VIAGGI PONTE 25 APRILE 2023? SCOPRIAMO LE METE DA VISITARE NEL LUNGO WEEK AND

I viaggi del ponte del 25 aprile 2023 sono l’occasione per scegliere posti originali e diversi dal solito all’estero o in Italia. Il mare e le spiagge quasi vuote di Tropea e del Cilento sono incantevoli, ma la primavera è anche l’occasione per passeggiate in montagna tra Pasubio o il Gran Sasso. L’Italia è ricca di borghi da visitare in primavera, Genga e Locorotonto sono solo alcuni dei villaggi da scoprire. Il ponte del 25 aprile e i viaggi low cost sono l’accoppiata perfetta per una tappa all’estero se siete in coppia o con un gruppo di amici. Il lungo weekend di aprile è il momento giusto per staccare la spina e organizzare una vacanza con i bambini in luoghi magici come Calcata, Rablà o Rimini.

Le temperature miti e le giornate lunghe e soleggiate regalano un motivo in più per stare all’aria aperta, visitare luoghi incantevoli o riscoprire il vostro posto del cuore. Allora ragazze non c’è tempo da perdere, vediamo dove organizzare i viaggi del ponte del 25 aprile 2023 in Italia o all’estero.

VIAGGI PONTE 25 APRILE 2023: IL MARE È LA TAPPA IMMANCABILE

L’estate è dietro l’angolo e se state pensando ai viaggi del ponte del 25 aprile 2023, allora il mare è tra le mete da prendere in considerazione, sperando nel tempo clemente.

Il mare è sempre la meta più ambita in primavera

Quando il sole splende, le coste italiane regalano paesaggi mozzafiato pronti a essere assaporati in tutta tranquillità, soprattutto se non riuscite a resistere a una passeggiata sulla spiaggia.

Una delle mete per una fuga dalla routine è Tropea. Il borgo calabrese con le sue spiagge bianchissime che si affacciano sul Tirreno è la località ideale in cui fare il primo tuffo dell’anno nelle acque cristalline.

Una valida alternativa per chi ama il mare e la natura incontaminata è il Cilento. La costa lunga 100 km offre acqua azzurra, baie e una spiaggia libera segreta in cui rilassarvi completamente.

La costa ligure, poi, con il Golfo Paradiso e alcune delle spiagge più belle d’Italia come Bogliasco, Pieve Ligure e Camogli, è una delle tappe più ambite per una fuga d’amore con la vostra dolce metà.

PASSEGGIATE E ARIA PURA: LE MERAVIGLIE DELLA MONTAGNA

Per trascorrere 4 giorni immersi nelle meraviglie italiane la montagna riserva sempre grandi sorprese. La primavera con i suoi colori invita a fare lunghe passeggiate immersi nella natura e il monte Pasubio in Veneto con il suo percorso delle 52 gallerie è perfetto per gli appassionati di trekking.

Se la parola d’ordine per i viaggi del ponte del 25 aprile 2023 è relax, allora il Borgo di Roburent in provincia di Cuneo è quello che fa per voi. Arroccato sulle montagne, nel paesino immerso nel verde e lontano dai rumori della città, potrete trascorrere qualche giorno assaporando l’aria pura, il sole e gustose grigliate.

Un altro paesaggio che merita di essere scoperto durante il ponte del 25 aprile è di sicuro quello del massiccio del Gran Sasso, nel cuore del Parco Nazionale e dei Monti della Laga. Percorrendo due sentieri raggiungerete il Corno Grande a quasi 3000 metri e contemplerete, tempo permettendo, l’Appennino centrale e le coste tirreniche o adriatiche. Un panorama che vi ricompenserà di sicuro della fatica.

