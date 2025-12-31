QUALI CALZE DELLA BEFANA SCEGLIERE PER L’EPIFANIA?

Le calze della Befana sono un omaggio che risulta sempre gradito in occasione dell’Epifania. Festeggiare con una calza piena di doni fa contenti grandi e piccoli e le possibilità di personalizzazione, così da rendere il rituale dello scambio delle calze ancora più speciale, sono infinite. Si spazia dalle calze della Befana per bambini contenenti dolciumi o giocattoli a quelle per gli adulti. Le calze della Befana per i grandi contengono spesso gadget legati a hobby e passioni. Ci sono anche molte calze contenenti snack salati per chi li preferisce ai dolci. Le calze della Befana vuote, da riempire a proprio piacimento, non sono da sottovalutare così come quelle personalizzate con foto o iniziali.

Credits: Foto di Adobe Stock | Igor

Abbiamo selezionato per voi alcune delle calze della Befana più belle da regalare o regalarsi, facendo una selezione di quelle per bambini e per grandi da non farsi assolutamente sfuggire. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

LE CALZE DELLA BEFANA PER BAMBINI SONO PIENE DI GIOCATTOLI O DOLCI

Festeggiare la Befana smorza la malinconia che accompagna da sempre l’Epifania, ricorrenza che per antonomasia “tutte le feste porta via”. I bambini aspettano che la Befana porti loro una calza piena di caramelle, cioccolatini e altri dolciumi oppure di giocattoli, magari ispirati ai loro personaggi del cuore.

Cartoon, Calza Befana Barbie. Prezzo: 12,40€ su amazon.it





DA BARBIE A FROZEN, C’È DAVVERO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA

Per le femminucce continua ad andare per la maggiore Barbie, insieme alle protagoniste della saga cinematografica Frozen. Elsa e Anna, così come la più famosa delle bambole Mattel, ispirano alcune delle calze Befana più belle di questa Epifania 2026.

Giochi Preziosi, Calza Frozen. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

Per i più piccoli c’è la calza Befana Play-Doh, contenente la famosa plastilina con cui poter realizzare tantissimi lavoretti e dare libero sfogo alla propria fantasia.

Play-Doh, Calza Befana. Prezzo: 19,80€ su amazon.it

Dolci Preziosi propone ogni anno calze della Befana con giocattoli sfiziose e divertenti. Una delle più richieste per l’Epifania 2026 è quella ispirata a One Piece.

Dolci Preziosi, Calza One Piece. Prezzo: 9,90€ su amazon.it

SALATE O DOLCI? DAGLI SNACK AI CIOCCOLATINI CE NE SONO PER TUTTI I GUSTI

La tradizione vuole che le calze per la Befana contengano perlopiù dolci, ma ci sono calze Befana 2026 che accontentano anche chi preferisce il salato. Un esempio? La calza AperiSnack, contenente tantissimi snack diversi pensati per gli amanti di patatine, noccioline e chi più ne ha più ne metta. Un’idea da prendere in considerazione specialmente per gli adulti che non sanno rinunciare all’aperitivo!

Aperisnack, La Calza Salata. Prezzo: 17,89€ su amazon.it

Tornando ai dolciumi, non c’è niente di meglio del cioccolato. La calza Befana Ferrero Rocher racchiude ben 17 specialità del brand, cioccolatini golosissimi a cui è davvero difficile resistere.

Ferrero Rocher, Calza Befana. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Mai senza la calza per l’Epifania di Nutella, una delle più gettonate e ogni anno una delle più vendute sia nei supermercati che online, su Amazon. Ricca di dolci sorprese, è un must per i fan grandi e piccini della famosa crema spalmabile alla nocciola.

Nutella, Calza Snack Dolci Assortiti. Prezzo: 12,99€ su amazon.it

Per i tifosi un’idea è acquistare e donare una calza della Befana ispirata proprio alla squadra del cuore. Inter, Milan e Napoli sono solo alcune delle squadre che, con i loro colori, ispirano calze da appendere al camino o da far trovare sotto l’albero. Si trovano comodamente su Amazon e nella grande distribuzione.

Inter, Calza del Tifoso. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

VUOTE DA RIEMPIRE E PERSONALIZZATE PER UN’EPIFANIA SU MISURA

Proprio come i calendari dell’Avvento (e i calendari post Avvento) con caselline tutte da riempire, le calze della Befana vuote sono l’ideale se si desidera omaggiare le persone che amiamo con sorprese che ne rispecchino i gusti e la personalità.

Possiamo riempirle di piccole sorprese beauty, per esempio, oppure di accessori e gadget legati al mondo della cucina e via dicendo.

Hopearl, Calza Befana Pompon. Prezzo: 26,08€ su amazon.it

LE CALZE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE CON NOMI E FOTO

Le calze vuote più belle sono senza alcun dubbio quelle realizzate a mano – se ci si porta avanti con molto anticipo e si ha la giusta dimestichezza con ago e filo – ma è possibile anche comprarle già pronte da riempire. Ci sono quelle decorate con coloratissimi pompon, quelle fatte a maglia, quelle ricamate e quelle personalizzate.

VDSOW, Calze da appendere personalizzate. Prezzo: 12,89€ su amazon.it

Aggiungere i nomi dei destinatari trasforma le calze in oggetti preziosi, ricordi da custodire e da portare con sé nel tempo.

Nibesser, Calze Befana personalizzate. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

Su Amazon alcuni rivenditori offrono perfino la possibilità di personalizzare le calze con nomi e foto, per suggellare momenti speciali e rendere il rituale dello scambio delle calze ancora più intimo e magico.

Whale, Calza Personalizzata Nomi e Foto. Prezzo: 18,00€ su amazon.it

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale a tema calze della Befana, con tante proposte per l’Epifania dedicate ai bambini e agli adulti. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piace la tradizione della calza? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!