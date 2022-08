Il riconoscimento bandiera blu 2022 è conferito tutti gli anni dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che vantano alta qualità dell’acqua di balneazione e dei servizi offerti ai bagnanti.

Dove trovare quindi le spiagge bandiera blu 2022 in Italia? Come sempre, ragazze, la nostra penisola offre meravigliose opzioni, da nord a sud: mare cristallino, servizi TOP, sabbia finissima o affascinanti scogli a strapiombo sul mare, chiunque quest’anno troverà la destinazione del cuore. Non soltanto bandiera blu in Sardegna e Sicilia, anche Puglia, Abruzzo, Liguria e Toscana (solo per nominarne alcune) ci regalano scorci meravigliosi dove andare a trascorrere le nostre vacanze estive.

Insomma, ragazze, è proprio giunto il momento di parlare delle spiagge bandiera blu 2022 in Italia: vi aspettiamo qui sotto nel post.

Credits: @isolacaporizzuto_official, @giugggyyy e @ilovelipari via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 BERGEGGI IN LIGURIA, LA REGIONE CON PIÙ SPIAGGE BANDIERA BLU 2022 D’ITALIA

Se non siete mai state qui, ragazze, è decisamente arrivato il momento di organizzare un viaggio in Liguria. Non solo le Cinque Terre e la loro Via dell’Amore possono regalare emozioni e panorami mozzafiato, anche il resto della regione ci offre mare puro e cristallino.

Credits: @giugggyyy





Non a caso, infatti, la Liguria è la regione italiana con più spiagge bandiera blu 2022, ben trentadue! Tra queste abbiamo scelto di presentarvi Bergeggi, una località conosciuta ma forse non abbastanza come le sue “cugine” Varazze e Camogli, per esempio.

Bergeggi si trova in provincia di Savona e, diversamente dal litorale ligure che è prettamente composto da sassi, qui la spiaggia è prevalentemente sabbiosa. Chi ama gli sport acquatici troverà pane per i suoi denti: si può affittare una canoa o kayak per visitare l’isola di Bergeggi, di fronte alla spiaggia principale.

#2 SPIAGGE BLU TOSCANA 2022, VI PRESENTIAMO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

In provincia di Grossetto nella Maremma Toscana c’è un’altra spiaggia bandiera blu 2022, Castiglione della Pescaia. Il centro storico della cittadina è su una rocca sul Monte Petriccio, circondata da mura e con castelli, palazzi storici e vista panoramica.

Il litorale si estende ai piedi del nucleo principale: qui la zona costiera offre due spiagge principali, quella di Ponente e quella di Levante, con fondali bassi e lunghi arenili sabbiosi.

Credits: @maremmagreenpassion | La spiaggia Rocchette

Se adorate le spiagge selvagge abbracciate da rocce e scogli, allora località Roccamare fa per voi con la sua spiaggia Rocchette, in larga parte sabbiosa.

#3 IN EMILIA ROMAGNA SPICCA LIDO DEGLI ESTENSI COME BANDIERA BLU DELL’ANNO

L’Emilia Romagna si aggiudica ben 20 bandiere blu per il 2022; tra queste le spiagge più conosciute e frequentate tra Comacchio, Ravenna, Cervia, Riccione, Cattolica. Oggi però vi parliamo del Lido degli Estensi, località turistica prevalentemente per famiglie dalla spiaggia lunga e sabbiosa, con mare pulito e cristallino e un fondale basso adatto ai bagni dei più piccoli.

Credits: @1995andr3a

Anche i più giovani qui però possono divertirsi, grazie alla presenza non solo di spiagge attrezzate per ogni tipo di attività, ma anche di locali, discoteche e pub, ritrovo perfetto per le serate d’estate.

#4 LE MARCHE HANNO BEN 17 SPIAGGE BANDIERA BLU 2022, TRA CUI LA PERLA SIROLO

Organizzate un viaggio nelle Marche e sulla Riviera del Conero? Benissimo, allora sappiate che in questa regione sono ben 17 le spiagge premiate con la bandiera blu 2022.

Credits: @ziunia.cz

LE MARCHE SULLA RIVIERA DEL CONERO HANNO DIVERSE SPIAGGE BANDIERA BLU 2022

Se non ci siete mai state, ricordate di fare assolutamente una capatina a Sirolo. La cittadina non solo ha un vivace centro storico e grandi offerte per i turisti, ma sorge anche sulla Riviera del Conero, offrendo spiagge veramente mozzafiato, incastonate tra monti e la natura più selvaggia e ruggente marchigiana. Un esempio? La spiaggia delle Due Sorelle, San Michele e la spiaggia Urbani.

#5 VASTO BANDIERA BLU 2022, MARE PURO SULLA COSTA DEI TRABOCCHI

Rotoliamo verso sud con l’Abruzzo, regione che si è guadagnata ben 14 bandiere blu per il mare 2022. Vivace cittadina con mare azzurro e cristallino, Vasto si trova sulla famosa Costa dei Trabocchi, chiamata così per la presenza proprio dei cosiddetti “trabocchi”. Si tratta di strutture in legno, che venivano (e ancora oggi vengono) utilizzate dai pescatori per pescare da una posizione privilegiata.

Le più belle spiagge di Vasto sono Punta Penna, Punta Aderci, Libertini e Casarza. Tutte da vedere!

Credits: @julia_annarc

Ragazze, vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire le altre cinque spiagge bandiera blu 2022 in Italia da non perdere durante le vacanze di quest’estate!