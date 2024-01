COME ABBINARE GLI STIVALI MARRONI DA MATTINA A SERA

Come abbinare gli stivali marroni è una domanda che spesso ci si pone, soprattutto se si calzano solitamente modelli neri o se non si sa bene come accostare questo colore ad altri. Verrebbe abbastanza facile coordinarli ad altre proposte della stessa gamma cromatica, quindi un abito marrone o cioccolato o anche beige. Tuttavia è possibile variare e creare dei contrasti, a cominciare dal blu dei jeans. Poi, dipendentemente dal tipo di stivali, si possono preferire abbinamenti con gonne corte o lunghe, con pantaloni larghi o stretti. Infatti è possibile trovare, e acquistare, stivali marroni texani, chelsea, tronchetti, alti con i tacchi o bassi, anche vintage, in pelle o scamosciati.

Credits: veryvannesa, @bazaaritalia, @elizabethmgaona via Instagram

È piuttosto evidente che quando si parla di stivali marroni, si apre un mondo di possibilità e varianti. Quello che è certo è che si possono mettere tutti i giorni, da mattina a sera, e creare outfit sempre diversi.

Ecco perché abbiamo deciso di aiutarvi per capire come abbinare gli stivali marroni e mostrarvi anche delle foto da cui prendere ispirazione. Siete pronte? Allora via col post!

COME ABBINARE I TRONCHETTI MARRONI

Iniziamo dai tronchetti marroni, quindi gli stivali che arrivano poco sopra le caviglie, e che possiamo coordinare con facilità tutti i giorni, senza avvolgere l’intera gamba.

I tronchetti marroni stanno bene coi jeans stretti e una borsa leopard che richiama le tonalità. Credits: @shoesbysabineh





I tronchetti possono avere i tacchi o presentarsi come stivali bassi, ma generalmente presentano un lieve rialzo e hanno un taglio vintage.

GLI STIVALI MARRONI ALLA CAVIGLIA STANNO BENE CON I PANTALONI CROPPED

Hanno un mood casual, quindi vi consigliamo di accostarli a capi di abbigliamento easy e non troppo formali. Di sicuro stanno benissimo coi jeans, che potranno essere quelli stretti, come gli skinny. In questo caso vi suggeriamo di preferirli nella versione cropped, così da lasciare sfogo al piccolo gambale e mostrare le scarpe in tutta la loro bellezza.

Ovviamente stanno bene anche con altri pantaloni. Tra le tipologie vi suggeriamo i balloon pants o comunque le proposte con le pinces, dal sapore maschile.

Tronchetti marroni con punta quadrata e tacco largo abbinati a una gonna lunga a portafoglio e lupetto chiaro. Credits: @deathbyelocutionblog

Un’altra ottima soluzione per abbinare i tronchetti marroni, è quella di metterli insieme a una gonna lunga o midi. Così mostrerete la scarpa ma non distoglierete l’attenzione dalla gonna. Preferitene una a trama quadrettata classica, così da poter aggiungere un dolcevita o un pullover sottile dalle tinte neutre.

COME ABBINARE GLI STIVALI COGNAC, UNA VARIANTE PIÙ CHIARA E CALDA

Un’altra interessante tipologia è rappresentata dagli stivali marrone cognac. Si tratta di una versione più calda e più chiara, dalle sfumature ambrate sofisticate e straordinarie.

Outfit panna con stivali marroni chiari con tacco. Credits: @peexo

Quindi, qual è il miglior modo per abbinare gli stivali marrone chiaro? Lo streetstyle ci suggerisce di accostarli a capi di abbigliamento ancor più chiari, quindi beige o panna.

Look bianco con maxi bomber arricciato e stivali cognac. Credits: @c_lapetitenantaise

In questo caso le possibilità si riducono a un completo con gonna corta, a cui vi consigliamo di abbinare stivali cognac con tacco alto. Oppure a un look composto da giacca teddy panna e pantaloni bianchi o bianchi anche questi.

COME ABBINARE GLI STIVALI MARRONI CON LA MINIGONNA

Vi piacciono le gonne corte? Le mini sono la vostra passione? Allora non abbiate paura e indossatele abbinandole a un paio di stivali marroni.

Look grigio con gonna corta a portafoglio e stivali marroni. Credits: @veryvannesa

Potete preferire delle proposte bouclé o in tweed, così avrete una trama in cui passa anche del marrone. Oppure potete andare a creare un look cromaticamente a contrasto.

Come saprete, gli outfit monocromatici o pensati con un’unica cromia magari declinata in differenti sfumature, sono di gran moda.

Allora potete scegliere tonalità affini al marrone, come il beige o il ruggine ad esempio, oppure sfruttare le cromie fredde, come il grigio (che vedete in foto).

Ragazze, non abbiamo ancora finito perché a pagina 2 continueremo a scoprire come abbinare gli stivali marroni in altri modi. Continuate a leggere il post!