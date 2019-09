La dieta dello studente deve essere equilibrata e rispettare le esigenze fisiologiche che dipendono da età e sesso. Spesso gli studenti mangiano in modo disordinato, saltando i pasti e consumando molti snack ricchi di grassi saturi, zuccheri semplici e sale. Per non andare incontro a carenze o ad eccessi nutrizionali, è fondamentale imparare fin da giovani quali sono gli alimenti da evitare e quali invece da preferire. Inoltre, esistono cibi migliori di altri da includere nella dieta, fondamentali per lo sviluppo e la maturazione fisica che avviene durante gli anni di studio.

Abbiamo chiesto alla nostra dietista di condividere con voi tutti i suoi consigli per una dieta dello studente perfetta e per aiutare tutti i giovanissimi anche ai fornelli, grazie ad un esempio di menù. Volete scoprirne di più? Allora continuate con la lettura!

I CIBI MIGLIORI DA INCLUDERE NELLA DIETA DELLO STUDENTE

Nella dieta dello studente non possono mancare alcuni cibi che promuovono la concentrazione e sono fondamentali durante le ultime fasi di maturazione fisica.

Soprattutto per le ragazze, è importante assumere una buona quantità di calcio, che insieme alla vitamina D, contribuisce nella formazione della massa ossea.

Per una dieta ricca di calcio si consiglia di assumere ogni giorno almeno 2-3 porzioni di latte, yogurt o formaggi magri e di scegliere verdure come agretti, cicoria, crescione, ortiche, radicchio verde e rucola. Esistono anche tante acque ricche di calcio, basta leggere l’etichetta nutrizionale!





Altro micronutriente fondamentale per il benessere delle studentesse è il ferro. Una sua carenza, che spesso si verifica durante l’adolescenza o nelle giovani adulte, si può manifestare con debolezza e affaticamento.

Le migliori fonti di ferro si trovano nel regno animale, in particolare in frattaglie, carni rosse, prodotti ittici (soprattutto i frutti di mare) e uova. Nel mondo vegetale, il ferro si trova nei legumi secchi, nella frutta secca e oleosa e nella verdura a foglia.

LA CARENZA DI FERRO CAUSA STANCHEZZA

Gli alimenti contenenti zinco e acido folico devono essere presenti nella dieta dello studente. Questi due elementi sono essenziali per la crescita e per la maturazione sessuale. Si trovano rispettivamente nei prodotti di origine animale e in verdura a foglia verde, negli agrumi e nei cereali fortificati (come quelli per la prima colazione).

REGOLA NUMERO UNO: NON SALTARE I PASTI

Tra gli studenti è molto comune saltare i pasti, soprattutto la colazione. Vi siete mai chiesti perchè la colazione è considerata il pasto più importante della giornata? Chi salta la colazione in genere è più sovrappeso, ha un minor livello di concentrazione e un aumentato rischio di avere carenze di calcio e fibra alimentare.

