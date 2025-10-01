MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2025: TRA CONFERME E RIVOLUZIONI

Alla Milano Fashion week di settembre 2025 abbiamo assistito a tanti nuovi trend, che segneranno a stagione primavera estate 2026. Le collezioni che si sono alternate in passerella mostrano uno stile sofisticato e ricercato, tutt’altro che cozy e rilassato. Sembra quasi che lo stile homewear sia surclassato, o almeno messo da parte, per fare spazio a qualcosa di più ricercato e classy. Abiti chic in seta si arricchiscono di decorazioni tridimensionali. Grande attenzione, come sempre, è riservata al beauty look, che diventa felino per gli occhi e scintillante sul viso.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Kiko Cosmetics, ufficio stampa Karla Otto, @versace via Instagram – Tre look dalla Milano Fashion week di settembre 2025: da sinistra Antonio Marras, Ermanno Scervino e Versace

Stupiscono le nuove collezioni, le tendenze e lo stile beauty proposto sulla passerella di città meneghina. I più grandi nomi della moda italiana, e non, nei giorni scorsi – dal 23 al 29 settembre – hanno portato glamour, ricercatezza e unicità. Scoprite con noi le nuove tendenze primavera estate 2026 dalla Milano Fashion week di settembre 2025. Via col post!

MISSONI E IL LUSSO DELLA QUOTIDIANITÀ

La collezione Missoni è firmata da Alberto Caliri, che ha creato una linea di abbigliamento e accessori pensati alla quotidianità. Ci sono abiti pensati per la vita reale, che uniscono colore, materia e pattern vibranti. Il mare è il riferimento simbolico.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Errani Studio – GHD x Missoni





La silhouette riprende la stagione precedente con pantaloni sostituiti da shorts o culotte, blazer e maglie che si accorciano, mini abiti che diventano t-shirt aperte. Il twinset si reinventa, mentre tra gli accessori troviamo borse multiple, baschi, stivaletti morbidi, scarpe basse e gioielli oversize.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Errani Studio – GHD x Missoni

GHD ha firmato molti degli hair look della Milano Fashion week di settembre 2025 e anche quelli di Missoni sono stati realizzati con prodotti del marchio. Su una base fresca e solare, è stato creato un hair look naturale e dinamico. «Su alcune modelle abbiamo lasciato i capelli volutamente crespi, con una texture asciutta per enfatizzare la loro naturalezza. In altri, invece, abbiamo puntato sull’uso della frangia, liscia e lucida, per creare un contrasto interessante», afferma Damien Boissinot, hair stylist di GHD. «Anche i tagli sono stati studiati per esprimere al meglio l’idea di movimento. Abbiamo lavorato su una scalatura che lasciasse alcune ciocche sottili e quasi trasparenti sul viso, in modo che i capelli potessero muoversi liberamente. Per dare maggiore struttura e carattere abbiamo aggiunto qualche extension, ma l’obiettivo principale è stato sempre quello di celebrare la naturalezza della donna Missoni».

MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2025: LA DONNA PREZIOSA DI CAVALLI

GHD ha curato anche gli hairlook della sfilata di Roberto Cavalli. «In accordo con l’universo immaginato dal brand abbiamo pensato a capelli biondi, dorati e asciutti, niente effetto bagnato. Volevamo che i capelli rimanessero naturali, ma con un mood ondulato» afferma Damien Boissinot, lead hair stylist della sfilata per GHD.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Errani Studio – GHD x Roberto Cavalli

«Volevamo uno stile un po’ spettinato, dal finish effortless. Cool ma senza impegno, come se, dopo una piega perfetta, la modella avesse passato un pomeriggio in spiaggia, ovviamente a Los Angeles. Abbiamo ricercato un’immagine lussuosa, ma naturale, senza sforzi, perfetta per la collezione SS26 di Roberto Cavalli».

L’ESTETICA CAVALLI è PREZIOSA

Per quanto riguarda la collezione, la Maison per la prossima stagione calda sceglie di non scendere a compromessi puntando sull’oro e abbracciando una visione estetica preziosa, audace e contemporanea come le donne che da sempre vestono Cavalli. Puglisi viaggia nell’arte e nelle diverse epoche ispirandosi a personalità come Elizabeth Taylor, Nan Kempner e Jane Birkin. Simbolo di energia vitale il serpente, icona del mondo Cavalli, e protagonista degli accessori. Avvolge mules, sandali e pumps e decora le borse con effetto piercing.

N21 E ANTONIO MARRAS PORTANO IN SCENA BEAUTY LOOK BY KIKO MILANO

La nuova collezione firmata da Alessandro dell’Acqua si ispira a una donna dalla bellezza essenziale, che si appoggia più sulla personalità che sul semplice aspetto. Una donna che si racconta attraverso un layering leggero e trasparente, un’estetica che non trova rifugio nella nostalgia ma guarda al presente, alla quotidianità, per plasmarsi giorno dopo giorno.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Kiko Cosmetics – KIKO MILANO è sponsor ufficiale della sfilata di N21

KIKO MILANO rinnova la sua storica collaborazione con N21, confermandosi sponsor make-up ufficiale della sfilata Spring/Summer 2026. Il make-up look ideato da Lynsey Alexander, Head of Make-Up Artist, racconta una bellezza reale e sofisticata, che abbraccia le imperfezioni. Un’estetica essenziale e moderna.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Kiko Cosmetics – KIKO MILANO è sponsor ufficiale della sfilata di Antonio Marras

Per Antonio Marras tutto prende il via della sua Sardegna, e più lautamente dal Mediterraneo. La collezione si ispira a bellezze eleganti e senza tempo. A firmare il make-up della sfilata è Riccardo Morandin per KIKO MILANO. Anche lui si è ispirato a una Sardegna crocevia di culture e bellezza senza tempo.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Kiko Cosmetics – KIKO MILANO è sponsor ufficiale della sfilata di Antonio Marras

MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2025: LA NUOVA ERA VERSACE

C’era da aspettarselo, o forse no. Versace cambia strada. Al timone c’è ora Dario Vitale che al suo debutto ha decisamente diviso gli animi.

Credits: @versace via Instagram

Da una parte c’è chi dice che Versace non è più Versace, perdendo tutta quell’impronta seduttiva a cui ci aveva abituati Donatella Versace. Altri, invece, osannano il cambio di scelta, anche se attinge comunque agli archivi di Gianni, ma con un tocco meno audace e più retrò.

Credits: @versace via Instagram

Ha decisamente rimescolato le carte, ma in passerella sono apparsi chiaramente dei pezzi chiave della Maison, come il gilet in pelle nera e borchie. Ha riportato in scena la jeans couture Versace e le camicie stampate sono tornate in voga.

Credits: @versace via Instagram

È troppo? Si è discostato enormemente dall’universo ricreato da Donatella? Sì, decisamente, ma sempre di Versace si tratta.

L’ELEGANZA DI EMPORIO ARMANI ED ERMANNO SCERVINO

È poi la volta di Emporio Armani, con una collezione che nasce dal desiderio di catturare l’impulso e le sensazioni mutevoli che accompagnano il ritorno in città dopo un viaggio.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Karla Otto – Beauty look di Emporio Armani by Hiromi Ueda

Le silhouette leggere e allungate, le tonalità neutre e il dialogo costante tra maschile e femminile sono una sintesi dello stile Armani.

“Il look make-up della collezione Emporio Armani Primavera-Estate 2026 è fresco, giovane e vibrante. L’incarnato, naturale e radioso, riflette lo spirito disinvolto e al tempo stesso sofisticato della donna di questa stagione. Il viso è delicatamente scolpito con tonalità calde come il bronzo e l’arancio ramato, che si armonizzano alla perfezione con i grigi freddi, i blu e i lilla degli abiti. Tocchi perlescenti sugli occhi richiamano i bagliori e gli scintillii che caratterizzano la collezione. A completare il look, un velo di albicocca sulle labbra, ideale per scaldare il look ed esaltare la luminosità dell’estate” – Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani.

La collezione di Ermanno Scervino ricorda delle turiste esploratrici che si muovono tra i luoghi del Mediterraneo. La linea è caratterizzata da proposte in cui si alternano luci e ombre, pizzo e uncinetto.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Karla Otto –Ermanno Scervino

I beauty look, invece, sono affidati a Dear Dahlia, brand vegano made in Corea, utilizzati l make-up artist Luciano Chiarello (Julian Watson Agency) per realizzare i beauty look dello show. Chiarello si è ispirato alla collezione dando vita a un beauty look radioso, in cui l’incarnato luminoso e leggermente abbronzato di chi è appena tornato dalle vacanze è il protagonista assoluto. Ciglia piegate con il solo piegaciglia ma prive di mascara, per una naturalità ultra, lieve contouring sul viso e labbra sheer per evocare una bellezza sussurrata e dolcemente femminile.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Karla Otto – Beauty look dalla sfilata di Ermanno Scervino con prodotti Dear Dahlia

MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2025: DOLCE&GABBANA IN PASSERELLA

Un’altra meravigliosa collezione è quella firmata dal duo della moda italiana più amato e riconoscibile: Dolce&Gabbana.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Dolce&Gabbana (ph. @lucastefano) – Beauty look sfilata donna Dolce&Gabbana PE26

PER DOLCE&GABBANA LO SGUARDO è SUPER DEFINITO

La donna della Maison afferma la propria identità giocando con i pezzi del suo guardaroba: il femminile abbraccia il maschile, il giorno lascia spazio alla notte e l’ordinario diventa straordinario.

Tra eleganza e audacia, i look della sfilata sono accompagnati da un incarnato impeccabile e luminoso, con labbra e occhi perfettamente definiti.

Credits: Photo courtesy of ufficio stampa Dolce&Gabbana (ph. @lucastefano) – Beauty look sfilata donna Dolce&Gabbana PE26

In particolar modo spicca il trucco occhi con codina allungata e impeccabile, praticamente un cat-eye, realizzata con l’Everink Liner per ottenere l’iconico tratto affilato di eyeliner Dolce&Gabbana, a cui si aggiunge l’Everfull Hi-Definition Mascara per sollevare e volumizzare le ciglia.

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) NEW YORK FASHION WEEK SETTEMBRE 2025

2) I TREND DALLA LONDON FASHION WEEK

3) I COLORI MODA PANTONE PRIMAVERA ESTATE 2026

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e non vediamo l’ora di conoscere le vostre opinioni, sapere se vi sono piaciuti i look delle sfilate e quali sono stati i vostri preferiti. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!