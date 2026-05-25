COME RICONOSCERE LE CREME SOLARI SENZA PFAS E QUALI SONO LE PIÙ AFFIDABILI?

Scegliere le creme solari senza PFAS è fondamentale per assicurarci di usare un prodotto che si prenda cura delle nostra pelle. Queste sostanze chimiche se utilizzate a lungo possono provocare degli effetti negativi sulla pelle. Prima di acquistare una crema solare è sempre bene guardare l’etichetta e controllare gli ingredienti presenti al suo interno. Le creme solari vanno scelte anche valutando attentamente il loro impatto sull’ambiente. Ci sono molti marchi che hanno adottato formulazioni bio con ingredienti sicuri anche per le persone allergiche.

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Le creme solari sono il nostro migliore alleato contro i raggi UV e i danni che potrebbero causare alla pelle. Anche se ormai abbiamo imparato che vanno utilizzate tutto l’anno non dobbiamo sceglierle con leggerezza, ma prestare molta attenzione agli ingredienti come ad esempio la presenza di PFAS. Non sai bene cosa siano e vuoi conoscere le creme solari senza PFAS in commercio? Seguici nel post fino alla fine per saperne di più.

COSA SONO I PFAS NELLE CREME SOLARI

Se non è la prima volta che sentite questa sigla è perché i PFAS sono delle sostanze presenti in oggetti di uso quotidiano come padelle e contenitori di plastica, ma anche nei cosmetici che utilizziamo tutti i giorni, tra questi anche la protezione dai raggi UV.

I pfas sono sostanze chimiche per prevenire la degradazione dei cosmetici

Ma cosa sono i PFAS nelle creme solari? L’acronimo inglese di “Perfluorinated Alkylated Substances” indica tutte quelle sostanze chimiche definite perfluoroalchiliche utilizzate nell’industria farmaceutica per prevenire il fenomeno della degradazione.

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Nel caso specifico delle creme solari la loro presenza serve a migliorare la resistenza all’acqua e al sudore. Una volta introdotte nel nostro organismo possono rimanere per anni e a lungo andare provocare degli effetti negativi sulla salute.

ESISTONO CREME SOLARI PFAS FREE?

Ora che abbiamo visto cosa sono queste sostanze e i possibili danni per il nostro organismo, nonostante la loro presenza all’interno delle protezioni solari sia ridotta al minimo, sorge spontanea la domanda: esistono creme solari senza PFAS?

Per essere certi che non ci siano queste sostanze una soluzione molto affidabile è quella di leggere attentamente le etichette.

In generale, questo vale per qualsiasi prodotto cosmetico, dobbiamo leggere attentamente l’INCI e affidarci alle creme solari che riportano la dicitura PFAS free o senza fluorurati. È sempre meglio poi stare alla larga da quelle che hanno ingredienti come PTFE, perfluorooctyl, perfluorodecalin o sigle simili perché i PFAS possono apparire nella lista con questa dicitura.

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Inoltre, evitate sempre creme solari con filtri chimici ma preferite quelle con filtri minerali o fisici come ad esempio l’ossido di zinco e il biossido di titanio che resistono maggiormente all’acqua. L’unica attenzione è di non usare creme solari in cui i filtri fisici sono sotto forma di nano particelle perché potrebbero accumularsi nel corpo.

Per sapere se le creme solari sono senza pfas, è bene leggere la lista degli ingredienti

Un altro aiuto importante arriva dalle app che ci dicono in tempo reale l’impatto delle creme solari sul nostro organismo e sull’ambiente semplicemente inquadrando il codice a barre con lo smartphone.

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CREME SOLARI SENZA PFAS: QUALI SONO LE MARCHE IN COMMERCIO

Ora che abbiamo visto come leggere le etichette per capire se le creme solari sono senza PFAS, dobbiamo scoprire quali sono. Biotherm e il suo latte corpo Waterlover Sun Milk con SPF 50 assicura una protezione completa contro i raggi UVA e UVB e un’idratazione profonda.

Biotherm, Waterlover Sun Milk latte corpo idratante. Prezzo: 39,60€ su amazon.it

Mustela, pensato per la pelle dei bambini, è sicuro e può essere utilizzato non solo dai più piccoli, perché contiene solo filtri fisici efficaci conto i raggi del sole e sicuri sulla cute.

Mustela, Latte solare Spf 50. Prezzo: 12,75€ su amazon.it

Facile da applicare grazie alla sua formula spray la crema solare Avène ha una texture fluida che si assorbe facilmente e che non lascia residui sulla cute. La formula ad alta tollerabilità ha filtri non tossici per la biodiversità.

Avène, Solaire Haute Protection Spray Spf50+. Prezzo: 21,29€ su amazon.it

CREME SOLARI PER ALLERGICI

La pelle in alcuni casi può essere molto sensibile e sviluppare delle allergie, quindi per proteggerci dal sole senza avere ripercussioni dobbiamo inserire in borsa o in valigia le creme solati per allergici. Tra i brand da provare c’è ISDN che ha studiato una protezione viso che agisce prontamente per prevenire o alleviare i sintomi causati dall’allegria solare e da forme di fotodermatosi. Usandola quotidianamente rende la cute resistente anche ai radicali liberi.

ISDIN, FotoUltra 100 Solar Allergy Protect. Prezzo: 27,99€ su amazon.it

Con la sua formula in spray la Sensitive Immediate Protect di Nivea con Spf 50+ riduce il rischio di irritazioni causate da allergie solari. Adatta anche alle pelli sensibili l’aloe vera e il licocalcone antiossidante proteggono ulteriormente la cute.

Nivea Sun, Sensitive Immediate Protect. Prezzo: 13,23€ su amazon.it

Altra crema solare per allergici da tenere d’occhio è Rilastil Allergy senza profumo e alcool è resistente all’acqua ed è specifica per pelli reattive.

Rilastil, Allergy protezione solare viso. Prezzo: 14,99€ su amazon.it

CREME SOLARI ECOSOSTENIBILI E BIO

Le creme solari ecosostenibili sono sempre più richieste perché si cerca un prodotto che coniughi la protezione della pelle con il rispetto dell’ambiente. Per questo molti brand hanno migliorato le loro formule inserendo ingredienti naturali e biologici. Suntribe ci regala una crema 100% naturale con filtri UV minerali e olio di pongamia glabra che riduce l’effetto sbiancante. La presenza dell’aloe vera e della camomilla, invece hanno un effetto clamante.

Suntribe, Crema solare naturale minerale. Prezzo: 24,99€ su amazon.it

La pelle dei bambini è molto delicata quindi è fondamentale trovare creme solari bio e quella di Naïf a base di ossido di zinco è perfetta per i piccoli allergici e con pelle sensibile. La sua formula resistente all’acqua le promette di durare ore.

Naïf, Crema solare minerale per neonati e bambini. Prezzo: 7,40€ su amazon.it

Lo spray solare Laboratoires de Biarritz con gli attivi vegetali come l’olio di girasole e cocco bio nutre e idrata la cute. A renderla ancora più naturale ci pensa l’estratto di alghe rosse Alga-Gorria che contrasta l’azione dei radicali liberi.

Laboratories de Biarritz, Crema solare spray. Prezzo: 34,00€ su amazon.it

CI SONO ANCHE CREME SOLARI CHE NON INQUINANO IL MARE?

Oltre alle protezioni senza PFAS e pensate per le persone allergiche ci sono anche le creme solari che non inquinano il mare? Ovviamente sì. Sono tutti quei prodotti Ocean friendly che hanno al loro interno attivi che non impattano sull’ambiente e in particolare sul mare. Oltre a essere scritto sull’etichetta, solitamente questi solari sono anche resistenti all’acqua. Il che vuol dire che non si disperdono nel mare. Tra i più apprezzati c’è Lancaster Sun Beauty Le Body Milk, un brand da sempre impegnato nella tutela del mare che oltre ad avere una formula certificata clean, ha un pack molto più fino e realizzato con il 49% di plastica riciclata.

Lancaster, Sun Beauty Le Body Milk. Prezzo: 31,50 su sephora.it

Ci sono solo filtri fisici all’interno della crema solare di Freshly, ma non riduce la sua efficacia perché protegge dai raggi UVA e UVB prevenendo anche il foto-invecchiamento senza impattare sugli ecosistemi marini.

Freshly Cosmetics, Crema solare Protector. Prezzo: 34,95€ su amazon.it

Si inizia dal pack eco friendly per continuer con i filtri organici e una formulazione che rispetta i mari: la crema solare di Uriage è una protezione Ocean friendly a tutto tondo che con il suo Spf 50+ è perfetta da applicare al mare o in piscina.

Uriage, Bariésun latte viso e corpo. Prezzo: 18,88€ su amazon.it

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Ragazze, siamo arrivate alla fine del post sulle creme solari senza PFAS. Ora come sempre la parola passa a voi: conoscevate l’importanza di evitare questa sostanza? Avete scelto la vostra crema solare Ocean friendly. Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.