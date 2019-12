Per prepararsi alla party season, non possono mancare i migliori film di Natale per creare la giusta atmosfera festiva adatta a rendere il 25 dicembre un giorno davvero speciale da trascorrere con amici e parenti.

Tra i film di Natale da vedere assolutamente non possono mancare grandi classici che ci hanno accompagnato per anni nel corso del mese di dicembre e qualche novità del 2019.

Bisogna ammettere, infatti, che non c’è niente di meglio che rintanarsi sotto il piumone con una tazza di tè e passare la serata guardando un film di Natale su Netflix o in tv: è ancora più semplice apprezzare questo periodo così magico con storie romantiche, divertenti e commoventi.

Allora ragazze, siete curiose di scoprire la nostra classifica dei film di Natale imperdibili per godersi appieno l’atmosfera delle feste? Mettetevi comode e iniziamo!

IL FILM DI NATALE PIÙ COMMOVENTE: MIRACOLO SULLA 34° STRADA

Da vedere e rivedere ogni volta che ci si dimentica dell’esistenza della “magia del Natale”: Miracolo sulla 34° Strada è un film di Natale da guardare nella sua versione più recente (1994) con tutta la famiglia.

Credits: @courtneybell





Remake dell’omonima pellicola del 1947, la storia racconta della piccola Susan – nientemeno che Mara Wilson, alias Matilda Sei Mitica – che, a sei anni, non vuole credere nell’esistenza di Babbo Natale.

Via Pinterest

Naturalmente, tutto cambia dopo l’incontro ai grandi magazzini con uno speciale Santa Claus, che le farà tornare la voglia di sperare e credere fortemente in qualcosa: un film di Natale per cui preparare qualche fazzoletto!

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS NON È LA SOLITA STORIA NATALIZIA

The Nightmare Before Christmas non è certo il classico film di Natale! La storia, infatti, ha per protagonista Jack Skeletron – sovrano del Paese di Halloween – stufo di passare la vita a pianificare come terrorizzare le persone il 31 di ottobre.

Per caso, vagando nel bosco, Jack finisce nel mondo di Natale e da allora tutto cambia: è il momento che anche il Paese di Halloween abbia il suo giorno di Natale. Dal 1994, la pellicola di Tim Burton ha incantato grandi e piccini con una storia piena di colpi di scena e tanta musica.

Via Giphy

IL CANTO DI NATALE È IL FILM DA VEDERE IN OGNI VERSIONE

Il Canto di Natale di Dickens è la storia natalizia per eccellenza, infatti, sono moltissime le versioni di questo classico della letteratura da non perdere per godersi l’atmosfera natalizia: tra le più belle Il Canto di Natale di Topolino, con Zio Paperone nei panni di Ebenezer Scrooge.

Via Pinterest

il canto di Natale è una storia SENZA TEMPO

Nella più recente versione di Robert Zemeckis – A Christmas Carol – è Jim Carrey a prestarsi per animare il vecchio e avaro finanziere e le sue avventure con i Fantasmi del Natale Passato, Presente e Futuro.

Via Pinterest

Non può mancare, naturalmente, l’interpretazione dei Muppet a rendere il Canto di Natale il film da vedere in compagnia dei bambini per apprezzare davvero il significato del Natale.

Via Pinterest

IL FILM DI NATALE DA VEDERE IN TV È MAMMA HO PERSO L’AEREO

Bisogna ammetterlo: il Natale non sarebbe lo stesso senza un film come Mamma ho perso l’aereo e il piccolo Kevin McCallister, ragazzino di 8 anni dimenticato a casa dai genitori prima di una frettolosa partenza.

Via Giphy

Finalmente libero dalla famiglia ingombrante, Kevin dovrà fare i conti con due ostinati scassinatori che vogliono proprio rovinargli il Natale. Dal 1990, questo film di Natale in tv non manca mai ed è entrato nel cuore di tutti gli spettatori.

Credits: @vivihlr

L’AMORE NON VA IL VACANZA ACCONTENTA GLI ANIMI ROMANTICI

Chi ha detto che i film di Natale non possano essere romantici? Con Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black e Kate Winslet L’Amore non va in vacanza è la storia natalizia più dolce con cui trascorrere una fredda serata invernale.

Via Pinterest

Dopo una delusione amorosa, Iris e Amanda decidono di scambiarsi la casa – e il continente – durante il periodo delle festività per dedicarsi del tempo e ritrovare l’equilibrio. Ovviamente, niente andrà secondo i loro piani!

Credits: @bitchbewithyou

LE 5 LEGGENDE PER CONOSCERE LA STORIA DI JACK FROST (E VERSARE QUALCHE LACRIMUCCIA)

Babbo Natale, il Coniglio di Pasqua e la Fatina dei Denti sono i protagonisti di un bellissimo film di Natale per bambini insieme a Jack Frost. Personaggio poco noto in Italia, porta la neve e ha il compito di far divertire i più piccoli.

Via Pinterest

A complicare le cose, però, il malvagio piano dell’Uomo Nero, che vuole portare paura nelle persone in modo che non credano più in figure positive come le Cinque Leggende. Sarà compito loro sconfiggerlo e salvare il Natale (e tutte le altre Feste).

Via Pinterest

Le Cinque Leggende è un film di Natale divertentissimo, che piacerà tanto ai bambini quanto agli adulti, ma dobbiamo avvertirvi: la storia di Jack Frost è piuttosto commovente, anche se guardarne le vicende è tra le migliori idee per trascorrere la Vigilia coi bambini.

