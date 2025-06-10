QUALI SONO LE MIGLIORI MATITE SOPRACCIGLIA CHE NON SBAVANO?

Sono tante le matite sopracciglia performanti, tra novità assolute e prodotti ormai bestseller sempre validi e da provare. Le migliori sono quelle che non sbavano, meglio se waterproof così da poter essere utilizzate anche al mare e in piscina o comunque a lunga tenuta e resistenti all’acqua, quindi a prova di sudore e afa. L’effetto pelo e microblading è quello da preferire per un trucco sopracciglia definito e naturale. Tra le migliori marche si distinguono Benefit, Huda Beauty e Anastasia Beverly Hills. Non mancano le matite sopracciglia che non sbavano economiche, dal prezzo piccolo e dalle buone performance.

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Pronte a scoprire con noi le matite sopracciglia che non sbavano TOP? Abbiamo selezionato alcune delle migliori in commercio, tra formule waterproof, a lunga tenuta e con effetto pelo indelebile. Iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

MATITE SOPRACCIGLIA WATERPROOF PER UNA RESA IMPECCABILE

Quando ci si approccia all’acquisto di una nuova matita sopracciglia, per andare sul sicuro si punta quasi sempre sui prodotti con formula waterproof. Generalmente si tratta di matite sopracciglia che non sbavano, da poter utilizzare anche al mare e in piscina perfino per farsi il bagno e concedersi qualche tuffo.

MOLTE DELLE MIGLIORI MATITE SOPRACCIGLIA SONO WATERPROOF

Tra le migliori matite sopracciglia che non sbavano waterproof si distingue Benefit Precisely, My Brow Pencil. Oltre a essere a lunghissima tenuta (fino a 12 ore), è dotata di una mina di precisione ultra-sottile che permette di eseguire tratti morbidi, naturali e definiti. Lo scovolino all’estremità opposta aiuta a sfumare e a rimuovere residui eccessivi di prodotto.

Benefit, Precisely, My Brow Pencil. Prezzo: 33,50€ su sephora.it





Formula waterproof e no transfer per Huda Beauty #Boombrows Microshade Brow Pencil, a sua volta dotata di una mina sottilissima. A base di attivi quali vitamina E, olio di ricino e olio di cocco, assicura una resa ineccepibile effetto microblading come richiesto dalle tendenze sopracciglia. Lo scovolino consente di pettinare i peletti e anche di migliorare la resa della matita diffondendo meglio il pigmento.

Huda Beauty, #Boombrows Microshade Brow Pencil. Prezzo: 31,90€ su amazon.it

Make Up For Ever Aqua Resist Brow Definer è consigliata soprattutto a chi ha sopracciglia rade e destrutturate. Dotata di scovolino, waterproof e a prova di sbavature, resiste fino a 12 ore dall’applicazione anche nelle condizioni più estreme. Da provare assolutamente, quindi, specialmente in vista della stagione calda.

Make Up For Ever, Aqua Resist Brow Definer. Prezzo: 30,50€ su sephora.it

La linea Tarte Amazonian Clay si è arricchita di una nuova referenza per il trucco delle sopracciglia. Se siete alla ricerca di un matita per sopracciglia effetto pelo, potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro.

Tarte, Amazonian Clay Matita Sopracciglia Waterproof. Prezzo: 30,50€ su sephora.it

La mina è ultrasottile e la formula è infusa con argilla amazzonica dalle proprietà nutrienti e rinforzanti. La durata è ottima e l’applicazione risulta molto semplice grazie alla texture cremosa e fondente, facile da sfumare.

Non sono una novità ma, anzi, sono ormai diventate un must le Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW ClioMakeUp. Queste matite automatiche si caratterizzano per la loro formula vegan e per un finish long lasting, waterproof e smudge proof per sopracciglia senza l’ombra di un difetto.

ClioMakeUp, Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW. Prezzo: 13,50€ cadauna su cliomakeupshop.com

Sono facili da sfumare, quindi davvero alla portata di tutti, e hanno un tratto naturale e preciso.

MATITE SOPRACCIGLIA CHE NON SBAVANO EFFETTO PELO A LUNGA TENUTA

Continuiamo a parlare delle migliori matite sopracciglia che non sbavano concentrandoci su alcune referenze che non vengono presentate come waterproof ma che godono comunque di una lunga tenuta.

Tra queste c’è la nuova Anastasia Beverly Hills Deluxe Mini Brow Definer, con punta triangolare e uno scovolino per sfumare la texture che crea un effetto molto naturale. La formula, ben bilanciata tra pigmenti e cere, si fissa sui peletti e dura per diverse ore dall’applicazione.

Anastasia Beverly Hills, Deluxe Mini Brow Definer. Prezzo: 17,90€ su sephora.it

A chi preferisce le classiche matite sopracciglia temperabili consigliamo Collistar Matita Professionale Sopracciglia, un bestseller del marchio Made in Italy. Dotata di pennellino per distribuire e sfumare al meglio il pigmento, è un prodotto a lunga tenuta dal tratto preciso e definito che risulta utile sia per scolpire l’arcata che per riempire eventuali buchi quando le sopracciglia sono in fase di ricrescita.

Collistar, Matita Professionale Sopracciglia. Prezzo: 16,30€ su amazon.it

Vantano buone recensioni anche le matite per sopracciglia di Diego dalla Palma. Temperabili e a lunga tenuta, hanno una texture ultra morbida e sono arricchite con vitamina E quindi si avvalgono di proprietà rinforzanti.

Diego dalla Palma, Eyebrow Pencil Water Resistant Long Lasting. Prezzo: 18,38€ su amazon.it

LE MIGLIORI MATITE SOPRACCIGLIA ECONOMICHE CHE NON SBAVANO

Le matite sopracciglia economiche che non sbavano non mancano di certo, quindi per concludere diamo un’occhiata alle proposte più interessanti suggerite dai brand low cost.

Facile da applicare e con una lunga tenuta, Sephora Matita Sopracciglia Perfette 12H di Tenuta è a prova di principianti. Si sfuma in pochi istanti e la texture è modulabile, così da poter ottenere un risultato più o meno marcato a seconda delle esigenze.

Sephora Collection, Matita Sopracciglia Perfette 12H di Tenuta. Prezzo: 9,99€ su sephora.it

SONO TANTE LE MATITE SOPRACCIGLIA ECONOMICHE che non sbavano DA PROVARE

La matita sopracciglia effetto pelo di Kiko non ha bisogno di presentazioni. Eyebrow Micro Precision è una matita automatica ed è uno dei prodotti più venduti del marchio. La micro punta è praticamente a prova di errore e il pigmento non sbava né sbiadisce durante il giorno.

Kiko, Micro Precision Eyebrow Pencil. Prezzo: 9,49€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

La matita sopracciglia Deborah 24 Ore è una matita temperabile a lunga tenuta e dalla texture scorrevole, dotata di pettinino per domare le sopracciglia più ribelli che, normalmente, sfuggono al controllo. La formula è altamente pigmentata e dermatologicamente testata, quindi adatta a tutti i tipi di pelle.

Deborah Milano, 24 Ore Matita Sopracciglia. Prezzo: 9,00€ su amazon.it

Prezzo piccolo e buona resa anche per Rimmel Professional Eyebrow Pencil, a lunga durata e con pettinino incorporato. Definisce e intensifica le sopracciglia senza sforzi e non sbava nel corso della giornata.

Rimmel, Matita Sopracciglia Professional Eye Brow Pencil. Prezzo: 2,00€ su amazon.it

** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Giphy

Bene, ragazze anche per oggi abbiamo terminato quindi ora tocca a voi. Questa era la nostra selezione delle migliori matite per sopracciglia che non sbavano, matite waterproof e che promettono una lunga tenuta anche nelle condizioni più difficili. A questo punto, come sempre, vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Le avete già provate? Diteci tutto nei commenti, un bacione dal TeamClio.