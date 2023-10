QUALI SONO I PRODOTTI SKINCARE PIÙ VENDUTI SU AMAZON?

Amazon si conferma una delle piattaforme preferite dalle beauty addicted (e non solo) per fare acquisti in modo semplice e immediato, in particolare con il servizio Amazon Prime. Il successo di questo marketplace deriva dal fatto che è possibile trovare una vasta gamma di prodotti e marche, spesso a prezzi vantaggiosi e riceverli comodamente a casa. Dai brand economici, fino a quelli di lusso, Amazon vende tantissimi prodotti per la beauty routine specifici per il corpo e il viso molto amati dal pubblico. Alcuni prodotti, in particolare, hanno conquistato il cuore di migliaia di persone e sono diventati i prodotti skincare più venduti su Amazon. Tra questi, il contorno occhi e il detergente per pelli impure di Cerave, ma anche dei dischetti struccanti morbidissimi e una crema anti-age super idratante.

Quando si vogliono acquistare dei nuovi prodotti per la skincare, Amazon è senza dubbio una delle piattaforme online preferite dalle beauty addicted e non solo. Questo perchè, anche grazie al servizio di Amazon Prime, l’e-commerce permette di comprare tantissimi prodotti a prezzi scontati e di riceverli anche in poche ore direttamente a casa. Non a caso, i prodotti skincare più venduti su Amazon spaziano per categoria e prezzo.

Troviamo sia prodotti corpo sia quelli per la detersione del viso, ma anche creme viso, sieri, creme contorno occhi e perfino accessori. Siete curiose di sapere quali sono i prodotti per la beauty routine più amati dell’e-commerce? Bene ragazze, allora continuate a leggere il post!

I PRODOTTI SKINCARE PIÙ VENDUTI SU AMAZON: I SIERI CHE HANNO CONQUISTATO IL WEB

I prodotti alla vitamina C sono diventati molto popolari nell’ultimo periodo perchè sempre più brand stanno sfruttano le proprietà antiossidanti, anti macchia e illuminanti di questo ingrediente. Su Amazon ci sono tantissimi prodotti per la skincare a base di vitamina C, ma a conquistare il cuore dei clienti è il siero multifunzione per viso, collo, contorno occhi Florence Bio Cosmesi. Si tratta di un siero illuminante per il viso per una pelle fresca e nutrita. È arricchito con ingredienti antirughe e antimacchie. I prodotti alla vitamina C sono sempre più richiesti Ha un’azione super idratante e rimpolpante. La combinazione di vitamina C, E, niacinamide, acido ialuronico a basso peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera stimola la produzione di collagene migliorando la texture della pelle dall’interno. Va dunque ad agire sulle discromie e sulle prime rughe.

Florence, Bio Siero Vitamina C e vitamine E, Siero Viso Acido Ialuronico Antirughe, Antimacchie Illuminante e Antietà, Prezzo: 11,39€ su amazon.it





Le gocce autoabbronzanti di Collistar sono un nostro evergreen beauty! Ci accompagnano ogni estate per esaltare l’abbronzatura, ma anche in inverno per mantenere un colorito sano e luminoso. Basta stenderlo direttamente sul viso o miscelarlo con la crema idratante e, in pochi minuti, otterrete un colorito naturale, adattabile al vostro incarnato e soprattutto senza macchie.

Collistar, Gocce Magiche Viso, Prezzo: 24,00€ su amazon.it

LA CREMA CONTORNO OCCHI PIÙ VENDUTA SU AMAZON

Questo contorno occhi di Cerave ha molto fatto parlare di sé per essere uno dei prodotti più venduti in assoluto su Amazon e per essere diventato virale sui social anche grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Presenta una formula non grassa senza profumo che agisce per ridurre al minimo l’aspetto delle occhiaie e del gonfiore degli occhi. È formulato con tre ceramidi essenziali, acido ialuronico, niacinamide e un complesso marino e botanico per aiutare a illuminare l’intera zona degli occhi. Ha una piacevole sensazione di freschezza e lo sguardo appare subito disteso.

Cerave, Eye Repair Cream Reduces Dark Circles&Puffiness, Prezzo: 12,99€ su amazon.it

L’ACCESSORIO MUST HAVE PER LA SKINCARE

Creme e sieri non sono gli unici prodotti skincare più venduti su Amazon perchè ci sono anche tanti accessori utili molto richiesti. Su tutti, i dischetti super economici di CottonPlus in puro cotone idrofilo, 100% naturale, senza profumi e conservanti. Hanno due lati per due funzioni: il lato rigato per catturare il trucco e le impurità e il lato liscio per completare la detersione in profondità. Non si sfaldano e non lasciano pelucchi grazie alla speciale tecnologia water-jet.

Cotton Plus MAXI VISAGE 50 pz, Prezzo: 0,92€ su amazon.it

LO STICK LABBRA “MAI PIÙ SENZA”

Un prodotto che abbiamo provato e che ci ha fatto esclamare “mai più senza” è lo stick labbra di Connettivina che, non a caso, è tra i prodotti skincare più venduti su Amazon. Si tratta di uno stick a base di acido ialuronico allo 0,2% pensato per il trattamento di labbra danneggiate, screpolate e molto secche. Aiuta a ripristinare la barriera cutanea labiale ed è molto delicato sulla pelle.

Connettivina, Stick labbra Fidia farmaceutici a base di Acido ialuronico 0,2%, Prezzo: 5,59€ su amazon.it

