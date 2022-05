In Italia o in giro per il mondo, le idee per viaggi di nozze 2022 non mancano e sapranno accontentare tutti i gusti e le richieste dei novelli sposini.

Da viaggi di nozze economici 2022 fino a consigli per una luna di miele da sogno con il viaggio di una vita, in questo post cercheremo di darvi diverse idee per programmare il vostro viaggio di nozze. Le limitazioni dello scorso anno sono ormai un brutto ricordo, ragazze, quindi scegliere il viaggio di nozze per il 2022 sarà più semplice e non è detto che si debba rimanere in Italia o Europa, anche se per risparmiare non allontanarsi troppo potrebbe essere una buona idea. Tra le mete viaggi di nozze 2022 comunque ci sono anche luoghi esotici, che ci accoglieranno con caldo e sole quando qui invece sarà inverno.

Insomma, non perdiamo altro tempo, ragazze: vi aspettiamo qui sotto per scoprire i migliori suggerimenti per i viaggi di nozze 2022, tra destinazioni vicine e lontane.

Credits: Foto di Unsplash | Erica Magugliani, Foto di Unsplash | Mick Haupt e Foto di Pexels | Flo Dahm

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 VIAGGIO DI NOZZE 2022 IN ITALIA, UN TOUR DELLA COSTIERA AMALFITANA

Le idee per una luna di miele in Italia non mancano: dalle attrazioni di Roma fino alla natura incontaminata del nord e delle sue montagne, le idee per i viaggi di nozze 2022 sono diverse. Ma se cercate un viaggio di nozze per l’estate, e volete restare nel nostro Bel Paese, un’ottima idea è spostarsi verso sud.

Credits: Foto di Pexels | Michael Block





Credits: @pinkines

Un’opzione che siamo sicure vi farà felici è un tour della Costiera Amalfitana come luna di miele italiana. Potrete partire da Napoli come prima tappa, approfittandone anche per assaggiare una delle migliori pizzerie di Napoli, proseguendo poi tra i colori e profumi della costiera dirigendovi verso Sorrento, Capri, Positano, Amalfi.

Credits: @ournextflight

#2 VIAGGIO DI NOZZE IN EUROPA, IL TOUR DEI CASTELLI DELLA LOIRA (E TAPPA A PARIGI)

Se cercate idee per uno dei migliori viaggi di nozze economici, quest’anno non possiamo che consigliarvi un tour in Francia. Se amate le destinazioni romantiche, allora puntate sui Castelli della Loira, regione francese del centro che si raggiunge facilmente dall’aeroporto di Parigi.

Credits: Foto di Pexels | Flo Dahm

Ovviamente una tappa anche a Parigi è d’obbligo se siete in luna di miele: non potete certo perdervi quella che, a detta di molti, è la città più romantica del mondo.

Credits: @dltviaggi | Il castello di Chambord

IN EUROPA SI POSSONO ORGANIZZARE VIAGGI DI NOZZE 2022 MAGICI

Il nostro consiglio è di noleggiare un’auto e procedere seguendo un itinerario che vi sarete precedentemente preparati prima della partenza: la Loira è una regione meravigliosa, che offre diverse opzioni ai viaggiatori. Sappiate che qui potreste trovare città medievali, cattedrali dal gusto gotico e i famosissimi castelli del periodo del Rinascimento.

Credits: @diana.grtd | Il castello di Villandry

#3 CULTURA E PAESAGGI MOZZAFIATO, PER IL 2022 UNA LUNA DI MIELE IN SICILIA È IL CONNUBIO IDEALE

Vi avevamo già parlato del nostro sconfinato amore per la Sicilia con le sue mete da non perdere assolutamente, quindi non potevamo non inserire questa destinazione italiana tra i viaggi di nozze agosto 2022.

Credits: Foto di Pexels | Antonio Treccarichi

Si tratta di una meta meravigliosa sotto ogni punto di vista, che vi permette di combinare la cultura alla natura più incontrastata. Ideale se volete una luna di miele in Italia per un estremo relax, e anche un po’ di sana avventura.

Credits: @riservanaturalezingaro

Un modo per girare la Sicilia, infatti, potrebbe essere quello di affittare un’auto e di stilare un tour a tappe elencando i posti principali che vorreste vedere, prenotando però i soggiorni direttamente in loco, tramite app o internet, lasciandovi guidare dall’istinto e concedendovi la possibilità di rimanere più a lungo in un luogo che vi ha rapito il cuore. Questo consiglio vale specialmente se viaggiate in bassa o media stagione, mentre in alta stagione è bene prenotare tutto in anticipo per non rischiare di non trovare posto!

Credits: @eddiestrano

Per il vostro viaggio di nozze 2022 in Sicilia, comunque, potete organizzare anche una tappa esclusivamente “mare” con le isole Eolie. Un tip: per una luna di miele economica e soprattutto in estate, puntate all’Europa o all’Italia, in modo da essere certe (o quasi) di trovare bel tempo.

Ragazze, non abbiamo ancora finito ovviamente: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire le altre idee per viaggi di nozze 2022 da organizzare all’estero, anche in luoghi molto lontani ed esotici. Ci vediamo di là!