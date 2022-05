Oltre allo spettacolo e alla musica, le beauty addicted di tutta Europa (e oltre!) sono curiose di scoprire i beauty look Eurovision song contest 2022! Ebbene sì ragazze, sui social le attenzioni non solo semplicemente rivolte alla musica e alla gara, ma anche ai look, ai makeup e agli hairstyle sfoggiati dalle celebrities, tra ospiti, presentatori e cantanti in gara.

Tutti gli occhi sono puntati su Laura Pausini, la vera regina del palco e padrona di casa dell’edizione italiana Eurovision 2022 che per la prima semifinale ha sfoggiato tre meravigliosi abiti firmati Maison Valentino abbinati a un make-up ton sur ton dagli occhi alle labbra. Si è molto parlato anche dei beauty look di alcune cantanti in gara, come il makeup glitter di Ronela Hajati (Albania), gli hairtstyle super glam del gruppo musicale femminile danese Reddi e molte altre.

In questo post vi sveleremo i migliori e i più chiacchierati beauty look Eurovision song contest 2022 che ricalcano le tendenze del momento. Siete curiose? Allora iniziamo subito con il post!

Credits: @monika_liu_official @laurapausini @ronelahajatiofficial Via Instagram. Dove non diversamente specificato, le immagini sono prese da Instagram.

I BEAUTY LOOK DI LAURA PAUSINI ALL’EUROVISION SONG CONTEST 2022

Iniziamo subito in bellezza con la padrona di casa, Laura Pausini, presentatrice dell’Eurovision song contest 2022 insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika. Con i suoi 226 dischi di platino e i suoi 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Laura Pausini sa portare sul palco un carico di emozioni e di energia davvero unici e inimitabili!

Credits: @laurapausini





Durante la prima serata semifinale, Laura ha indossato tre abiti di Maison Valentino, precisamente tre abiti Pink Valentino.

Credits: @laurapausini

In abbinato a questi tre abiti pazzeschi, il makeup artist Rajan Tolomei, ambassador di Max Factor, ha creato su Laura un makeup monocromatico, tono su tono, che riprendesse perfettamente la nuance degli abiti Valentino. Un trucco occhi bold, con un ombretto Pink steso su tutta la palpebra e lungo la rima ciliare inferiore, enfatizzato ancora di più da lunghe ciglia finte. Il rossetto richiama la stessa tonalità, ma in una sfumatura più delicata e soft, mentre lo smalto Pink riprende la stessa nuance dei vestiti. Una buona occasione per lasciarvi ispirare e copiare il look di Laura Pausini in vista dell’estate!

Credits: @laurapausiniemozioneunica

I BEAUTY LOOK GLITTER E COLORATI DELL’EUROVISION SONG CONTEST 2022

Quando si ha occasione di partecipare a un evento così seguito, molte delle attenzioni sono rivolte ai look Eurovision song contest 2022 a cui devono essere perfettamente abbinati anche i beauty look Eurovision song contest 2022.

IL MAKEUP BOLD E GLITTER DI RONELA HAJATI, RAPPRESENTANTE DELL’ALBANIA

Tra i beauty look Eurovision song contest 2022 bold e glitter, in linea con le tendenze del momento dei makeup in stile Euphoria, uno dei più belli e amati è stato il makeup glitter di Ronela Hajati, la rappresentante dell’Albania.

Credits: @ronelahajatiofficial

Ronela ha sfoggiato un makeup in abbinamento al look, un po’ stile Madonna, con ombretto glitter sui toni del rosa nella parte centrale e interna dell’occhio e sfumature sui toni del nero e del marrone nella parte finale dell’occhio e immancabili ciglia finte per definire ancora meglio lo sguardo. Completano il beauty look sopracciglia definite, labbra rosa nude e un hairstyle con coda alta.

Credits: @ronelahajatiofficial

Credits: @ronelahajatiofficial

IL TRUCCO OCCHI SUI TONI DEL VIOLA PER MONIKA LIU DELLA LITUANIA

Proseguiamo a scoprire i beauty look Eurovision song contest 2022 con il makeup di Monika Liu, rappresentante della Lituania. La cantante ha incantato tutti con il suo abito di strass ultra glowy con bordo nero, schiena scoperta e collo halter.

Credits: @monika_liu_official

In abbinamento a questo look scintillante, Monika Liu ha sfoggiato un makeup occhi sfumato sui toni del viola e del lilla, con ciglia finte e abbinato a labbra nude rosate molto naturali. Lo stesso tono del makeup occhi è stato anche ripreso dallo smalto. A non convincere tutti, invece, l’hairstyle, un caschetto che potremmo definire “alla Fantaghirò”.

Credits: @monika_liu_official

IL GRUPPO MUSICALE REDDI, DELLA DANIMARCA, HA SFOGGIATO LOOK RETRÒ IN STILE CONTEMPORANEO

Passiamo ora al gruppo musicale femminile danese Reddi. Tutte le componenti del gruppo hanno sfoggiato dei beauty look retrò in stile contemporaneo, in particolare per quanto riguarda i capelli.

Mullet e capelli bi-color per il gruppo musicale femminile danese Reddi

A colpire sicuramente gli hairstyle, tra mullet super glamour e capelli bi-color che si confermano essere una delle tendenze capelli per l’estate 2022. Per quanto riguarda i makeup, questi erano piuttosto semplici, con trucchi occhi intensificati semplicemente da matite, eyeliner, ciglia finte e labbra rosse.

Credits: @wearereddi

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Nella prossima pagina continueremo a scoprire i beauty look Eurovision song contest 2022. Continuate a leggere!