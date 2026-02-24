QUALI SONO I MIGLIORI PRIMER OCCHI?

Gli ombretti di ultima generazione sono sicuramente performanti e di buona qualità, ma spesso necessitano di un buon primer occhi. I migliori sono davvero tanti e di diverse tipologie. Esistono, per esempio, le classiche basi che non alterano il colore della palpebra. A queste si aggiungono quelle neutralizzanti, generalmente nude. Abbiamo poi le formulazioni schiarenti o meglio ancora, quelli colorati. In effetti, anche gli ombretti cremosi si prestano benissimo per essere utilizzati come primer occhi. Un ulteriore distinzione va fatta anche per la tipologia di palpebra. Alcuni sono più asciutti, altri più cremosi, ideali per una palpebra matura o secca. Infine, non bisogna dimenticare i primer ultra sticky che vengono utilizzati per i pigmenti o i glitter, utilissimi anche per alcuni ombretti in polvere.

Credits: Foto di Adobe Stock | Yakobchuk Olena

Per ottenere un trucco occhi duraturo e impeccabile è necessario utilizzare una base. Nel post di oggi vedremo insieme i migliori primer occhi. Fra formulazioni, colorazioni e suggerimenti, vi mostreremo una lista completa per poter soddisfare ogni tipologia di palpebra.

BASE OCCHI LOW COST: LE PROPOSTE TRA CUI SCEGLIERE

In prima linea tra primer occhi di brand low cost, troviamo senza dubbio 3INA MAKEUP. Parliamo di una base quasi trasparente che si fonde perfettamente con la pelle. Intensifica l’ombretto assicurando una buona durata. Una shade universale che va bene su qualsiasi carnagione.

3INA MAKEUP, The Eye Primer. Prezzo: 9,05€ su amazon.it





Cremosissimo e super leggero, è il Wet n Wild Megalast Eyeshadow Primer, arricchito con vitamina E e antiossidanti. Questa base per ombretto aiuta le polveri ad aderire facilmente alla palpebra, neutralizzando le piccole discromie presenti.

Wet n Wild, Megalast Eyeshadow Primer. Prezzo: 5,80€ su amazon.it

Disponibile in diverse colorazioni, è l’Ultimate Eye Base in casa Revolution. Caratterizzato da una consistenza cremosa e corposa, questo prodotto corregge rossori e piccole macchie, creando sulla palpebra una base uniforme per accogliere al meglio gli ombretti.

Makeup Revolution, Ultimate Eye Base. Prezzo: 14,42€ su amazon.it

Scegliete una nuance di mezzo tono più chiara per enfatizzare gli ombretti

Una volta deterso e pulito la palpebra, prelevate una piccola quantità di prodotto e, aiutandovi con le mani, o con un pennello a lingua di gatto, applicate la base sul vostro occhio. Tamponate per bene fino a creare una superficie omogenea e uniforme.

MIGLIORI PRIMER OCCHI: I PRODOTTI ICONICI DI FASCIA ALTA

Un prodotto iconico tra i primer occhi diventato evergreen, soprattutto negli anni 2000, ma validissimo ancora oggi, è l’Urban Decay Eyeshadow Anti-Ageing Primer Potion. Formulato con una tecnologia avanzata di polimeri, il primer nasconde le piccole imperfezioni, preparando le palpebre all’applicazione dell’ombretto. È sufficiente applicarne una piccolissima quantità e il primer reagirà come un magnete, regalando un colore intenso e a lunga tenuta.

Urban Decay, Eyeshadow Anti-Ageing Primer Potion. Prezzo: 27,60€ su lookfantastic.it

Come un classico prodotto siliconico, il primer di ABH è l’ideale se desiderate ricreare una base liscia e levigata. La colorazione molto chiara funge anche da primer illuminante, rendendo molto più accesi gli ombretti che applicate.

Anastasia Beverly Hills, Mini Eye Primer. Prezzo: 20,79€ su amazon.it

Perfetto per le pelli più secche o mature è Smudge Proof Eyeshadow di NARS, un primer per occhi morbido e setoso, che leviga la pelle e la prepara per l’applicazione dell’ombretto. La sua texture cremosa si asciuga rapidamente, per creare una base liscia e duratura.

Nars, Smudge Proof Eyeshadow Base. Prezzo: 35,50€ su sephora.it

PRIMER OCCHI PER PALPEBRA OLEOSA

La pelle grassa tende a rendere anche la palpebra più oleosa. In questi casi, è necessario optare per formule di primer occhi più appiccicose e asciutte. L’Ultimate Shadow and Liner Primer di NYX Professional Makeup, per esempio, si applica facilmente migliorando l’adesione delle polveri sulla pelle. Inoltre, funge da base anche per gli eyeliner liquidi, assicurando zero sbavature.

NYX Professional Makeup, Ultimate Shadow and Liner Primer. Prezzo: 8,10€ su amazon.it

Amatissimo sui social è sicuramente l’iconico primer occhi di Kiko. Disponibile sia nella versione nude che in quella perlata, questo prodotto offre un’ottima base per la stesura dell’ombretto. Leviga le piccole rughette e non permette alle polveri di depositarsi nelle pieghe palpebrali.

KIKO Milano, Neutral Eye Base. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Vogliamo anche segnalarvi, l’amatissimo NYX Glitter Primer. Questa famosissima base per glitter non è altro che un primer molto sticky che permette un’adesione eccezionale delle polveri alla pelle.

NYX Professional Makeup, Glitter Primer. Prezzo: 7,80€ su amazon.it

per un effetto wow applicate il glitter primer sulla palpebra

Pochi sanno però, che funziona benissimo anche con gli ombretti shimmer in polvere, o con i pigmenti. Basterà prelevare una piccola quantità di base e picchiettarla sulla palpebra. Mantenendo l’occhio chiuso, prelevate l’ombretto o i pigmenti da applicare e adagiateli delicatamente. Trucco impeccabile fino a sera.

LE ALTERNATIVE AI PRIMER DA NON SOTTOVALUTARE

Il mondo del make-up è molto versatile e spesso alcuni prodotti fungono bene per tante funzioni. Per esempio, esistono alcune formule in crema che sono validissime come base per le polveri. Non possiamo non menzionare gli amatissimi Cupid’s Arrow Longwear Stylo di Nabla. Pigmentati, long-lasting e facilissimi da applicare sono delle basi perfette per un look più strutturato.

Nabla, Cupid’s Arrow Longwear Stylo. Prezzo: 19,50€ su amazon.it

Intramontabili e, ancora oggi annoverati tra i migliori primer occhi, sono sicuramente i prolongwear paint pot di Mac. Siamo sicure che i veterani del settore ne hanno sempre uno di scorta. Facilissimi da sfumare, performanti e disponibili in tantissime colorazioni, sono una validissima alternativa da utilizzare come base occhi.

MAC, Pro Longwear Paint Pot. Prezzo: 26,49€ su amazon.it

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato con i nostri consigli sui migliori primer occhi. E voi, avete mai provato questi prodotti? Preferite basi trasparenti o colorate? Fateci sapere come sempre nei commenti sui sociual, un saluto dal TeamClio!