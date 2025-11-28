COS’È IL SEPHORA BLACK FRIDAY?

Il Sephora Black Friday promette di essere uno degli eventi più attesi dell’anno per chi ama prendersi cura di sé. Con sconti irresistibili e prodotti esclusivi, è l’opportunità perfetta per rinnovare il beauty case o iniziare la caccia ai regali natalizi. L’evento cade il 28 novembre, ma il Black Friday 2025 Sephora non si limita a un solo giorno di offerte. Come negli anni precedenti, il marchio ha lanciato promozioni super anche nei giorni precedenti che proseguiranno con qualche variazione fino al 30 novembre. È quindi essenziale restare aggiornati per cogliere le occasioni migliori prima che i prodotti più ambiti vadano esauriti. Gli sconti e le promozioni saranno tantissime e super vantaggiose. Infatti, grazie alla Promo Black Friday troverete profumi, prodotti skincare e haircare scontati al 25%. Tutto il make-up sarà scontato del 20% e in più, solo online, è attivo uno sconto fino al -30% sui bestseller più amati. Per sfruttare al massimo questo periodo, iscrivetevi alla newsletter del brand, create una wishlist con i vostri must-have e monitorate giorno per giorno le varie offerte beauty che possono interessarvi. Vi ricordiamo che la disponibilità dei prodotti può variare indipendentemente dal nostro controllo, anche molto velocemente. Per cui, vi consigliamo di tenere sempre d’occhio il vostro carrello.

Il Sephora Black Friday è una ghiotta occasione per risparmiare ma è anche il momento per acquistare i regali di Natale senza stress e senza ridursi all’ultimo. Dai bestseller skincare e make-up ai cofanetti di lusso, il brand Sephora viene incontro a tutte le esigenze e budget. Perché non concedersi una coccola personale con quel rossetto o quella crema che desideravate da tempo? Allora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e buttiamoci subito nel vivo del post con le migliori offerte del Black Friday di Sephora 2025!

SEPHORA BLACK FRIDAY: LE OFFERTE SUI PROFUMI DI LUSSO DA NON LASCIARSI SFUGGIRE

Si sa, acquistare un profumo è ben più del mero acquisto di un oggetto. Ogni profumo racconta una storia, ha il potere unico di evocare ricordi ed emozioni. Basta infatti un’erogazione per riportare alla mente momenti felici, viaggi indimenticabili o persone care.

Regalarsi o regalare un profumo significa offrire un’emozione che dura nel tempo, un gesto che va oltre il semplice oggetto. E gli sconti per il Sephora Black Friday sono l’occasione perfetta per scegliere la fragranza che racconta la tua storia, con offerte imperdibili sui profumi più iconici e ricercati.

Gli sconti riguardano sia profumi singoli, come i profumi donna bestseller di brand super richiesti come Dolce&Gabbana e Miu Miu, che i cofanetti. Se conoscete bene i gusti di chi riceverà il regalo, puntate sulla sua fragranza preferita per non sbagliare.

Dolce&Gabbana, Devotion Eau de Parfum Intense. Prezzo: 121,10€ in offerta su sephora.it

Miu Miu, L’Eau de Muguet Eau de Parfum. Prezzo: 125,25€ in offerta su sephora.it





I cofanetti profumi sono l’ideale per affiancare all’applicazione del profumo l’utilizzo di prodotti corpo abbinati, come creme, bagnoschiuma o profumi per capelli.

Narciso Rodriguez, For Her Eau de Parfum Cofanetto. Prezzo: 119,25€ in offerta su sephora.it

Tra i cofanetti attualmente in sconto si distinguono quelli dedicati a Narciso Rodriguez For Her e Alien di Mugler, entrambi cult della profumeria contemporanea.

Mugler, Alien Cofanetto Eau de Parfum. Prezzo: 96,75€ in offerta su sephora.it

SEPHORA BLACK FRIDAY: LE SUPER PROMOZIONI SUI PRODOTTI HAIRCARE

Come abbiamo precedentemente affermato, saranno disponibili sconti del 25% anche su tutti i prodotti haircare.

Per quanto riguarda la cura dei capelli c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Ad esempio potrete provare i prodotti Olaplex, perché sono davvero tanti i cofanetti capelli Olaplex tra cui poter scegliere a seconda delle proprie esigenze e del proprio tipo di capello.

Olaplex, The Instant Hydration Set. Prezzo: 35,25€ in offerta su sephora.it

Si trovano offerte vantaggiose anche su singoli prodotti firmati dalle migliori marche, come per esempio Fable&Mane. HoliRoots™ Hair Oil di Fable&Mane è un olio capelli perfetto per realizzare la tecnica dell’hair oiling. Ricco di preziosi estratti vegetali, questo olio rafforza la radice dei capelli prevenendone la caduta. La texture vegana leggera e non pesante è perfetta per idratare e rigenerare tutti i tipi di capelli, anche quelli colorati e spenti.

Fable & Mane, HoliRoots™ Hair Oil Olio trattante prelavaggio fortificante. Prezzo: 26,25€ su sephora.it

Se avete la cute grassa non fatevi sfuggire questo scrub lavante che è molto più di un semplice trattamento per i capelli: è un vero rituale che purifica i capelli in profondità. Formulato con cristalli di sale marino, Scrub Capelli di Cristophe Robin agisce come un delicato esfoliante naturale, eliminando impurità, sebo in eccesso e residui di prodotti per lo styling.

Cristophe Robin, Scrub Capelli Purificante al sale marino. Prezzo: 28,70€ in offerta su sephora.it

Si trova attualmente in sconto anche uno dei più rinomati prodotti capelli Kérastase ovvero il vendutissimo siero anti-caduta Genesis.

Kérastase, Genesis Siero Anti-Caduta Rinforzante. Prezzo: 41,25€ in offerta su sephora.it

IL MEGLIO DELLA SKINCARE DA COMPRARE SU SEPHORA

Passiamo alla skincare, con sconti al 25% su trattamenti per la pelle e cofanetti dei più vari. Da regalarsi o da regalare, sono tutto ciò di cui c’è bisogno per affrontare la stagione invernale.

Le basse temperature stanno mettendo a dura prova la vostra pelle? Clinique ha trovato la soluzione con Moisture Surge, una crema dalla texture in gel dall’assorbimento ultra rapido che idrata intensamente la pelle fin dalla prima applicazione. Non vi lasciate ingannare dalla formulazione leggera come una nuvola: l’acido ialuronico, l’aloe vera ed un complesso nutriente unico nel suo genere permettono di ottenere un’idratazione persistente e duratura fino a 100 ore.

Clinique, Moisture Surge 100H Crema-Gel Auto-Idratante. Prezzo: 21,35€ in offerta su sephora.it

Si trova attualmente in sconto anche il trattamento contorno occhi super virale Erborian CC Eye alla Centella Asiatica. Illumina, idrata e perfeziona l’area perioculare minimizzando occhiaie, borse e piccole rughe.

Erborian, CC Eye alla Centella Asiatica. Prezzo: 25,12€ in offerta su sephora.it

Tra i cofanetti skincare scontati più interessanti spicca quello di Laneige contenente ben 5 prodotti per la cura delle labbra. Questo set include le iconiche Lip Sleeping Mask e i Lip Glowing Balm del brand.

Laneige, Midnight Minis. Prezzo: 22,42€ in offerta su sephora.it

Se non avete ancora provato nulla di Masqmai questa è l’occasione giusta. Il brand firma tanti cofanetti in vista delle feste, molti dei quali scontati con il Black Friday Sephora.

Masqmai, Must Have Set. Prezzo: in offerta 22,42€ su sephora.it

LE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP DI CUI APPROFITTARE CON IL BLACK FRIDAY SEPHORA

In occasione del tanto atteso Black Friday, Sephora mette a disposizione della sua clientela tutto il make-up scontato del 20% e prodotti bestseller make-up scontati fino al 30%.

Tra questi c’è Clinique Lip Cheek Oil Lipgloss Blush, gloss e blush 2 in 1 declinato nel colore cult del brand Black Honey. Da provare se amate i look freschi, curati e naturali.

Clinique, Pop Lip Cheek Oil Lipgloss. Prezzo: 23,45€ in offerta su sephora.it

Non ha bisogno di presentazioni il fondotinta Estée Lauder Double Wear. A lunghissima tenuta, no transfer e a prova di lucidità, è uno dei fondotinta migliori di sempre e in questi giorni è scontato.

Estée Lauder, Double Wear. Prezzo: 39,20€ in offerta su sephora.it

Tra i prodotti make-up in offerta ci sono anche i Cupid Arrow di Nabla, ombretti long lasting e facili da sfumare con cui poter realizzare qualsiasi tipologia di trucco.

Nabla, Cupid Arrow. Prezzo: 14,62€ in offerta su sephora.it

Per uno sguardo effetto WOW, non fatevi sfuggire questa imperdibile offerta sul mascara Lash Clash di Yves Saint Laurent: un alleato prezioso per chi desidera sfoggiare ciglia volumizzate, incurvate, lunghe e fitte.

Yves Saint Laurent, Lash Clash Mascara. Prezzo: 30,80€ in offerta su sephora.it

