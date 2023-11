OFFERTE BEAUTY SINGLES’ DAY 11 NOVEMBRE 2023: COSA COMPRARE SU SEPHORA E SU LOOKFANTASTIC?

La tradizione del Singles’ Day è nata in Cina e vuole che, in questa ricorrenza, i single celebrino il proprio status scambiandosi regali tra loro o acquistando degli autoregali. La data da segnare in calendario è proprio quella di oggi: il Singles’ Day 11 Novembre 2023. Approdato anche in Italia ormai da diversi anni, infatti, questo speciale evento vede protagonisti sconti e offerte che riguardano tutti gli ambiti, incluso ovviamente quello beauty. Le migliori offerte beauty Singles’ Day 2023 sono quelle di Sephora e Lookfantastic, con scontistiche irripetibili e davvero da non perdere. Sephora mette a disposizione della sua clientela make-up, skincare e profumi – e molto altro ancora – delle migliori marche includendo nelle promozioni anche diversi brand che, generalmente, non vanno in sconto. Lookfantastic non è da meno: sull’e-commerce è possibile scovare tantissime interessanti offerte per chi ama il trucco, la cura della pelle e i prodotti per corpo e capelli.

Il Singles’ Day 11 Novembre 2023 è qui ed è arrivato il momento, quindi, di sbizzarrirsi con lo shopping alla ricerca dell’affare perfetto. Questa occasione può essere sfruttata per portarsi avanti con i regali di Natale oppure, volendo preservarne lo spirito originario, per deliziarsi con regali tra amici e autoregali. Le proposte tra cui poter scegliere sono davvero tante, per cui abbiamo raccolto nel post alcune delle migliori offerte beauty Singles’ Day 2023 di Sephora e Lookfantastic, così da aiutarvi. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo.



SINGLES’ DAY 11 NOVEMBRE 2023: LE OFFERTE BEAUTY DI SEPHORA

Sephora festeggia in grande stile il Singles’ Day proponendo per oggi, 11 Novembre 2023, e per domani un’infinità di offerte online a dir poco irripetibili.

Con il codice SINGLE, infatti, i possessori della carta fedeltà possono accedere a queste offerte:

-25% sui TOP brand make-up e skincare (anche su brand solitamente non in sconto come Fenty Beauty, Tarte, Natasha Denona e Huda Beauty);

(anche su brand solitamente non in sconto come Fenty Beauty, Tarte, Natasha Denona e Huda Beauty); fino al -25% su profumi , make-up e skincare ;

, ; -20% su Sephora Collection ;

; -30% su cofanetti iconici.

LE OFFERTE SEPHORA SINGLES’ DAY 11 NOVEMBRE 2023 RIGUARDANO TANTISSIMI BRAND TOP

Inoltre, sono disponibili vantaggiose scontistiche fino al -30% su tantissimi bestseller selezionati (senza codice, le offerte sono già applicate).

Tutte le offerte Singles’ Day 11 Novembre 2023 Sephora sono disponibili a questo link.

MAKE-UP: DA NATASHA DENONA A TARTE, I MUST HAVE DA COMPRARE ONLINE DA SEPHORA

In occasione del Singles’ Day 2023, che ricorre oggi 11 Novembre, Sephora propone offerte su brand TOP di gamma che, normalmente, non sono coinvolti nelle campagne promozionali. Basti pensare a Natasha Denona: la palette ombretti I Need a Nude Palette, ormai famosissima in rete, è disponibile a un prezzo imbattibile, quindi meglio acquistarla senza temporeggiare troppo.

Natasha Denona, I Need a Nude Palette. Prezzo: da 75,00€ a 56,25€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it





Restando in tema di palette, vi segnaliamo questa palette viso, occhi e labbra di Dior. Un oggetto da collezione, con cui fare una splendida figura in vista del prossimo Natale, ma anche un autoregalo indimenticabile.

Dior, Palette make-up multiuso. Prezzo: da 130,00€ a 104,00€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Le tendenze trucco labbra Autunno 2023 si tingono di nuance avvolgenti e calde che richiamano alla mente le tonalità del caffè bollente e del cioccolato. Non fatevi sfuggire il Gloss Bomb Fenty Beauty nella tonalità Hot Chocolit per fare vostro il trend del momento.

Fenty Beauty, Gloss Bomb. Prezzo: da 22,90€ a 17,17€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Difficile non aver sentito parlare di questo prodotto. Si tratta del nuovo mascara di Huda Beauty, 1 Coat WOW!, caratterizzato da un packaging tutto rosa e pensato per chi desidera ciglia voluttuose e iperfemminili. Dall’azione volumizzante insuperabile, è uno dei prodotti make-up disponibili in sconto da Sephora in occasione del Singles’ Day.

Huda Beauty, 1 Coat Wow! Mascara. Prezzo: da 24,90€ a 18,67€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Anche Tarte, che difficilmente va in sconto da Sephora, rientra nel ricco elenco di brand in offerta. Se non avete mai provato niente del brand, iniziate dal correttore bestseller Shape Tape, qui nella versione Radiant.

Tarte, Shape Tape Radiant Concealer. Prezzo: da 29,00€ a 21,75€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

LE OFFERTE SKINCARE DI CUI APPROFITTARE SUBITO CON IL SINGLES’ DAY 11 NOVEMBRE 2023

Procediamo con alcune interessanti offerte Sephora a tema skincare. Se non l’avete ancora provata, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nuova Retinol Recovery Night Mask di Face D, una maschera con retinolo puro da usare prima di andare a dormire per agevolare il rinnovamento cellulare.

Face D, Retinol Recovery Night Mask. Prezzo: da 38,00€ a 30,40€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Oggi, per il Singles’ Day, trovate in sconto anche molte referenze della linea Fenty Skin di Rihanna e alcuni dei prodotti più venduti di Olehenriksen, tra cui la crema viso Strenght Trainer Peptide Boost Moisturizer a base di peptidi.

Fenty Skin, Instant Reset. Prezzo: da 40,90€ a 30,67€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Olehenriksen, Strenght Trainer Peptide Boost Moisturizer. Prezzo: da 46,00€ a 34,50€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

I giorni degli sconti sono l’occasione giusta per acquistare prodotti skincare di lusso e costosi a un prezzo più abbordabile, per cui monitorate con attenzione le offerte. Tanti i trattamenti tra cui poter scegliere, inclusi quelli in pratici set che consentono di testare più referenze. Da provare, per esempio, questo duo per la detersione di Sisley Paris.

Sisley, Cofanetto Struccante. Prezzo: da 102,00€ a 81,60€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

CAPELLI: COSA COMPRARE CON IL SINGLES’ DAY DI SEPHORA

Non mancano le offerte accattivanti per chi è alla ricerca di nuovi prodotti per i capelli, a partire dalla linea Attivi Puri Hair di Collistar da poco lanciata dal brand e già chiacchieratissima.

Collistar, Attivi Puri Hair Shampoo Vitamina C. Prezzo: da 19,00€ a 15,20€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Su Sephora sono acquistabili in sconto anche i prodotti haircare di Coco&Eve, come questo duo composto da shampoo e balsamo dall’azione super idratante specifici per capelli secchi e rovinati.

Coco&Eve, Super Hydration Kit. Prezzo: da 39,90€ a 31,92€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Tra i brand in sconto c’è, poi, Kérastase, con alcuni dei suoi migliori prodotti. Vi consigliamo soprattutto i cofanetti in edizione limitata che contengono le referenze TOP delle varie linee.

Kérastase, Cofanetto in Edizione Limitata Chrome Absolu. Prezzo: da 87,50€ a 70,00€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

CREME CORPO E PROFUMI IN OFFERTA PER UNA BODY ROUTINE AL TOP

Per quanto riguarda la bodycare, approfittate delle promozioni di Sephora per accaparrarvi un buon trattamento idratante corpo, utilissimo in vista dell’inverno. Tra le marche in sconto spiccano Clarins e Sol de Janeiro.

Clarins, Balsamo Corpo Super Idratante. Prezzo: da 62,00€ a 49,60€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Sol de Janeiro, Rio Radiance Cream. Prezzo: da 46,00€ a 36,80€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Infine, non sottovalutate le offerte beauty Sephora Singles’ Day 11 Novembre 2023 sui profumi. Sono disponibili in sconto anche fragranze di recente uscita e tante ultime novità, come il profumo Devotion di Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana, Devotion Eau de Parfum. Prezzo: da 148,00€ a 111,00€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

Sono scontate, inoltre, diverse referenze della linea Gucci Flora, una delle più amate dal pubblico femminile. Gorgeous Magnolia è un floreale dall’animo sensuale e intrigante, ideale per questa stagione.

Gucci, Flora Gorgeous Magnolia Eau de Parfum. Prezzo: da 167,00€ a 125,25€ con il codice sconto SINGLE su sephora.it

