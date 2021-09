Per la vendemmia 2021 con i bambini sono tante le proposte che possono aiutarci a organizzare un weekend o una giornata allegra in famiglia, prendendo parte alla raccolta dell’uva.

Fare la vendemmia con i bambini quest’anno può essere un modo alternativo di trascorrere il tempo insieme: le attività, poi, svolgendosi all’aperto rispettano i protocolli attuali di sicurezza e vi consentono di divertirvi senza pensieri. Raccogliere e pigiare l’uva è possibile un po’ in tutto lo stivale, anche se le attività si concentrano ovviamente nei territori ricchi di filari come l’Oltrepò Pavese, le Langhe piemontesi, l’Emilia Romagna e il Veneto. Da settembre a ottobre inoltrato la vendemmia 2021 sarà protagonista delle colline italiane con eventi per bambini e famiglie assolutamente da non perdere.

Ragazze, se l’argomento vi interessa seguitemi nel post sui luoghi migliori per la vendemmia 2021 con i bambini e preparate l’agenda per segnarvi i prossimi appuntamenti!

Credits: @cantinahicetnunc, @cascina_matine e @calatronivini via Instagram

VENDEMMIA 2021 CON I BAMBINI IN LOMBARDIA, GLI EVENTI PIÙ CARINI PER LE FAMIGLIE

La Lombardia è una delle regioni italiane più famose per la produzione di vino, e anche quest’anno saranno molti gli eventi di vendemmia 2021 organizzati dalle varie aziende vinicole per offrire un pomeriggio di relax e divertimento alle famiglie.

Credits: Foto di Pexels | Jeswin Thomas







Partecipare a una vendemmia è un’idea un po’ diversa per trascorrere un weekend di settembre 2021 con i bambini, ma sappiate che alcune cantine offrono quest’esperienza anche fino a ottobre inoltrato.

Credits: Foto di Pexels | Sharath G

Iniziamo subito, ragazze, e scopriamo gli eventi da segnare in agenda per la vendemmia 2021 in Lombardia cui partecipare tutti insieme in famiglia.

SANTA MARIA DELLA VERSA, LA VENDEMMIA IN OLTREPÒ PAVESE

Un territorio votato alla viticoltura e molto famoso proprio per la produzione di vino, l’Oltrepò Pavese è diventato famosissimo anche per le esperienze particolari che offre tra i suoi filari, come la cena in vigna.

Credits: @calatronivini

A Santa Maria della Versa l’Azienda Agricola Calatroni organizza per quest’anno eventi di vendemmia 2021 in famiglia durante i weekend di settembre: per il rispetto delle norme anti-Covid si tratta di giornate a numero chiuso, quindi vi consiglio di prenotarvi per tempo!

Credits: @calatronivini

VENDEMMIA E PIGIATURA, PER UN POMERIGGIO DIVERTENTE CON I BAMBINI

Si inizia con la vendemmia vera e propria nei filari biologici per arrivare anche alla pigiatura dell’uva raccolta nelle cantine dell’azienda, dove si potrà imparare l’intero processo di produzione del vino.

Credits: @calatronivini

La giornata termina con una super merenda con prodotti locali (per gli adulti verranno anche abbinati i vini migliori). I bambini fino ai 3 anni compiuti non pagano. Se volete fermarvi in loco sappiate che a Santa Maria della Versa e dintorni ci sono molti B&B e soluzioni immerse nel verde con piscina.

VENDEMMIA CON BAMBINI IN PROVINCIA DI MILANO, PIGIATURA E PIC-NIC

Se abitate a Milano e cercate un evento di vendemmia 2021, ma anche pigiatura guidata e (perché no) il contesto di una fattoria con animali allora questo mese troverete sicuramente ciò che fa per voi. Infatti a Busto Garolfo presso la Cascina Murnee, un agriturismo naturale e didattico, è possibile prenotare un’esperienza in famiglia davvero simpatica per i più piccoli.

Credits: @alleeekkkk

Nelle mattinate del 19 e 25 settembre si potrà accedere alla fattoria e partecipare all’esperienza di pigiatura dell’uva. I bambini potranno anche interagire con gli animali nella fattoria e scopriranno tanti segreti su questo frutto zuccherino. Chi desidera può fermarsi in loco per un pic-nic (il cibo dovrà essere portato da casa): a proposito, approfondite in questo post come organizzare un pic-nic all’aperto con i bambini!

Credits: @nettare_dei_santi

Sempre nei dintorni di Milano a S. Colombano al Lambro presso l’Azienda Agricola Nettare dei Santi per domenica 19 settembre è in programma un evento di vendemmia 2021 con adulti e piccini che terminerà in un pic-nic sotto gli alberi di ciliegio.

Credits: @nettare_dei_santi

L’evento inizierà al mattino, si procederà con la raccolta dell’uva per poi sdraiarsi all’ombra dei ciliegi per gustare cibo e vino di produzione locale. I bambini fino a due anni compiuti entrano gratis.

Credits: @feudoghelardini

Ragazze e ragazzi, seguitemi a pagina 2 perché scopriremo gli eventi di vendemmia 2021 da fare con i bambini anche in altre regioni del nord Italia famose per il buon vino: l'Emilia Romagna e il Piemonte.