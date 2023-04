VIAGGI PONTE 1° MAGGIO 2023: DOVE ANDARE?

Se state sognando qualche giorno di vacanza, vi consigliamo di consultare delle idee di viaggi ponte 1° maggio 2023, così da organizzare qualche giornata fuori casa e lontani dalla solita routine. Il 1° maggio verrà di lunedì, quindi insieme al weekend ci promette tre giorni di riposo. Possiamo, quindi, prendere in considerazione delle mete più lontane da casa e anche di prendere un volo. Ci sono tante soluzioni perfette per single, coppie e famiglie con bambini. Potrete finalmente concedervi qualche giornata di relax, ma anche all’insegna della scoperta dei luoghi artistici e di spazi culturali dispersi da Nord a Sud dell’Italia.

Credits: @tre.cime.di.lavaredo, @2f.hiking, @polignanoamare via Instagram

Saranno tre giorni di fuoco, hotel e B&B sono già abbastanza pieni, ma c’è sempre qualche soluzione dietro l’angolo per sfruttare questo periodo primaverile, in cui staccare un po’ dalla routine quotidiana.

Quali sono le idee per i viaggi ponte 1° maggio 2023? Vi offriamo qualche spunto così da organizzare la vostra prossima vacanza. Via col post!

IDEE PONTE 1° MAGGIO: I CAMMINI IN ITALIA

Se amate stare nel bel mezzo della natura, scoprire luoghi e sentieri poco frequentati, potreste approfittare dei tre giorni del ponte del 1° maggio per effettuare uno dei tanti percorsi e cammini da fare in Italia.

Da Nord a Sud ce ne sono moltissimi, dai più semplici ai più complicati che richiedono una certa esperienza e, soprattutto, prontezza fisica.

In cammino lungo la via Francigena. Credits: @2f.hiking via Instagram





per i tre giorni del ponte del 1° maggio possiamo effettuare un lungo cammino in Italia

Tra quelli da fare per più giorni vi consigliamo la famosissima via Francigena, il percorso più antico che porta direttamente nella capitale, ai piedi della basilica di San Pietro. La via attraversa varie regioni d’Italia, come Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e, ovviamente, Lazio.

Dall’Emilia Romagna alla Toscana c’è anche un altro percorso religioso noto come via degli Abati.

Un altro splendido cammino che vi consentirà di scoprire posti nuovi e inesplorati è il Tratturo Magno, meglio noto come via della Transumanza. Si parte dall’Abruzzo e si arriva a piedi fino in Puglia. Era la strada che percorrevano i pastori con i loro animali, per spostare il bestiame in base alla stagione.

WEEKEND ROMANO APPROFITTANDO DEL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO

C’è sempre molto da scoprire a Roma, dove tra musei, luoghi sacri, vie piene di piccoli negozietti e tantissima storia, c’è solo da perdersi.

Un’immagine del concertone di Roma. Credits: @dangerofmusic via Instagram

Usate i tre giorni per un viaggio del 1° maggio nel cuore della capitale, tra posti famosi e altri meno conosciuti ma ricchi di cultura.

E in questa occasione potrete anche concedervi di partecipare live al concertone del 1° maggio, che si svolge ogni anno, dal 1990, in piazza San Giovanni a Roma. Come sempre ci saranno moltissimi artisti che si esibiranno sul palco.

Tra i cantanti in gara quest’anno, molti dei quali hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2023, vi segnaliamo i Coma Cose, Mara Sattei, Mr Rain, Tananai, Ariete e anche Carmen Consoli, Rkomi, Ornella Vanoni, Fulminacci, Aiello e tantissimi altri, come Matteo Paolillo, attore e cantante del brano sigla della serie tv Rai Mare Fuori.

VIAGGI PONTE 1° MAGGIO 2023 SULLE DOLOMITI

Amate stare in montagna, godere del fresco dell’altura, stare in un posto dove stare in pace con se stessi e il mondo esterno? Allora le Dolomiti vi aspettano!

Lo spettacolo delle Tre Cime di Lavaredo. Credits: @tre.cime.di.lavaredo via Instagram

Una piccola vacanza per scoprire le Tre Cime, ma anche le vallate e i masi dispersi nel territorio del Sud Tirolo.

Una vacanza perfetta da fare in solitaria e anche in coppia e con il resto della famiglia. Questa è una zona particolarmente nota e amata dai bambini, perché sono tante le attrazioni naturalistiche che li aspettano.

