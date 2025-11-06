Lo stress non si manifesta allo stesso modo per tutti. C’è chi lo combatte con l’azione, chi si chiude in sé stesso, chi si perde tra pensieri infiniti. Ed è proprio nei momenti più intensi che possiamo affidarci alla saggezza della natura.

Secondo la naturopatia spagirica, ogni pianta custodisce un’energia che risuona con i pianeti dell’astrologia antica ed è proprio questa corrispondenza a renderla preziosa nel sostenere il nostro benessere psico-fisico.

In questo post della sua rubrica di naturopatia sul Blog ClioMakeUp Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, ci guida alla scoperta delle erbe più adatte ai segni zodiacali: un viaggio tra stelle e botanica per aiutarci a ritrovare centratura, leggerezza e presenza. Scopriamo qual è la nostra e come utilizzarla nella vita quotidiana per trasformare lo stress in consapevolezza. Siete pronte? Lasciamo la parola a Tiziana.

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SEGNI ZODIACALI E MOMENTI DIFFICILI: LE ERBE PER TE

Lo stress non è uguale per tutti. C’è chi, come l’Ariete, reagisce correndo a mille all’ora pur di non fermarsi. Chi, come la Bilancia, si perde tra mille pensieri e indecisioni. Chi si chiude, chi esplode, chi si disperde.

Ognuno di noi ha un modo unico di affrontare i momenti difficili, ed è qui che entra in gioco la natura, con la sua infinita capacità di riportarci all’equilibrio.

In naturopatia spagirica, le piante non sono scelte a caso: si ritiene che ognuna racchiuda una segnatura, cioè un’impronta energetica che riflette l’influenza di uno dei 7 pianeti antichi: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove o Saturno. Queste energie non sono solo simboliche: rappresentano qualità interiori, forze vitali che si esprimono in noi e che, quando si squilibrano, possono generare stress, stanchezza o disarmonia.

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Usare le erbe in sintonia con la propria energia astrologica significa riconnettere il corpo al cielo, ritrovando quella vibrazione naturale che ci fa sentire centrati, presenti e vivi.





Io sono Tiziana Salari, Naturopata certificata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, e ho un approccio che unisce la conoscenza delle erbe alla lettura energetica del tuo mondo interiore. In questo articolo ti accompagno a scoprire le piante che parlano la lingua del tuo segno zodiacale, per aiutarti a gestire lo stress in modo naturale e consapevole.

COME USARE LE TUE ERBE ALLEATE

Ogni pianta può accompagnarti in modi diversi:

in tisana , per un effetto dolce e graduale sul corpo e sul sistema nervoso ;

, per un e sul ; come olio essenziale , da diffondere o applicare (sempre diluito in olio vettore) per un’ azione aromaterapica immediata ;

, da diffondere o applicare (sempre diluito in olio vettore) per un’ ; come rituale di benessere, aggiungendo le erbe al bagno, a un impacco o semplicemente respirando il profumo con presenza.

L’importante non è la forma, ma l’intenzione: quando scegli consapevolmente una pianta, stai scegliendo di ascoltare te stessa.

Pronta a incontrare la tua erba del cuore? Scopri ora le erbe del tuo segno zodiacale e come ti aiutano nei momenti di stress.

♈ LE ERBE PER IL SEGNO DELL’ARIETE

Le tue erbe: basilico, genziana, legno di sandalo, aglio.

Quando lo stress ti fa scalpitare, queste piante ti aiutano a rallentare e ritrovare la forza calma.

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La tua frase magica: “Va bene, respiro un attimo. Posso rallentare senza perdere la mia forza e il mio coraggio.”

Modalità d’uso: una tisana con genziana e basilico per riequilibrare l’energia, oppure olio essenziale di sandalo per calmare il fuoco interiore.

♉ LE ERBE PER I SEGNI ZODIACALI: IL TORO

Le tue erbe: melissa, ginepro, vaniglia, verbena.

Quando lo stress ti irrigidisce, queste piante sciolgono tensioni e risvegliano il piacere dei sensi.

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La tua frase magica: “Mi concedo il tempo di godere delle cose semplici. La lentezza è la mia forza.”

Modalità d’uso: un infuso di melissa e verbena prima di dormire o una goccia di vaniglia sul polso per ritrovare serenità.

♊ LE ERBE IDEALI PER IL SEGNO DEI GEMELLI

Le tue erbe: santoreggia, timo, menta, bergamotto. Lo stress per te nasce nella mente: mille pensieri, poca aria. Queste piante portano chiarezza e respiro.

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La tua frase magica: “Posso fermare il pensiero e ascoltare il silenzio. Anche lì c’è ispirazione.”

Modalità d’uso: una tisana con menta e timo per alleggerire la mente o olio essenziale di bergamotto per ritrovare focus.

♋ LE ERBE PER I SEGNI ZODIACALI: QUALI USARE SE SEI DEL SEGNO DEL CANCRO

Le tue erbe: anice, finocchio, gelsomino, lavanda. Quando lo stress ti tocca nel cuore, queste erbe avvolgono e proteggono la tua sensibilità.

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La tua frase magica: “Mi concedo di sentire, ma senza perdermi nelle emozioni.”

Modalità d’uso: lavanda nel bagno serale o tisana con anice e finocchio per sciogliere tensioni e dolori emotivi.

♌ IL LEONE E LE ERBE DA UTILIZZARE

Le tue erbe: rosmarino, alloro, bergamotto, zafferano. Sotto stress tendi a forzare la tua luce. Queste piante ti insegnano che anche la quiete può brillare.

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La tua frase magica: “Posso brillare anche quando mi fermo. La mia luce non ha bisogno di sforzo.”

Modalità d’uso: massaggio con olio di rosmarino o diffusione di bergamotto per ravvivare fiducia e vitalità.

♍ LE ERBE PER I SEGNI ZODIACALI: LA VERGINE

Le tue erbe: lavanda, eucalipto, origano, aneto. Lo stress per te è mentale e corporeo: tensione, controllo, pensieri. Queste essenze liberano e purificano.

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La tua frase magica: “Non devo controllare tutto per stare bene. Mi affido e mi alleggerisco.”

Modalità d’uso: inalazioni di eucalipto o tisana con lavanda e aneto per rilassare corpo e mente.

♎ LE ERBE IDEALI PER LA BILANCIA

Le tue erbe: melissa, passiflora, lampone, salvia. Quando lo stress ti blocca tra scelte e dubbi, queste erbe riportano calma e centratura.

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La tua frase magica: “Posso scegliere me stessa senza perdere l’equilibrio”.

Modalità d’uso: tisana di melissa e passiflora per ritrovare armonia o bagno con salvia per scaricare la tensione.

♏ LE ERBE DA UTILIZZARE SE SEI DELLO SCORPIONE

Le tue erbe: mirra, cannella, melograno, rosmarino. Sotto stress diventi intensa, profonda, a volte cupa. Queste piante aiutano a rigenerarti e trasformare.

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La tua frase magica: “Posso lasciare andare ciò che non serve. Nel vuoto nasce la mia forza.”

Modalità d’uso: diffondi cannella per risvegliare l’energia vitale o un infuso con melograno per rinascere dentro.

♐ LE ERBE PER I SEGNI ZODIACALI: IL SAGITTARIO

Le tue erbe: salvia, cedro, tarassaco, abete. Quando lo stress arriva, cerchi di scappare o distrarti. Queste piante ti aiutano a radicarti nella libertà.

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La tua frase magica: “Posso esplorare il mondo anche restando ferma un attimo”.

Modalità d’uso: tisana depurativa con tarassaco o bagno aromatico al cedro per ritrovare leggerezza.

♑ LE ERBE DEL CAPRICORNO

Le tue erbe: cipresso, iperico, valeriana, pino. Sotto stress stringi i denti e resisti. Queste piante ti invitano ad ammorbidire e lasciare andare.

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La tua frase magica: “Posso lasciarmi andare senza perdere la mia direzione”.

Modalità d’uso: infuso di valeriana per rilassarti o inalazioni di cipresso per liberare il respiro.

♒ QUALI ERBE PREFERIRE SE SEI DELL’ACQUARIO

Le tue erbe: cicoria, chiodi di garofano, valeriana, vetiver. Quando sei sotto pressione, voli via con la mente. Queste radici ti riportano al presente.

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La tua frase magica: “Mi ancoro alla terra per poter toccare le stelle”.

Modalità d’uso: vetiver in diffusione o tisana di cicoria e valeriana per calmare il pensiero.

♓ LE ERBE PER I SEGNI ZODIACALI: I PESCI

Le tue erbe: salvia, tiglio, neroli, glicine. Lo stress ti confonde e amplifica le emozioni. Queste essenze portano dolcezza e centratura.

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La tua frase magica: “Posso sentire tanto senza farmi travolgere”.

Modalità d’uso: infuso di tiglio la sera o qualche goccia di neroli sul cuore per ritrovare pace e lucidità.

I CONSIGLI SULLE ERBE DA SCEGLIERE PER I SEGNI ZODIACALI

Ogni pianta è un piccolo cielo in forma terrestre. Quando impariamo a usarle secondo la nostra natura, ritroviamo equilibrio tra ciò che siamo e ciò che sentiamo.

Respira, osserva il tuo cielo, scegli la tua erba alleata e lascia che la natura faccia la sua magia.

Ci leggiamo presto,

Ti abbraccio

Tiziana Salari

Naturopata di Naturopatia Intuitiva

Disclaimer: le informazioni presenti in questo blog hanno scopo puramente informativo e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o il trattamento di un medico o di un professionista sanitario qualificato.

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Ragazze, speriamo che questo post di Tiziana Salari con le migliori erbe da scegliere in base al vostro segno zodiacale per combattere lo stress, e non solo, vi possa essere utile. Condividete il post con tutti gli astrology lovers del vostro cuore in cerca di consigli. Un bacione dal TeamClio!