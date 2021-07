Luglio significa saldi estate 2021! Questo è il mese in cui hanno inizio i ribassi che, a seconda delle regioni, dureranno per diverse settimane. Avete già sbirciato il calendario? Come ogni anno, anzi ogni stagione, i saldi rispettano delle tempistiche di inizio e fine, quindi è importante verificare quando partiranno nella zona in cui si abita, o in quella in cui si andrà in vacanza.

Ovviamente potrete acquistare i vostri must have del cuore anche online, approfittando delle innumerevoli promozioni dedicate al mondo della moda, dall’abbigliamento più particolar al più basic senza dimenticare i moltissimi accessori.

Insomma, ragazze, avete giĂ pronta una wishlist di prodotti da non farvi scappare? Se avete ancora qualche dubbio e siete in cerca di consigli, oltre che di scoprire quando iniziano i saldi estate 2021 e quando finiscono, non vi resta che leggere il post. Si comincia!

Credits: Foto di Unsplash| Harry Cunningham

SALDI ESTATE 2021: IL CALENDARIO PER REGIONE

Di solito i saldi estivi iniziano nel weekend, generalmente il sabato, perché questo è il giorno in cui le persone possono dedicare più tempo allo shopping.

Credits: Foto di Pixabay| OrnaW





Quest’anno, ovviamente, non fa eccezione, anche se non tutte le regioni rispettano la stessa data di inizio dei saldi 2021. Per capire qualcosa in più, abbiamo deciso di proporvi un elenco con il calendario regionale.

Abruzzo : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Basilicata : venerdì 2 luglio – giovedì 2 settembre

: venerdì 2 luglio – giovedì 2 settembre Calabria : sabato 3 luglio – mercoledì 1° settembre

: sabato 3 luglio – mercoledì 1° settembre Campania : sabato 3 luglio – Da comunicare

: sabato 3 luglio – Da comunicare Emilia Romagna : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Friuli-Venezia Giulia : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Lazio : sabato 3 luglio – venerdì 13 agosto

: sabato 3 luglio – venerdì 13 agosto Liguria : sabato 3 luglio – lunedì 16 agosto

: sabato 3 luglio – lunedì 16 agosto Lombardia : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Marche : sabato 3 luglio – mercoledì 1° settembre

: sabato 3 luglio – mercoledì 1° settembre Molise : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Piemonte : sabato 3 luglio – sabato 28 agosto

: sabato 3 luglio – sabato 28 agosto Puglia : sabato 24 luglio – mercoledì 15 settembre

: sabato 24 luglio – mercoledì 15 settembre Sardegna : sabato 3 luglio – venerdì 3 settembre

: sabato 3 luglio – venerdì 3 settembre Sicilia : giovedì 1° luglio – mercoledì 15 settembre

: giovedì 1° luglio – mercoledì 15 settembre Toscana : sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto Trentino Alto Adige : Nella provincia di Trento i commercianti scelgono liberamente i 60 giorni di saldi, nei comuni dell’Alto Adige i saldi estivi 2021 iniziano venerdì 13 agosto

: Nella provincia di Trento i commercianti scelgono liberamente i 60 giorni di saldi, nei comuni dell’Alto Adige i saldi estivi 2021 iniziano venerdì 13 agosto Umbria sabato: 3 luglio – martedì 31 agosto

sabato: 3 luglio – martedì 31 agosto Val d’Aosta : sabato 3 luglio – giovedì 30 settembre

: sabato 3 luglio – giovedì 30 settembre Veneto: sabato 3 luglio – martedì 31 agosto

Ricapitolando, la data di inizio quasi per tutte le regioni è sabato 3 luglio, con possibilità di anticipare i ribassi. Mentre la fine dei saldi estivi è prevista per gli ultimi giorni di agosto.

Credits: Foto di Pixabay| StockSnap

SALDI: CONSIGLI PER EVITARE FREGATURE

Non capita, ma se capita è davvero una brutta situazione. I saldi sono fatti per dare la possibilità di acquistare dei prodotti a prezzi più bassi, applicando una percentuale di sconto dichiarata sul prezzo di listino, ossia quello di partenza ben leggibile sul cartellino.

Credits: Foto di Pixabay| Justynafaliszek

Qualsiasi variazione, qualsiasi alterazione è una truffa. In genere quello che può succedere è che il negoziante copra con prezzo di listino, ne scriva uno più alto e applica lo sconto su quest’ultimo, alterando volutamente il prezzo finale. L’acquirente, quindi, potrebbe pagare un vestito molto più di quanto avrebbe dovuto.

Ecco perché la prima regola da seguire durante i saldi è quella di scegliere i prodotti qualche giorno prima, appuntarsi il prezzo di listino e verificare, una volta pronti all’acquisto, se sia effettivo. Se qualcosa non torna, meglio evitare di comprare la merce. Detto che il commerciante è punibile per non aver fornito informazioni non veritiere.

fate sempre attenzione ai dettagli durante i saldi

Il negoziante è inoltre tenuto a esporre la merce in saldo a parte, quindi lontana da quella non in saldo.

Con lo scontrino, qualora il prodotto dovesse risultare difettoso, è sempre possibile chiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso. Senza scontrino, nulla è possibile.

Credits: Foto di Pixabay| gonghuimin468

A queste norme si aggiungono le regole anti-Covid, che riguardano il divieto di assembramenti dentro e fuori i negozi, usare l’igienizzante mani e la mascherina.

Credits: Foto di Pixabay| StockSnap

Ovviamente acquistare durante i saldi estivi non è un obbligo ma è sicuramente un ottimo modo per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. In questo modo potrete finalmente acquistare quei costumi estate 2021 che tanto desideravate, in vista delle vacanze di agosto, dei nuovi jeans o una serie di crop top lisci o a costine, per look sempre all’avanguardia.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 vi riveleremo i 10 must have da comprare durante i saldi estate 2021. Continuate a leggere il post!