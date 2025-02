CLASSIFICA SANREMO 2025: CHI È IL VINCITORE?

La classifica Sanremo 2025 vede trionfare su tutti Olly con il brano Balorda Nostalgia. Federico Olivieri, in arte Olly, non è alla sua prima partecipazione a , in arte, non è alla sua prima partecipazione a Sanremo Il giovane cantante ligure, a soli 23 anni, vanta già due presenze al Festival di Sanremo. La canzone che lo ha decretato vincitore parla di un amore perduto ed è un viaggio tra i ricordi. Se Olly si è classificato sul gradino più alto del podio, ci sono stati altri cantanti in gara che hanno ricevuto premi e riconoscimenti.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo guidata da Carlo Conti è finita e come consueto si è conclusa eleggendo il suo vincitore: Olly. Il cantante ligure ha conquistato il gradino più alto del podio con il brano Balorda Nostalgia. Volete sapere la classica Sanremo 2025 completa? Seguiteci e vi sveleremo il significato della canzone vincitrice e tutti gli altri temi assegnati ai cantanti in gara. Via col post.

CHI È OLLY, IL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2025?

Anche quest’anno il Festival dopo cinque serate di musica ed esibizioni ha decretato il suo vincitore: Olly. Ma chi è il giovane talento che ha scalato al classifica Sanremo 2025?

Olly ha vinto il festival di Sanremo con la canzone Balorda nostalgia

Federico Olivieri, questo il vero nome di Olly, ha coltivato la sua passione per la musica accanto agli studi. Il ventitreenne genovese laureato in Economia e Management, da adolescente ha frequentato il conservatorio, iniziando a scrivere i suoi primi testi e a pubblicarli sui social, in particolare TikTok.

Proprio sul social cinese nel 2022 arriva la svolta tanto attesa, il brano Un’altra volta diventa in poco tempo virale e uno dei più ascoltati su Spotify superando i 5 milioni di stream. Da quel momento la carriera di Olly spicca il volo. Nel 2022 viene selezionato da Amadeus per partecipare a Sanremo Giovani con il brano L’anima balla grazie al quale passa alla categoria Big.

Infatti nel 2023 partecipa per la prima volta alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Polvere posizionandosi al 24° posto, ma riscuotendo un grande successo fuori dalla kermesse.

Oltre alla musica il cantante genovese ha una grande passione per il rugby, sport che ha praticato per 12 anni, per la sua città e per De André. Non a caso nella serata dei duetti ha deciso di celebrare il cantautore portando Il Pescatore con Goran Bregovic and The Wedding e Funeral Band.

IL SIGNIFICATO DEL BRANO ARRIVATO PRIMO AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con la canzone Balorda Nostalgia scritta dallo stesso artista e che racconta la storia di un amore ormai finito. Il brano parla di un sentimento comune a tutti: la nostalgia che arriva all’improvviso e che ci spinge a desiderare di tornare indietro a un momento specifico, pur sapendo che non è possibile. Una consapevolezza che un po’ fa male e proprio per questa è “balorda”.

IL PODIO DEL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il podio della classifica Saremo 2025 ha visto trionfare Olly, ma sui gradini più bassi si sono piazzati altri due cantanti che hanno riscosso un grande successo di pubblico con le loro canzoni.

Lucio Corsi si è classificato secondo, Brunori Sas è arrivato terzo al festival di Sanremo 2025

Al secondo posto infatti si è classificato Lucio Corsi, vera e propria rivelazione che ha incantato tutti con Volevo essere un duro, un testo delicato e romantico. Alla sua prima partecipazione all’Ariston ha presentato un brano che ci invita a essere semplicemente noi stessi nonostante le aspettative e le pressioni da performance.

La “medaglia di bronzo” è andata invece a Brunori Sas con L’albero delle noci. Anche il cantante calabrese, al suo debutto alla kermesse, si è guadagnato un ottimo piazzamento raccontando le gioie e le paure che porta con sé l’essere diventato genitore.

GLI ALTRI PREMI ASSEGNATI DURANTE LA KERMESSE

Sanremo è il festival della canzone a tutto tondo e come tale non si limita soltanto a eleggere il vincitore, ma anche a premiare le qualità dei singoli brani. L’edizione appena conclusa ha visto Lucio Corsi conquistare il riconoscimento più ambito grazie a un testo che ha colpito nel profondo: il premio della critica Mia Martini con Volevo essere un duro.

Simone Cristicchi, invece è stato insignito del premio Sala Stampa Lucio Dalla, per il brano Quando sarai piccola. Brunori Sas poi, con il suo L’albero delle noci, ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Infine Giorgia ha ricevuto il premio TIM, risultando l’artista più votata sull’App My TIM e sui social del gruppo con la canzone La cura per me.

LA CLASSIFICA SANEMO 2025

Ragazze, ora che avete scoperto i primi tre classificati e gli altri premi assegnati durante la kermesse, non resta che scoprire il resto della classifica Sanremo 2025:

4 Fedez Battito

5 Simone Cristicchi Quando sarai piccola

6 Giorgia La cura per me

7 Achille Lauro con Incoscienti giovani

8 Francesco Gabbani con Viva la vita

9 Irama con Lentamente

10 Coma_Cose con Cuoricini

11 Bresh con La tana del granchio

12 Elodie con Dimenticarsi alle sette

13 Noemi con Se t’innamori muori

14 The Kolors con Tu con chi fai l’amore

15 Rocco Hunt con Mille vote ancora

16 Willie Peyote con Grazie ma no grazie

17 Sarah Toscano con Amarcord

18 Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento con La mia parola

19 Rose Villain con Fuorilegge

20 Joan Thiele con Eco

21 Francesca Michielin con Fango in Paradiso

22 Modà con Non ti dimentico

23 Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore

24 Serena Brancale con Anema e Core

25 Tony Effe con Damme ‘na mano

26 Gaia con Chiamo io, chiami tu

27 Clara con Febbre

28 Rkomi con Il ritmo delle cose

29 Marcella Bella con Pelle diamante

Ragazze, con la classifica festival di Sanremo 2025 abbiamo terminato, ma ora siamo curiose di sapere la vostra opinione sulle canzoni in gara: quale vi è piaciuta? Cosa ne pensate del podio?