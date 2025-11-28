LOOKFANTASTIC BLACK FRIDAY: UN TRIPUDIO DI OFFERTE MAKE-UP, SKINCARE, CORPO E CAPELLI

Lookfantastic Black Friday è l’appuntamento da non perdere per uno shopping beauty conveniente. Tante le offerte make-up, skincare, corpo e capelli disponibili sull’e-shop che, ormai da anni, è un punto di riferimento per tutte le appassionate. I prodotti sono quasi tutti scontati al 30%, ma è possibile usufruire di sconti ancora più vantaggiosi dopo aver riempito il carrello. Per quanto riguarda la cura della pelle vi consigliamo di puntare sui cofanetti skincare, mentre le palette occhi sono l’investimento più furbo in termini di make-up. Per i prodotti capelli e i prodotti corpo tenete d’occhio bundle e maxi formati.

Lookfantastic Black Friday è l’occasione giusta per fare incetta di prodotti beauty firmati dalle migliori marche per tutte le esigenze. Trovate qui tutte le offerte disponibili: sul sito sono attivi sconti al 30% + un extra di sconto applicando il nostro codice sconto esclusivo LFCLIO. Pronte a scoprire insieme le offerte make-up, skincare, corpo e capelli da non farsi assolutamente sfuggire? Iniziamo.

LOOKFANTASTIC BLACK FRIDAY: IL MAKE-UP IN SCONTO DA COMPRARE SUBITO

Le offerte Lookfantastic Black Friday riguardano molti prodotti make-up, tra cui alcune palette occhi imperdibili. Un esempio? Natasha Denona Bloom Palette, contenente 15 ombretti declinati in diversi finish e dai toni neutro-caldi, si presta alla realizzazione di tantissimi look.

Natasha Denona,Bloom Palette. Prezzo: 45,34€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





LE PALETTE DI OMBRETTI SONO SEMPRE UN OTTIMO INVESTIMENTO

Se desiderate concedervi un gioiellino in sconto, Lookfantastic in occasione del Black Friday propone la bellissima Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Pallet con un bel 30% di sconto. Elegante, raffinata, è l’alleata peretta per un look super chic.

Yves Saint Laurent, Couture Mini Clutch Pallet . Prezzo: 36,89€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

In questi giorni si trovano in sconto anche alcuni prodotti make-up diventati virali sui social, dal famosissimo fissante per il trucco All Nighter Urban Decay – da utilizzare a fine make-up per sigillare il vostro look fino allo struccaggio – ai lip balm super glossati di Yves Saint Laurent.

Urban Decay, All Nighter Setting Spray. Prezzo: 19,53€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Yves Saint Laurent, Loveshine Candy Glow Lip Balm. Prezzo: 27,10€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se la vostra collezione make-up è al completo, il Black Friday di Lookfantastic è l’occasione giusta per comprare un nuovo set di pennelli da trucco. Tra i più completi si distingue questo cofanetto in edizione limitata di Real Techniques che racchiude spugnetta e pennelli per viso e occhi.

Real Techniques, Wrapped in Glow Brush+Sponge Set. Prezzo: 16,95€ su lookfantastic.it

LE MIGLIORI OFFERTE SKINCARE, TRA COFANETTI ED EDIZIONI LIMITATE

Procediamo, a questo punto, con le offerte skincare del Lookfantastic Black Friday. Si trovano in sconto, a prezzi davvero convenienti, tanti cofanetti skincare firmati dalle migliori marche di alta profumeria.

Questo set Lancome include crema viso, un siero e una crema contorno occhi.

Lancôme, Hydrazen Skincare Set. Prezzo: 34,66€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I COFANETTI SKINCARE LOOKFANTASTIC SONO MOLTO CONVENIENTI

Vi segnaliamo anche questo set di Estée Lauder composto dal famosissimo siero Advanced Night Repair e dalla crema viso liftante e illuminante della linea Revitalizing Supreme+.

Estée Lauder, Supreme Skincare Set. Prezzo: 70,45€ su lookfantastic.it

Molto interessante è anche il set Anti-Blemish System proposto da La Roche Posay, pensato per ridurre l’aspetto di imperfezioni, congestione, pori dilatati e discromie.

Garnier, 12 Days of Maskmas Giftset. Prezzo: 30,66€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per chi è alla ricerca di un set per la pelle che tende alle imperfezioni, The Ordinary firma un cofanetto composto da un detergente, un siero e un idratante viso in tre fasi, progettato per pulire, nutrire e schiarire visibilmente le aree interessate.

The Ordinary, The Ordinary The Clear Set. Prezzo: 11,45€ su lookfantastic.it

Se siete dei super fan delle maschere viso, allora non potete non fare scorta del nuovo set Beauty of Joseon Centella Asiatica Calming Mask Trio. Arricchite con estratti di tè verde e artemisia, queste sepciali maschere viso leniscono la pelle sensibile offrendo idratazione e un aspetto più sano e rimpolpato.

Beauty of Joseon Maschera lenitiva alla Centella Asiatica Trio. Prezzo: 4,33€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I PRODOTTI CORPO DA COMPRARE SU LOOKFANTASTIC CON IL BLACK FRIDAY

Lookfantastic Black Friday non trascura la cura del corpo. Tra i prodotti in sconto di distinguono i detergenti corpo di Sol De Janeiro, dal profumo inebriante e intenso.

Sol de Janeiro, Bom Dia Bright Clarifying. Prezzo: 6,22€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

A proposito di prodotti corpo profumati, non mancano le creme corpo profumate in offerta da cui farsi tentare. Si trova attualmente in sconto Elizabeth Arden White Tea Pure Indulgence Body Cream, una crema corpo vellutata dal profumo delicatissimo ma al tempo stesso intenso.

Elizabeth Arden, White Tea Pure Indulgence Body Cream. Prezzo: 17,05€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per le pelli molto secche Garnier propone Body Superfood Burro Corpo Riparatore Superfood con Cacao e Ceramidi. Idrata la pelle e garantisce fino a 48 ore di nutrimento. Inoltre, si assorbe in fretta ed è vegan.

Garnier, Body Superfood Burro Corpo Riparatore, Cacao e Ceramidi. Prezzo: 5,29€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Su Lookfantastic sono scontate in occasione del Venerdì Nero anche molti dei prodotti corpo profumati Nuxe, come i famosissimi olii per il corpo, disponibili in formati maxi davvero convenienti.

Nuxe, Body Rêve de Thé latte idratante rivitalizzante. Prezzo: 16,42€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per una pelle morbida e liscia, lo scrub corpo diventa un prodotto indispensabile. OUAI Scalp & Body Scrub è un esfoliante delicato che lascia tutto il corpo luminoso. Infuso con cristalli di zucchero naturali, elimina delicatamente lo sporco, le impurità e l’olio in eccesso, lasciando la pelle morbida e liscia come la seta.

OUAI Scalp & Body Scrub. Prezzo: 28,95€ su lookfantastic.it

I PRODOTTI CAPELLI IN OFFERTA PER OGNI ESIGENZA

Infine, ragazze, concludiamo questa carrellata di offerte beauty di cui approfittare su Lookfantastic con il Black Friday focalizzandoci sulla cura dei capelli. Tra i brand in sconto spicca Color Wow: la maschera Money realizzata con Chris Appleton, l’hairstylist delle star, per capelli glossy e voluttuosi è scontatissima.

Chris Appleton+ColorWow, Money Masque. Prezzo: 31,15€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Sono scontati anche i bundle di L’Oréal Paris Elvive, come quello composto dallo shampoo e il balsamo della linea Glycolic Gloss, vendutissima in tutto il mondo per il suo effetto laminazione praticamente immediato.

L’Oréal Paris Elvive, Glycolic Gloss Shampoo e Balsamo. Prezzo: 15,97€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Con le offerte Black Friday vi consigliamo di acquistare qualche trattamento dall’azione intensiva, come il siero Intense per favorire la ricrescita dei capelli di Grow Gorgeous o l’olio nutriente per la notte L’Oréal Paris Elvive Midnight Serum.

L’Oréal Paris Elvire, Midnight Serum. Prezzo: 7,97€ su lookfantastic.it

Vi ricordiamo, ragazze, che le offerte hanno disponibilità limitata e variano nel tempo per cui è assolutamente bandito distrarsi: riempite il vostro carrello, monitorate i prodotti scontati e assicuratevi uno shopping beauty vantaggioso.

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale su Lookfantastic e il suo Black Friday, con le migliori offerte make-up, skincare, corpo e capelli. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di questi prodotti metterete nel carrello? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!