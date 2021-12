State programmando le vacanze in montagna inverno 2022 e non sapete dove andare? Vi consigliamo noi alcune mete dove trascorrere giornate di relax sulla neve. Per chi ama sciare o chi semplicemente adora i paesaggi innevati e le location in alta quota, abbiamo una serie di posti da visitare in compagnia della propria famiglia o un gruppo di amici.

Per scegliere il posto giusto, bisogna innanzitutto capire come arrivarci e con chi si parte. Fa grande differenza andare in un luogo per la settimana bianca adatto per tutta la famiglia, bambini piccoli inclusi, o in un altro più “selvaggio”.

In ogni caso la maggior parte degli impianti sciistici in Italia sono pensati per soddisfare tutte le esigenze, così da trascorrere vacanze tranquille e serene. Che ne dite? Vediamo quali sono le migliori location per le vacanze in montagna inverno 2022? Allora, via col post!

VACANZE IN MONTAGNA INVERNO 2022: DOVE SCIARE IN TRENTINO E IN ALTO ADIGE

Gli amanti della montagna e dello sci, sanno bene che nel Nord Italia ci sono tante, anzi tantissime location dove andare per godersi qualche giorno di relax in alta quota, tra una mattinata a sciare e una serata davanti a un caminetto.

Il Trentino e l’Alto Adige rappresentano una delle migliori scelte che si possano effettuare.

Se state programmando una vacanza 2022 in Trentino vi consigliamo le cime delle Pale di San Martino, tra le destinazioni più belle e maestose delle Dolomiti.

San Martino di Castrozza è un paese meraviglioso, da visitare insieme a tutta la famiglia ma anche in coppia.

C’è anche Madonna di Campiglio, tra le Dolomiti del Brenta, una meta storica con il più grande comprensorio di tutto il Trentino: Skirama Dolomiti.

Nell’Alto Adige, poi, c’è il meraviglioso comprensorio di Val Gardena Alpe di Siusi, con paesaggi scenografici e suggestivi. Qui ci sono diversi impianti, tra cui quello di Ortisei, adattissimo soprattutto per le famiglie con bambini di tutte le età, ma anche per sciatori esperti.

VACANZE IN ALTA QUOTA IN VENETO

Di sicuro, immaginando delle vacanze in montagna in inverno, avrete pensato a Cortina D’Ampezzo, altra location cult.

Non a caso Cortina è una delle principali mete invernali grazie anche alla risonanza dovuta ai vari eventi sciistici di fama mondiale.

Altra meta molto amata delle Dolomiti è il comprensorio di Arabba, ai piedi di Passo Pordoi. Ci sono piste da sci a cinque stelle collegate a quelle di Sellaronda e alla Marmolada.

DOVE SCIARE IN LOMBARDIA E GODERSI LA SETTIMANA BIANCA

Spostiamoci in Lombardia, dove ci sono altre meravigliose location per trascorrere le vacanze in montagna in tutto relax.

Una di queste è Livigno, praticamente a un passo dalla Svizzera: piste di ogni genere e natura incontaminata vi attendono!

In alternativa c’è Bormio che, oltre alle piste da sci, comprende snowpark, familypark e aree in cui è persino possibile praticare sci notturno.

Ovviamente, non fatevi scappare un salto a una delle più amate terme in Italia, per l’appunto le Terme di Bormio, oltre che Bagni Nuovi e Bagni Vecchi. Insomma, un posto da visitare assolutamente in inverno almeno una volta nella vita!

VACANZE IN MONTAGNA INVERNO 2022 IN PIEMONTE

Facciamo un salto in Piemonte, che vi lascerà senza fiato per la sua bellezza.

Qui potrete sciare nel comprensorio di Vialattea. Dove si trova? È davvero molto grande, il secondo per ampiezza in tutta Italia, e comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e Montgenèvre (in Francia).

E, pensando al Piemonte, è impossibile non immaginare delle vacanze in montagna ai piedi del Monte Rosa, in Alta Val Sesia, per scoprire la stazione sciistica di Alagna Valsesia, ideale per chi pratica sci fuoripista.

Ragazze, non abbiamo finito! A pagina 2 andremo alla scoperta delle migliori location per trascorrere le vacane in montagna in Valle d’Aosta ma anche al Centro Sud, quindi Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia! Continuate a leggere il post!