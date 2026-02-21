I PROFUMI MARSHMALLOW SONO TUTTI DA “GUSTARE”

I profumi al marshmallow sono un’autentica delizia e riscuotono sempre più consensi, specialmente tra le giovanissime (ma non solo). Ispirati all’odore irresistibile e goloso delle soffici caramelle allo zucchero dai colori pastello, sono profumi dolci anzi dolcissimi e quindi non sono per tutte. Chi apprezza i gourmand generalmente impazzisce per questo tipo di fragranza. Tanti i brand a includere nelle loro collezioni profumi che sanno di marshmallow. Si spazia dalle migliori marche di nicchia ai marchi economici e, in alcuni casi, davvero super low cost.

Credits: Foto di Adobe Stock | Iqbal

Essere avvolte da una nuvola di zucchero? Si può, con i profumi che sanno di marshmallow. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori in commercio, per tutti i gusti e di tutte le fasce di prezzo. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

PROFUMI CHE SANNO DI MARSHMALLOW, DA KAYALI ALLA NICCHIA DI SUPERZ BUDAPEST

Tra i profumi gourmand, i profumi che sanno di marshmallow sono in assoluto tra i più dolci. Si rifanno alle soffici caramelle di zucchero e presentano gradevoli sentori fruttati. Il profumo marshmallow di Kayali, Yum Boujee Marshmallow 81, per esempio, sa di fragola, marshmallow e vaniglia montata.

Kayali, Yum Boujiee Marshmallow 81. Prezzo: 125,00€ su sephora.it

Un’altra fragranza da tenere presente, se si apprezza questo genere, è Prada Candy. Molto femminile, sbarazzino e giocoso, presenta un’anima muschiata molto intensa che si abbina a caramello e benzoino.





Prada, Candy Eau de Parfum. Prezzo: 115,00€ su sephora.it

Ricorda i marshmallow anche Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent. In questo caso la dolcezza lascia spazio alla sensualità: una fragranza ambrata, muschiata e floreale con note di caffè, fiori bianchi e un inebriante accordo d marshmallow musk.

Yves Saint Laurent, Black Opium Glitter. Prezzo: 179,00€ su sephora.it

MOLTI BRAND DI ALTA PROFUMERIA E DI NICCHIA FIRMANO OTTIMI PROFUMI AL MARSHMALLOW

Non mancano le proposte tra i profumi di nicchia. Uno dei profumi che sanno di marshmallow più ricercati e particolari? Senza alcun dubbio Superz Budapest Candy Extrait, un estratto di profumo – quindi molto concentrato – a base di succose note fruttate di arancia e mela, marshmallow, fava Tonka, caramello, iris, gelsomino, vaniglia, ambra e cacao. Un’autentica esplosione di dolcezza.

Superz Budapest, Candy Extrait de Parfum. Prezzo: 120,00€ su 50-ml.it

LE FRAGRANZE GOURMAND DI PEPE JEANS E SABRINA CARPENTER

Continuiamo il nostro goloso viaggio tra i profumi che sanno di marshmallow con due proposte commerciali e accessibili. Il primo è Pepe Jeans Life is Now, un raffinato e sensuale mix di vaniglia, ambra, latte di mandorla, marshmallow e muschio. Particolarissimo il flacone, a forma di bicchiere da cocktail.

Pepe Jeans, Life is Now. Prezzo: 31,60€ su amazon.it

Il secondo porta la firma della popstar Sabrina Carpenter e ha un nome che è tutto un programma: si tratta, infatti, di Sweet Tooth. A forma di barretta di cioccolato (rosa!), viene presentato come un connubio dolcissimo di zenzero candito e marshmallow al cioccolato che avvolgono un cremoso nucleo di vaniglia.

SAbrina Carpenter, Sweet Tooth. Prezzo: 26,88€ su amazon.it

PROFUMI CHE SANNO DI MARSHMALLOW ARABI: LATTAFA E ALTRE PROPOSTE IMPERDIBILI

I profumi arabi sono avvolgenti, caldi e molto persistenti. Se ne trovano tantissimi su Amazon, anche di economici, a partire dalle numerose fragranze di Lattafa. Il brand firma Mallow Madness Give Me Gourmand, dal carinissimo packaging a forma di cupcake. Le note olfattive sono fragola, lampone, marshmallow, fresia, panna montata, vaniglia e muschio.

Lattafa, Mallow Madness Give Me Gourmand. Prezzo: 35,30€ su amazon.it

Irresistibile e acattivante anche Pink Blush di Ard al Zaafaran, un tripudio di dolcezza con marshamllow, fragola, cocco, fiori d’arancio, mela, crema, zucchero e vaniglia.

Ard al Zaafaran, Pink Blush. Prezzo: 31,53€ su amazon.it

PROFUMI ECONOMICI AL MARSHMALLOW: LE MONDE GOURMAND E PARIS CORNER

Concludiamo questa carrellata al sapore di marshmallow, con due profumi economici che vale davvero la pena provare. Se vi piacciono i profumi alla fragola che pongono l’accento su accordi zuccherini e dolci, vi segnaliamo questa “chicca” disponibile in esclusiva da Sephora. Le Monde Gourmand Fraise Fouettée ricorda l’odore dei marshmallow alla fragola con le note fragole fresche, zucchero montato e vaniglia.

Le Monde Gourmand, Fraise Fouettée. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

SONO TANTI I PROFUMI ECONOMICI INTERESSANTI A BASE DI MARSHMALLOW

Si compra su Amazon, invece, Marshmallow Blush di Paris Corner. Costa pochissimo e, sulla piattaforma e-commerce, si vocifera sia un perfetto dupe del profumo al marshmallow di Kayali. Le note olfattive sono fragola, lampone, limone, ambroxan, fiore d’arancio, muschio e ovviamente marshmallow.

Paris Corner, Marshmallow Blush. Prezzo: 31,40€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema profumi, non perdetevi questi post:

1) MIGLIORI PROFUMI TESORI D’ORIENTE

2) PROFUMI ALLA NOCCIOLA DA PROVARE

3) I PROFUMI CHE SANNO DI PULITO

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui profumi che sanno di marshmallow, fragranze dolcissime e irresistibili per tutte le tasche. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piace questo tipo di profumo gourmand o lo trovate stucchevole? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!