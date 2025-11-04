COME INDOSSARE LE CONVERSE?

Sono le sneakers probabilmente più iconiche e famose, ma come integrarle all’interno del nostro outfit? Oggi vedremo insieme come abbinare le Converse. Scopriremo come indossare le Converse alte, ma anche basse. Non parliamo solo di un colore preciso, ma sicuramente ci stiamo riferendo al modello più conosciuto, ovvero le Converse All Star Chuck Taylor. Bianche, nere, rosse, verdi, bordeaux: ce ne sono davvero per tutti i gusti. Vi farà piacere sapere che si tratta di scarpe davvero versatili, da indossare con pantaloni, jeans, gonne e abiti senza distinzione.

Credits: Foto di Adobe Stock | 2p2play

Chi non le ha mai comprate almeno una volta nella propria vita? Insieme a pochi altri modelli, le Chuck Taylor All Star sono probabilmente le sneakers più amate e desiderate di sempre, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, un’ampia gamma di colori e un’elevata versatilità. Negli anni alle classiche alte si sono aggiunti altri stili, come quelle basse, con zeppa e suola bold, perfette per ottenere look sempre più stilosi e cool. Ma come abbinare le Converse, quindi? Vi aspettiamo qui sotto per scoprirlo con tante foto, idee e consigli di stile (e shopping!).

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ABBINARE LE CONVERSE CON I JEANS E I PANTALONI

Un look casual che non passa mai di moda vede sicuramente le Converse abbinate ai jeans e ai pantaloni.

Credits: @ameliakay__ Via Instagram – Jeans a sigaretta, blazer e Converse alte nere: una combo pazzesca nella sua semplicità





LE CONVERSE ALTE SONO UN MUST PER I LOOK CASUAL CON I JEANS

Lo stile più apprezzato è quello che prevede l’uso di modelli crop o baggy, ma anche i classici mommy jeans stanno benissimo sulle Converse alte nere. (Ps: se volete conoscere tutti i modelli di jeans in circolazione cliccate sul link che vi lasciamo qui!).

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Sicuramente abbinare le Converse alte nere con i jeans blu è un look classico, molto casual e semplice, che però non passa mai di moda. Ovviamente si possono scegliere anche altre colorazioni per le sneakers, che sono famose proprio per le tante nuance a disposizione.

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Per un outfit da tutti i giorni, casual e comodo, indossare le Converse con i jeans dritti, un blazer -o un cardigan- e una bella shopper è un’idea imbattibile.

FOTO DI LOOK CONVERSE E GONNA

Non c’è da limitarsi alle Converse All Star con jeans e pantaloni, però: ebbene sì, ragazze, perché questo modello di sneakers sta stupendamente anche con le gonne, di ogni tipo, anche se dà il meglio di sé con il modello dritto e il tessuto satin.

Credits: @vogueandcoffee Via Instagram – Qualcuno ha detto Converse alte e gonne in satin? Un abbinamento davvero cool

Sarà il contrasto tra la delicatezza della gonna in raso e la semplicità casual delle Converse, ma questo è il look più cool e apprezzato dalle fashioniste di tutto il mondo!

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Con la gonna le Converse basse, poi, danno il loro meglio, lasciando più spazio anche alla possibilità di indossare calzini particolari per look più preppy.

SI POSSONO ABBINARE LE CONVERSE CON GLI ABITI?

Se vi state domandando se stanno bene le Converse con un vestito , la risposta è assolutamente affermativa!

Credits: @vogueandcoffee Via Instagram – Un look estivo con un abito leggero e le Converse panna, un abbinamento versatile che ci impedisce di sbagliare

Come vi dicevamo all’inizio del post, infatti, questo modello di sneakers è super versatile, rendendolo l’ideale per non sbagliare. La possibilità di sceglierlo in diversi colori e modelli più o meno di tendenza, come gli ultimi usciti con suole bold, lo rende la scelta go-to quando non si vuole impazzire acquistando scarpe virali che poi, nella quotidianità, si rivelano difficilmente abbinabili.

Credits: @vogueandcoffee Via Instagram – Abbinare le Converse con gli abiti è possibile, anzi: il look finale è super azzeccato, specialmente nel caso di vestiti lunghi

Le Converse alte con i vestiti stanno particolarmente bene con i modelli lunghi e midi, ma anche con gli abiti più particolari, come quelli in tulle o pizzo, con cui giocare con sovrapposizioni più modaiole e ricercate, come nella foto qui sotto.

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COME SCEGLIERE IL COLORE DELLE CONVERSE PER ABBINARLE AL MEGLIO

Last but not the least, arrivate a questo punto forse è normale chiedersi come scegliere il colore della Converse All Star, giusto? Beh ragazze, sappiate che il ventaglio dei colori di queste sneakers è veramente molto ampio.

Credits: @amberharrelsonn Via Instagram – Esempio di look semplice con Converse All Star alte verdi: viene subito elevato

Non c’è, come sempre, una regola specifica per capire su quale nuance ci si dovrebbe orientare, ma il nostro consiglio è quello di osare un po’. È vero, abbinare le Converse nere è più semplice e immediato (come del resto accade per ogni modello di sneakers in colori “neutri”), ma a nostro parere si ottiene il massimo dalle All Star colorate.

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LE CONVERSE COLORATE SONO SEMPRE UN’OTTIMA SCELTA

Infatti, pur essendo vivaci e brillanti, le colorazioni delle Converse rimangono facilmente abbinabili, grazie anche al modello che non è assolutamente ingombrante o “too much”, anzi: si tratta di sneakers leggere e affusolate, che possono davvero dare un tocco di particolarità e colore a ogni look, anche il più semplice.

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Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) COME INDOSSARE LA GONNA IN SUEDE

2) GLI ANFIBI DA AVERE QUEST’AUTUNNO

3) COME ABBINARE IL ROSA

Via Tenor

Eccoci alla fine del post di oggi. Voi cosa ne pensate, ragazze: vi piacciono queste idee per abbinare le Converse ai vostri look? Voi generalmente come le indossate? Fateci sapere come sempre commentando sui nostri social. Un abbraccio dal TeamClio!