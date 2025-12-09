IL MATRIMONIO DI KIM CATTRALL (ALIAS SAMANTHA DI SEX AND THE CITY) E RUSSELL THOMAS

Lo scorso 4 dicembre, Kim Cattrall (nota ai più per aver magistralmente e iconicamente interpretato Samantha Jones in Sex and The City) ha sposato il suo storico compagno. L’attrice e il tecnico del suono Russell Thomas hanno pronunciato il fatidico sì a Londra dopo 10 anni insieme. Con loro al matrimonio c’erano pochissimi invitati – 12 per la precisione – tra cui non figurano volti noti. La cerimonia, molto intima, è stata documentata in esclusiva da People. L’abito da sposa portava la firma di Dior ed era elegantissimo, dalle vibes retrò e raffinate.

Tutte le foto dove non diversamente specificato sono di @kimcattrall Via Instagram

Anche Samantha Jones, “l’ultima delle single”, è capitolata ed è convolata a nozze. Kim Cattrall e Russell Thomas, insieme dal 2016, si sono sposati a Londra e non potrebbero essere più felici. Pronte a conoscere i dettagli? Iniziamo.

UN MATRIMONIO INTIMO NEL CUORE DI LONDRA PER KIM CATTRALL

“Valeva la pena aspettare lui“, ha dichiarato Kim Cattrall qualche tempo fa in un’intervista concessa a People riferendosi al compagno Russell Thomas. Dopo quattro divorzi, l’attrice – entrata nel firmamento delle stelle di Hollywood con l’iconico ruolo di Samantha Jones in Sex and The City – è sicura di aver trovato il vero amore e l’ha sposato, in una Londra addobbata per le feste di Natale, alcuni giorni fa.

Un momento del matrimonio condiviso su Instagram da Kim Cattrall





Il matrimonio è stato celebrato il 4 dicembre al Chelsea Old Town Hall. La coppia ha scelto una cerimonia molto intima a cui hanno preso parte solo 12 invitati, tra parenti e amici a loro molto vicini (non c’erano, come prevedibile considerata la natura ormai tesa dei loro rapporti, le colleghe di Sex and The City).

A documentare in esclusiva l’evento è stato il magazine People, che ha diramato alcune foto dei neosposi. L’attrice, radiosa e visibilmente emozionata, è stata sposata con Larry Davis (1977-1979), con Andre J. Lyon (1982-1989) e con Mark Levinson (1998-2004). Dopo la fine del suo terzo matrimonio, Kim Cattrall ha fatto ritorno in Gran Bretagna e si è stabilita a Londra (proprio come il suo personaggio più famoso) dove ha conosciuto l’attuale marito.

L’ABITO DA SPOSA ERA DI DIOR

Gli sposi erano a dir poco elegantissimi. Russell Thomas indossava un completo di colore scuro rigorosamente sartoriale e realizzato per lui da Richard James, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta nei toni dell’arancio.

Credits: @people Via Instagram – Un meraviglioso ritratto della coppia

LA GONNA IN TULLE: UN DÉJÀ-VU PER TUTTI I FAN DI SATC

Incantevole Kim Cattrall, con un look pensato appositamente per lei da Patricia Field, amica di vecchia data e costumista storica di Sex and The City. Indossava un tailleur di Dior color champagne, dei guanti di Cornelia James e un cappellino su misura creato da Philip Treacy, designer amatissimo dalla Royal Family.

KIM CATTRALL E RUSSELL THOMAS: UN AMORE NATO SUL SET (E DIETRO LE QUINTE)

Kim Cattrall e Russel Thomas si sono conosciuti nel 2016 negli studi della BBC. L’attrice partecipava a un episodio del programma radiofonico Woman’s Hour, mentre l’ingegnere del suono lavorava dietro le quinte. Rimase immediatamente colpito dal loro incontro e iniziò a corteggiarla, dapprima sui social poi addirittura raggiungendola a Vancouver.

La coppia a un recente evento

“È stato davvero coraggioso da parte sua, perché non ci conoscevamo così bene. Ma è venuto da me e siamo andati molto d’accordo, da allora stiamo insieme“, ha raccontato ai media l’ex Samantha Jones non molto tempo fa. A questa splendida coppia, congratulazioni!

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sul matrimonio della sempre divina Kim Cattrall, alias Samantha di Sex and The City. Cosa ne pensate? Vi piace il suo look sposa? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!