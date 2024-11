DOVE MANGIARE LA POLENTA IN LOMBARDIA? E IN PIEMONTE? DOVE SI TROVA LA POLENTA TARAGNA BUONA?

Regina delle nostre tavole invernali e dei pranzi sulla neve: ma dove mangiare la polenta buona in Italia? I posti più famosi si trovano, generalmente, nel nord Italia, dove questa pietanza si dice che abbia visto la luce: vedremo infatti insieme dove mangiare la polenta in Lombardia e Piemonte, ma non solo! In tutta la penisola possiamo trovare un ristoranti polenta o agriturismi che offrono una buona polenta taragna o classica, anche se come dicevamo nel nord è vista come il cibo invernale per eccellenza, un po’ come la carbonara a Roma. La polenta viene condita in diversi modi: con formaggio, con funghi o con carne, cucinata in diversi modi. Piatto povero della tradizione contadina, oggi mangiare la polenta può costituire un piatto bilanciato alla base della sana e corretta alimentazione, se abbinato a una fonte proteica. Scopriamo insieme dove mangiare la polenta più buona in Italia!

Credits: Foto di Unsplash | Max Griss

In inverno non si può non sapere dove trovare un buon ristorante polenta! Se siete appassionati di questa gustosa prelibatezza tipica delle regioni del nord, beh, sappiate che oggi scoprirete i ristoranti di polenta, i bistrot e le brasserie tipiche più famose e apprezzate per saggiare la qualità di questa specialità tutta italiana. Che cerchiate dove mangiare la polenta taragna o concia oppure quella classica, meglio non leggere questo post a stomaco vuoto o brontolante. Seguiteci nel post perché scopriremo dove mangiare la polenta più buona in Italia al nord, ma anche con un paio di suggerimenti top al centro-sud.

#1 RISTORANTE POLENTA LOMBARDIA: IN VALTELLINA A BORMIO C’È LA VECCHIA COMBO

Specialità soprattutto del nord, la polenta in Valtellina è una vera istituzione: qui, secondo la tradizione, viene usata la panna al posto dell’acqua. La ricetta è super gustosa e nutriente, e non potevamo che iniziare a suggerirvi proprio un posto dove mangiare la polenta in Lombardia in questa zona.

Credits: @viaggiatoripovery Via Instagram | In questa foto un esempio dei piatti tipici da gustare alla Vecchia Combo





A due passi dal centro di Bormio, località famosa per le sue amate terme, sorge un ristorante polenta storico molto famoso proprio per la sua bontà . Stiamo parlando del ristorante Vecchia Combo, che trovate in Piazza Crocefisso Santuario 4. Consigliata dagli avventori la polenta concia, da accompagnare a piatti tradizionali come brasato, spezzatini e funghi.

#2 LA CAVE DE COGNE, PER ASSAGGIARE LA POLENTA ALLA VALDOSTANA

La Cave de Cogne Osteria & Bottiglieria sorge in centro paese, precisamente in Via Bourgeois, 50. Se siete amanti della polenta alla valdostana allora una fermata qui è d’obbligo, specialmente se vi trovate già nei paraggi e non avete mai visitato la pittoresca cittadina di Cogne, a un tiro di schioppo da Aosta.

Credits: @ninouvintageart Via Instagram | In foto un piatto di polenta rivisitato con spuma di funghi e porri

LA POLENTA AL NORD È UNA COSA SERIA, UNA VERA TRADIZIONE DA ONORARE

L’atmosfera qui è tipica e, come suggerisce il nome di questa osteria, la sala adibita ai pasti è una sorta di grotta che crea subito atmosfera e calore. Che cosa gustare in questo ristorante polenta in Val d’Aosta? Potrete trovare la classica polenta con carbonada, il piatto tipico della zona a base di manzo cotto nel vino rosso (una delizia), o ancora polenta concia con fontina o con Bleu d’Aoste, servita con tuorlo fritto e tartufo.

#3 LA RAMASSE, IL RISTORANTE DI POLENTA IN PIEMONTE

Restando al nord, se vi state chiedendo dove mangiare la polenta in Piemonte il nostro consiglio ricade sicuramente sulla polenteria La Ramasse, situata al confine con la Francia e precisamente a Moncenisio in Via 4 Novembre, 1.

Qui la vera protagonista del menù è proprio la polenta, tanto che vi è un’attenta selezione del mais per realizzarla: la produzione locale è privilegiata, così come l’introduzione nel menù di piatti sempre diversi a seconda della stagionalità (e per stupire i commensali!).

Credits: @stefano_mantegna Via Instagram | In questa foto un piatto che potrete gustare da La Ramasse

Disponibile un menù degustazione, insieme a piatti singoli dedicati a sua maestà la polenta, da gustare concia, con selvaggina o con sugo di carne.

#4 DA30POLENTA, LA SPECIALITÀ DI BERGAMO IN UNA FORMULA INNOVATIVA

Come dicevamo prima, ragazzi, la polenta è il piatto invernale più famoso e amato del nord Italia, Bergamo inclusa dove è effettivamente una specialità irrinunciabile. Accanto ai ristoranti di polenta della tradizione più pura e genuina, sorgono anche soluzioni un po’ diverse per saggiare questo piatto succulento.

Credits: @gluten_free_sisters Via Instagram | Non vi viene voglia di mangiare questa polenta e funghi?

Un esempio è sicuramente Da30Polenta, un bistrot che offre servizio take-away di polenta e un menù totalmente personalizzabile per il cliente. Accanto ai classici abbinamenti di polenta con salsiccia, polpette, salame, baccalà mantecato prendono vita anche combo speciali che ognuno può creare su misura aggiungendo i vari ingredienti in un mix assolutamente unico. Lo trovate a Orio al Serio presso l’Oriocenter e a Roncadelle presso il centro commerciale Elnòs Shopping.

#5 DOVE MANGIARE LA POLENTA A COMO? ALLA POLENTERIA DI BRUNATE PER GUSTARE SPECIALITÀ

Si chiama proprio così, La Polenteria, e si trova a pochi chilometri da Como, precisamente a Brunate in Via Giacomo Scalini, 66. Come suggerisce il nome stesso, ragazzi, la protagonista indiscussa è proprio la polenta, cucinata secondo tradizione; il menù cerca però non solo di rispettare la classicità di questo piatto, ma anche di rinnovarlo con primizie e prodotti stagionali e del territorio.

Credits: @maria__antonietta___ Via Instagram | In foto la polenta taragna con salsiccia de La Polenteria

Il ristorante viene particolarmente apprezzato dai clienti soprattutto per l’ottimo rapporto qualità -prezzo, unito alla location che consente di vedere Como dall’alto.

#6 A PIANO RANCIO A BELLAGIO POLENTA CON VISTA ALLA POLENTOTECA CHALET DA GABRIELE

Sempre rimanendo con vista lago, un luogo imperdibile se state cercando dove mangiare la polenta tradizionale in Lombardia si trova a Bellagio, precisamente a Piano Rancio. Parliamo della Polentoteca Chalet da Gabriele, frequentatissima in tutte le stagioni non solo per la bontà del menù ma anche per lo splendido panorama che si può ammirare dalle sue due sale con vetrate. Potete scegliere sia la formula ristorante che il self-service.

Credits: @simone.garbagnati Via Instagram | In questa foto un piatto di polenta concia allo Chalet da Gabriele Polentoteca

L’altro punto forte di questo ristorante? Facilmente raggiungibile in auto, ampio parcheggio e menù fisso su richiesta per i gruppi.

#7 RISTORANTE DI POLENTA BUONA AL CENTRO-SUD: A MACERATA DA PIPPO E GABRIELLA

Ma per mangiare la polenta in Italia è obbligatorio essere al nord? Ovviamente no, ragazzi! Anche il centro-sud offre meraviglie gastronomiche a base di questo dolce piatto tradizionale, da abbinare a succosi piatti a base di carne e formaggi.

Credits: @lopranzocriminale Via Instagram | Il famoso polentò recoato, una vera leccornia che potete vedere in questa foto

SI PUÒ MANGIARE DELL’OTTIMA POLENTA ANCHE AL CENTRO-SUD ITALIA

Il piatto per cui è famoso questo ristorante è il polentò recoato, ovvero la polenta riscaldata: si tratta non semplicemente di una pietanza ripassata sui fornelli, bensì di una sorta di lasagna che utilizza la polenta al posto della pasta. Tra ogni strato troverete abbondanti porzioni di sugo con carne mista: da leccarsi i baffi! Segnatevi l’indirizzo: Pippo e Gabriella, Contrada L’Immacolata, 33 a Sant’Angelo in Pontano in provincia di Macerata.

#8 CESARE AL CASALETTO E LA SUA POLENTA TOP A ROMA

Non solo carbonara, a Roma si può mangiare una polenta buonissima e succulenta. Benché non sia il piatto tipico della Capitale, la polenta di Cesare al Casaletto non ha nulla da invidiare alle sue “cugine” settentrionali. Viene preparata specialmente il fine settimana, come da tradizione, e accompagnata con sugo di carne e puntine (spuntature) di maiale. Trovate il ristorante in Via del Casaletto, 45.

Ragazzi e ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. E a voi piace questo piatto tipico della tradizione settentrionale? Avete dei consigli per la community su dove mangiare la polenta buona in Italia? Aspettiamo come sempre i vostri commenti sui nostri social, un saluto dal TeamClio!