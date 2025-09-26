QUALI SONO LE SCARPE SLINGBACK AUTUNNO 2025 DI TENDENZA?

Le scarpe slingback donna sono un must anche per la stagione autunnale e affollano molte delle nuove collezioni Autunno 2025. Le slingback basse, da usare come alternativa a mocassini e ballerine, sono senza alcun dubbio le più comode. Non mancano i modelli con tacco medio, largo oppure kitten, per chi desidera slanciare la figura senza compromettere il comfort. Per le amanti dei look iperfemminili ci sono le scarpe slingback alte con il tacco: versatili e chic, possono essere indossate in ufficio come di sera. Le più modaiole non potranno resistere ai modelli animalier e marrone cioccolato, il colore della stagione.

Credits: Foto di Adobe Stock | Agung

Raffinate e dall’allure bon ton, le scarpe donna slingback sono preziose alleate di stile per il periodo autunnale. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei modelli Autunno 2025 più belli dalle collezioni delle migliori marche, da Nero Giardini a Geox passando per Zara. Pronte a scoprirli insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito.

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SCARPE SLINGBACK BASSE AUTUNNO 2025 COMODE E PRATICHE

Valida alternativa alle ballerine, le scarpe slingback basse sono comode e possono essere indossate tutti i giorni sia con i jeans che con abiti e gonne. Le proposte tra cui poter scegliere per l’Autunno 2025 sono davvero tantissime e tutte diverse tra loro, dai modelli rasoterra di ispirazione retrò firmati Geox a quelli più contemporanei di Zara.

Geox, Charyssa Slingback Ballet. Prezzo: 51,59€ – 95,81€ su amazon.it

Il brand low cost spagnolo propone slingback donna basse a punta stretta e molto scollate sul piede, con fibbia chunky color oro. I modelli più cool del momento sono quelli in suede, in linea con il trend che vedrà spopolare lo scamosciato per questa stagione.





Zara, Scarpe Slingback con Fibbia Pelle Scamosciata. Prezzo: 49,95€ su zara.com

CON TACCO MIDI O ALTO PER LOOK ULTRA FEMMINILI

Le scarpe slingback donna con il tacco connotano il look di femminilità e raffinatezza, a prescindere dalla loro altezza. Sono un must dell’Autunno 2025 i modelli con tacco medio, sia largo che più stretto e affusolato.

Tamaris, Damen Pumps. Prezzo: 45,80€ – 79,95€ su amazon.it

LE SLINGBACK KITTEN HEELS SARANNO UN MUST DELL’AUTUNNO

A tal proposito, continueranno a essere di grande tendenza i modelli kitten heels. Il brand Only, disponibile anche su Amazon, propone per esempio delle slingback color argento perfette per la sera e anche per le cerimonie.

Only, Slingback con tacco donna. Prezzo: 27,67€ – 38,95€ su amazon.it

Ovviamente chi preferisce può puntare sulle scarpe slingback con tacco alto, scegliendo forma e altezza più congeniali alle proprie esigenze. Propongono modelli slingback alti ma comodi brand di eccellenza Made in Italy come Geox e Nero Giardini.

Geox, Pumps Donna. Prezzo: 71,94€ su amazon.it

Nero Giardini, in particolar modo, rivisita il classico modello slingback aggiungendo un dettaglio tipico di un’altra calzatura iconica ovvero il mocassino. Il morsetto sulla parte anteriore della calzature rende le slingback di seguito molto ricercate e particolari.

Nero Giardini, Décolleté Donna Slingback Pelle. Prezzo: 104,50€ su nerogiardini.it

PARTICOLARI: IL TRIONFO DELLE SLINGBACK ANIMALIER

Restando in tema di scarpe slingback particolari, non ci sono dubbi: le tendenze moda Autunno 2025 riconfermano l’egemonia dell’animalier scegliendo pattern ispirati al mondo animale per abiti e calzature, slingback incluse.

Zara accoglie nella sua nuova collezione diversi modelli slingback animalier come, per esempio, queste scarpe aperte dietro con tacco alto, cinturini alla caviglia e ai lati declinate in stampa leopardata.

Zara, Slingback con tacco e stampa animalier. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Continuano a essere di tendenza anche il serpentato e il pitonato, entrambe fantasie dai colori più neutri e quindi molto duttili e facili da abbinare.

Zara, Scarpe Slingback Stampa Animalier. Prezzo: 39,95€ su zara.com

La stampa animalier per eccellenza, però, quest’anno è senza alcun dubbio quella muccata. Bianco firma slingback donna con tacco alto ma squadrato (quindi super comfy) realizzate in cavallino e in linea con la cow-mania: delle it-shoes da avere e da sfruttare per dare vita a look indimenticabili.

Bianco, Scarpe Slingback Stampa Muccata. Prezzo: 69,99€ su aboutyou.com

SCARPE SLINGBACK AUTUNNO 2025 NEL COLORE DI STAGIONE, IL MARRONE CIOCCOLATO

Chiunque, quest’autunno, vorrà indossare il marrone cioccolato. E perché non partire dalle scarpe? Un paio di scarpe slingback marrone cioccolato non può proprio mancare nella scarpiera per questa stagione, sia in suede che nella più originale versione effetto vernice.

Amazon Essentials, Scarpe Décolleté con cinturino posteriore. Prezzo: 28,15€ – 37,30€ su amazon.it

SLINGBACK MARRONE CIOCCOLATO, IN LINEA CON IL TREND DI STAGIONE

The Drop, brand rivenduto su Amazon, propone un’altra variante sul tema molto interessante soprattutto per eventi e cerimonie: marrone cioccolato sì, ma in trasparenza, complici inserti in PVC che lasciano intravedere il piede nudo. Impreziosito da maxi fibbia gioiello, il modello slingback qui sotto sta benissimo sia con gli abiti lunghi che con un classico tubino e può essere sfoggiato anche con jeans e pantaloni palazzo.

The Drop, Scarpe Slingback Klara Tacco e Decorazione. Prezzo: 20,65€ – 52,90€ su amazon.it

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sulle slingback donna Autunno 2025, con una selezione di modelli stilosi e di tendenza da non perdere. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le slingback o non fanno al caso vostro? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!