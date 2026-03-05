SMALTO ROSA PASTELLO: ROMANTICO, CLASSICO E VERSATILE

Lo smalto rosa pastello, una particolare tonalità chiara e desaturata di rosa (molto simile allo smalto rosa confetto), è uno dei colori più richiesti nei saloni di bellezza per le unghie di primavera. Più coprente dello smalto rosa lattiginoso, complice una base colore dalla maggiore pigmentazione, può essere usato per unghie monocromatiche semplici e naturali oppure per manicure più particolari. Pensiamo, per esempio, alla French Manicure rosa pastello: questo colore si presta sia a essere usato come base per tutta l’unghia che, nel caso del French colorato, solo per le estremità. Glamour e raffinato lo smalto rosa pastello con glitter, argento oppure oro a seconda di gusti e preferenze. Sono tante anche le nail art tra cui poter scegliere: le decorazioni minimal e delicate sono quelle che meglio si abbinano a questo tipo di nuance.

Credits: Foto di Adobe Stock | CreativeArt

Lo smalto rosa pastello è romantico e femminile, dai toni confetto perfetti per la primavera. Abbiamo selezionato per voi idee e proposte per manicure e nail art, insieme ad alcuni dei migliori smalti rosa pastello da comprare online. Pronte? Allora, iniziamo.

SMALTO ROSA PASTELLO: A CHI STA BENE?

Le tendenze unghie Primavera 2026 vedono lo smalto rosa pastello tra i colori più quotati e richiesti della stagione. Il suo principale punto di forza è l’innegabile versatilità. Può essere sfoggiato per qualsiasi occasione d’uso, dal tempo libero più informale alle cerimonie, e ha anche il pregio di adattarsi con facilità alle diverse carnagioni.

UNA NUANCE VERSATILE CHE STA BENE A TUTTE

Ciò che conta è saper scegliere la nuance più in linea con il proprio sottotono. Per esempio lo smalto rosa pastello molto chiaro e freddo, praticamente rosa confetto, potrebbe non stare bene a chi ha una carnagione davvero molto chiara e con sottotono dorato. In linea generale, vi consigliamo di provare sempre più sfumature per individuare quella che vi si addice di più.

Credits: Foto di Adobe Stock | Usama





CHIARO E CONFETTO PER MANICURE SEMPLICI E CHIC

Lo smalto rosa pastello chiaro, quasi lattiginoso, è elegantissimo e raffinato. Per unghie chic, naturali ma dal twist glam, è in grado di far fare un figurone anche se applicato in modo semplicissimo, ossia in modo uniforme su tutte le unghie.

Credits: @namoruk Via Instagram – Un’incantevole manicure rosa pastello con unghie corte

Sta bene a chi ha le unghie lunghe ma performa benissimo anche sulle unghie corte. Insomma, lo smalto rosa pastello è un campione di versatilità ed è davvero difficile trovare una mano che non risulti valorizzata da questa nuance pinky.

Mylee, Gel Polish – Primrose Hill. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

Molti brand includono nelle loro collezioni proposte in termini di smalto rosa pastello normale oppure semipermanente e gel. Ci sono, però, delle caratteristiche ben precise da ricercare.

Sally Hansen, Instra-Dri – 239 In A Blush. Prezzo: 7,95€ su amazon.it

Lo smalto rosa pastello deve essere quanto più possibile pigmentato per ottenere un effetto pieno e bello coprente. Il rischio, specialmente se si opta per la manicure fai da te, è di ritrovarsi a dover fare molte passate e questo – in particolar modo se si ha fretta – può far combinare dei pasticci.

Credits: @nailsbyzsofi Via Instagram – Manicure rosa pastello con cuoricini bianchi

Il finish può essere glossy, quindi lucido, oppure opaco. Anche in questo caso le proposte tra cui poter scegliere non mancano. Se piace il finish luminoso, per enfatizzarlo non c’è niente di meglio dei glitter: lo smalto rosa pastello con brillantini, specialmente se multicolor, dona tantissima luce alle unghie.

Credits: @loranailtech Via Instagram – Unghie a mandorla rosa chiaro con glitter

NAIL ART CON SMALTO UNGHIE ROSA PASTELLO, DAL FRENCH AI GLITTER

Lo smalto rosa pastello è un’ottima base per la classica French Manicure ma, attenzione, dà il meglio di sé se adoperato per creare un French colorato. Il rosa pastello, infatti, può essere usato per colorare le estremità delle unghie, magari aggiungendo anche qualche decorazione in tinta come fiorellini o altri piccoli disegni.

Credits: @kate_thenailtech Via Instagram – French Manicure con fiori rosa pastello

Se siete solite fare lo smalto semipermanente o gel non abbiate paura di osare. Aggiungete decorazioni come perline o strass per una manicure dallo stile coquette.

Neonail, Color UV Gel Polish – Oh So Natural. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

AGGIUNGERE GLITTER DONA LUCE ALLA MANICURE

Che sia smalto glitter oro oppure argento, i glitter donano un’allure più sbarazzina e meno bon ton al rosa pastello e confetto. Applicateli su una o due unghie per mano, in modo da creare degli accenti luminosi.

Credits: Foto di Adobe Stock | Weyo – Unghie rosa pastello con brillantini

Se il rosa pastello non vi convince fino in fondo optate per qualcosa di più sheer. Con una base colore meno carica, le unghie si intravederanno al di sotto dello smalto e la manicure risulterà più delicata.

Manucurist, Green Milky Pink. Prezzo: 14,00€ su amazon.it

OPI, Nail Lacquer – Mod About You. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

Se, al contrario, siete delle grandi fan di questo colore, sbizzarritevi scegliendo tonalità particolari come il rosa pastello della foto qui sotto. Tende quasi al lilla ed è perfetto per la stagione primaverile e per l’estate. Aggiungere un’unghia diversa a contrasto, magari in bianco, renderà la vostra manicure originale e ricercata.

Credits: @g.v._beauty Via Instagram – Nail art con decorazione a fiocco in rosa pastello

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sullo smalto rosa pastello, un colore tenue e raffinato perfetto per la primavera ma sfruttabile tutto l'anno.