood romantico ma anche per avere uno stile alternativo, si tratta di un costume delizioso e glamour. A questo, volendo, si possono abbinare gli stivaletti con cuori rosa e rossi metal, per un look completo.

Zara, ali costume farfalla brillante. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Sempre per restare del mondo delle favole, Zara offre anche la possibilità di indossare delle splendide ali di farfalla oro e lilla, una soluzione imbottita, quindi abbastanza resistente, a cui coordinare bellissime bacchette magiche pastello.

Zara, mantella tulle brillante da fata. Prezzo: 15,95€ su zara.com

Per diventare una fatina ci sono, oltre alle bacchette, anche delle meravigliose mantelle in colori iridescenti, caratterizzate da balze di tulle che catturano immediatamente l’attenzione.

COSTUMI DI CARNEVALE 2026 ZARA PER BAMBINI: GLI ANIMALI

Zara, costume da mucca. Prezzo: 19,95€ su zara.com

I costumi di animali per Carnevale, soprattutto per i più piccini, restano un must e quelli di Zara sono davvero deliziosi.

Zara, costume tartaruga. Prezzo: 19,95€ su zara.com

Si infilano come fossero delle tutone, ma senza gambe e braccia, mantengono una linea ampia e sono rifiniti in ogni minimo dettaglio. Tra questi c’è la mucca in bianco e nero, una meravigliosa e morbidissima tartaruga con guscio metallizzato ed è scintillante anche il vestito da coccinella.

Zara, vestito coccinella. Prezzo: 19,95€ su zara.com

I COW-BOY PER IL CARNEVALE DI ZARA

Per un tocco da far west, ecco i costumi Zara da cow-boy, con frange e stampe animalier, stelle e dettagli a contrasto luminosissimi che catturano immediatamente l’attenzione.

Zara, vestito da cow-boy con frange. Prezzo: 29,95€ su zara.com

A questi è possibile abbinare stivaletti western, cappelli ad hoc, persino giacche, bandane da mettere al collo oppure collane con stelle da sceriffo.

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Via Giphy

Ragazze, è il vostro turno e vi lasciamo la parola per parlare dei nuovi costumi di Carnevale 2026 per bambini di Zara, sapere se vi piacciono, qual è il vostro preferito e se vi travestirete anche voi quest’anno. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!