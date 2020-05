I prodotti sopracciglia sono importantissimi e devono essere sempre presenti nel beautycase di ogni donna, anche di chi ha l’arcata abbastanza definita. Servono a riempire i buchi, a dare volume e densità e a intensificare lo sguardo.

Anche chi desidera un risultato naturale, potrà utilizzarli e scoprire quanto siano formidabili. Penso al gel trasparente, che pettina e fissa ma regala anche l’effetto soap brows, tanto in voga in questo periodo.

Ma quali sono questi must have miracolosi? Vi svelo i prodotti sopracciglia top, tra matite, gel, mascara e brow pot sia per chi non ha molta dimestichezza, sia per chi invece sa disegnare pelo per pelo l’arcata. Bellezze, via col post!

PRODOTTI SOPRACCIGLIA: MATITA, POLVERE O GEL? LA GUIDA

Negli ultimi anni le sopracciglia folte naturali sono sempre più di moda e, rispetto agli anni ’90, si tratta di una vera e propria controtendenza.

Da una parte ci sono le ragazze più giovani con l’arcata più o meno intatta da vari spinzettamenti. Dall’altra quelle che il decennio nineties l’ha vissuto e sa bene cosa significa assottigliare le sopracciglia.

I PRODOTTI PER SOPRACCIGLIA SERVONO A DISEGNARE LA FORMA, RIEMPIRE I BUCHI E VOLUMIZZARE

E poi, ovviamente, ci sono tutte quelle donne che, per natura o per errore, hanno qualche buchetto o non hanno troppi peli a dare densità e volume. Per tutte ci sono i prodotti per sopracciglia, ovvero complementi beauty dai colori naturali per dare vigore e definizione a questa parte del viso super importante.

Chi vuole riempire, definire, ridisegnare, calcare e volumizzare, dovrà fare attenzione a scegliere i prodotti giusti tra matite, polveri e gel.

Zoeva, Graphic Brows. Prezzo: 8,90€ su sephora.it

È inoltre opportuno trovare il colore giusto e fare un po’ di prove per acquisire dimestichezza.

NYX, Dip, Shape, Go!. Prezzo: 11,50€ su nyxcosmetics.it

Iniziamo con i prodotti per sopracciglia in polvere, che sono adatti in particolar modo a chi non ha grandi problemi.

Sephora Collection, matita sopracciglia retrattile waterproof. Prezzo: 9,90€ su sephora.it

Quindi per riempire un po’ questi vanno più che bene, ma di solito non sono waterproof, quindi non sono l’ideale in vista dell’estate.

Glossier, Brow Flick. Prezzo: 18$ su glossier.com

Le matite per sopracciglia, invece, sono certamente le migliori alleate delle donne. Più o meno sfumabili, esistono sia quelle dalla mina classica, da temperare, sia le retrattili, che si presentano come delle vere e proprie pomade. Se hanno la mina sottile, queste sono perfette per disegnare pelo per pelo.

Kat Von D, Signature Brow Precision Pencil. Prezzo: 13,00€ in sconto su sephora.it

Infine ci sono i brow pot, ossia delle creme solide contenute in piccoli barattolini di vetro, da utilizzare con un pennello apposito.

Benefit Cosmetics, Precisely, My Brow Pencil. Prezzo: 29,00€ su sephora.it

Tuttavia è bene non dimenticare i mascara per sopracciglia, in particolar modo quelli in gel trasparente, perché pettinano e “ordinano” i peletti, affinché restino esattamente al loro posto, come questo firmato Limelife by Alcone che ho provato e mi ha piacevolmente colpito.

Limelife by Alcone, Claim To Frame. Prezzo: 20,00€ su limelifebyalcone.com

BROW POT SOPRACCIGLIA: I MIGLIORI PRODOTTI IN CREMA SOLIDA

Avete sicuramente sentito parlare dei brow pot e, probabilmente, ne sarete rimaste affascinate. Ma cos’hanno di speciale? Bellezze, sembra proprio di dipingere!

Si prende un pennello, lo si intinge delicatamente nella boccetta e si disegnano le sopracciglia. Il packaging è più o meno identico tra le varie marche, ciò che cambia è la consistenza del prodotto e, ovviamente, il prezzo.

Anastasia Beverly Hills, Dipbrow® Pomade, gel crema per sopracciglia. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

Ciononostante, chi è in cerca di qualcosa dalla buona durata, dalla facile applicazione e che riesca veramente a definire l’arcata potrà scegliere tra dei best seller; le ragazze che li hanno provati, non li hanno lasciati più!

Uno è Dipbrow® Pomade, gel crema per sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, una vera e propria garanzia.

Mulac, brow pot. Prezzo: 11,90€ su mulaccosmetics.it

In alternativa non posso non segnalarvi i brow pot di Mulac, disponibili in varie sfumature e ai quali potrete abbinare anche il pennello con scovolino della stessa linea.

Bellezze, non ho ancora finito! Nella prossima pagina vi mostrerò quali sono i gel mascara per sopracciglia da provare per uno sguardo wow e le matite effetto pelo che definiranno meglio il viso. Continuate a leggere il post!