GUIDA ALLA PASQUA 2026: DATE, IDEE, DRITTE E CONSIGLI

La data in cui ricorre la Pasqua 2026 è il 5 aprile, mentre il Lunedì di Pasquetta quest’anno cade in data 6 aprile. Complici ferie, ponti e chiusura delle scuole è possibile ritagliarsi diversi giorni da trascorrere in relax. Tante le mete italiane e nel mondo tra cui poter scegliere per tutta la famiglia. Si spazia dalle città d’arte nostrane alle capitali europee, senza trascurare mete più esotiche e lontane. Per le vacanze di Pasqua 2026 con i bambini non sono da sottovalutare fattorie didattiche e parchi divertimento.

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Pronte a scoprire insieme una moltitudine di idee e spunti su come e dove trascorrere Pasqua 2026? Allora, ragazze, iniziamo subito con mete, consigli, suggerimenti e altre informazioni utili.

QUANDO SARÀ PASQUA NEL 2026

La data in cui cade Pasqua 2026 è domenica 5 aprile. In questi casi non si parla né di Pasqua alta né di Pasqua bassa, ma di Pasqua media.

Se vi state chiedendo perché la data di Pasqua cambia ogni anno, vi rinfreschiamo subito la memoria. Le celebrazioni pasquali seguono il calendario lunisolare. L’origine di questa ricorrenza, infatti, è legata alla Pesach, la Pasqua ebraica che celebra la liberazione del popolo d’Israele dall’Egitto.

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Durante il Concilio di Nicea (325 d.C) fu stabilita una regola per calcolare la data della Pasqua cristiana. Si celebra sempre la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. In sostanza, la data può cadere in un arco di 35 giorni, dal 22 marzo al 25 aprile.

QUANDO INIZIANO LE VACANZE DI PASQUA 2026

Seppure con qualche eccezione, le vacanze di Pasqua 2026 per la scuola inizieranno il 2 aprile (giovedì Santo) e proseguiranno fino al 7 aprile (il martedì dopo Pasquetta). Questo intervallo vale praticamente per tutte le regioni italiane, tranne per la Liguria (2-6 aprile) e per il Trentino (2-8 aprile).

FERIE E PONTI DI PASQUA 2026

Se state pensando di pianificare ferie e ponti per Pasqua 2026, vi diamo qualche dritta. L’ideale sarebbe chiedere le ferie per venerdì 3 aprile, in modo da ottenere 4 giorni liberi, oppure – se è possibile – richiedere ferie per i giorni dal 7 al 10 aprile. Così facendo, accorpandoli a sabato 4, domenica 5, lunedì 6, sabato 11 e domenica 12, si riesce a staccare dal lavoro per ben 9 giorni.

DOVE ANDARE A PASQUA NEL 2026

Dopo l’inverno, le vacanze di Pasqua sono la prima buona occasione per concedersi un viaggio. Che si tratti di partire in coppia o in famiglia, sono tante le mete tra cui poter scegliere a seconda della tipologia di vacanza che si preferisce.

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Tra semplici gite fuori porta, passeggiate nella natura, soggiorni rilassanti oppure visite nelle città d’arte italiane ed europee più belle, vi proponiamo alcuni spunti per Pasqua 2026.

METE PASQUA 2026 IN ITALIA

Tra le mete italiane più ambite si distinguono, come ogni anno, le nostre meravigliose città d’arte. Firenze, Roma e Napoli sono le destinazioni da preferire per un tuffo tra cultura, tradizioni e specialità enogastronomiche.

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Si riconfermano in cima alla wishlist dei turisti affezionati al Bel Paese anche le isole Sardegna e Sicilia, da prendere in considerazione soprattutto se si ricercano clima mite, sole e mare.

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Non sono da sottovalutare neppure località come la Costiera Amalfitana e la cosiddetta Riviera d’Ulisse, nel basso Lazio. Suggestivi e affascinanti i laghi, primi su tutti il Lago di Garda e il Lago di Como.

METE PASQUA 2026 IN EUROPA

Se si desidera uscire dall’Italia ma non allontanarsi troppo le mete da preferire sono le capitali europee.

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Praga, Parigi e Amsterdam sono tutte città incantevoli nel periodo primaverile, con la natura in rinascita e il loro clima culturale sempre acceso e vivace.

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Per una meta più calda e vicina al mare vi consigliamo Malta o Lisbona. Quest’ultima vi conquisterà con le sue spiagge atlantiche sabbiose facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici.

METE PASQUA 2026 NEL MONDO

Chi ha la possibilità di concedersi una vacanza di Pasqua più lunga può davvero sbizzarrirsi e pensare di volare verso mete lontane ed esotiche.

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Zanzibar e Kenya risultano tra i luoghi più cliccati in vista delle prossime vacanze pasquali, così come le sempreverdi Maldive.

Più abbordabile ma comunque meravigliosa meta per un soggiorno primaverile la “vicina” Sharm el-Sheikh, perla d’Egitto che non perde mai il suo fascino.

DOVE ANDARE A PASQUA 2026 CON BAMBINI

Viaggiare con i bambini, specialmente se piccoli, è sempre un’incognita. Esistono, però, tantissime mete da prendere in considerazione e molteplici itinerari da poter organizzare e strutturare dando vita a una vacanza su misura, pensata appositamente per loro.

Le vacanze in montagna in primavera, per esempio, sono divertenti e rilassanti per tutta la famiglia. Trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti nel periodo pasquale potrebbe rivelarsi un sogno a occhio aperti tra sentieri, escursioni e tante altre attività ricreative da fare tutti insieme.

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In alternativa, se cercate una meta solo per il giorno di Pasqua o di Pasquetta, vi consigliamo di documentarvi sulle tante fattorie didattiche presenti sul nostro territorio: ce ne sono di interessanti in tutte le regioni italiane. I piccoli potranno dilettarsi con passeggiate nella natura, coccole agli animali e attività ludiche diverse dal consueto.

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Per una Pasqua 2026 alternativa ci sono anche i parchi divertimento, come l’inossidabile Gardaland, e i parchi avventura.

Se siete interessate ad altri approfondimenti a tema Pasqua, non perdetevi questi post:

1) TUTTO SULLA PASQUA ORTODOSSA

2) COME RICICLARE LE UOVA PASQUALI

3) COME FARE L’ALBERO DI PASQUA

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sull’imminente Pasqua 2026, con informazioni sulle date ed eventuali ponti e tanti consigli su come trascorrerla al meglio. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacerebbe trascorrere Pasqua in una di queste mete? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!