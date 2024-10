QUALI FILASTROCCHE DI HALLOWEEN IMPARARE CON I BAMBINI? CE NE SONO DI BREVI?

Le filastrocche di Halloween sono un modo semplice, immediato e divertente per celebrare questa festività insieme ai più piccoli. Halloween è una delle celebrazioni più amate dalle famiglie di tutto il mondo: anche da noi si festeggia diffusamente, oggi. Infatti siamo sicure che almeno una volta vi sarete chiesti come fare la zucca di Halloween o dove andare a fare Pumpkin Patch in uno dei migliori campi di zucche in Italia, vero? Eccoci, però, a parlare di un dettaglio che non sempre viene considerato centrale nella celebrazione della notte delle streghe, eppure le filastrocche di Halloween per bambini possono davvero fare la differenza! Oggi vedremo insieme quelle in inglese e in italiano, ma anche filastrocche Halloween brevi, per i bambini piccoli!

Imparare le filastrocche di Halloween in inglese e in italiano può essere un modo veramente divertente di trascorrere il tempo in famiglia prima della cosiddetta “notte delle streghe”, celebrata in tutto il mondo la notte del 31 ottobre. In questo post abbiamo cercato di raccogliere le più carine filastrocche di Halloween per bambini, brevi o lunghe, per pomeriggi simpatici con loro. Pronti? Allora cominciamo, senza perdere tempo: leggete qui sotto!

FILASTROCCHE DI HALLOWEEN IN INGLESE, LE PIÙ FAMOSE DA IMPARARE

Se volete entrare proprio nel mood di Halloween con i bambini, cari genitori, allora perché non pensate di imparare insieme a loro una delle filastrocche Halloween in inglese? Cantarle in lingua originale sarà ancora più bello, e sentirete come tutto sembrerà ancora più “musicale”!

POESIE DI HALLOWEEN SUL GATTO NERO

Per esempio, una delle filastrocche di Halloween per i bambini della scuola primaria in inglese più famose è quella che parla di un gatto nero, simbolo di un mondo magico e sconosciuto:

Black cat, black cat

Looking for a witch.

All around the

Night is dark as pitch.

You can see because

Your eyes are green.

Black cat, Black cat

This is Halloween!

Un’altra, sempre dedicata alla figura del gatto nero di Halloween, si chiama Big Black Cat e fa così:

Creeping, creeping

Big black cat, big black cat.

Sneaking ‘round the corners, sneaking ‘round the corners,

Pit pat pat. Pit pat pat.

FILASTROCCHE DI HALLOWEEN SULLA ZUCCA IN INGLESE

Altra poesia di Halloween in inglese molto semplice, da imparare anche per i bambini più piccoli, è dedicata alla zucca, simbolo della notte delle streghe sotto forma di lanterna (la famosa Jack O’ Lantern):

Pumpkin, pumpkin

I’ve been thinking

You’re the finest one I’ve seen!

Soon you’ll be a Jack-O-Lantern

All lit up for Halloween.

Se avete bambini piccoli, sapete che una delle canzoni di Halloween per bambini in inglese più famose si chiama come questa filastrocca, ovvero Five Little Pumpkin, anche se le parole sono un po’ diverse:

Five little pumpkins, sitting on a gate,

The first one said, Oh my it’s getting late.

The second one said, There are witches in the air!

The third one said, But we don’t care!

The fourth one said, Let’s run and run and run!

The fifth one said, Isn’t Halloween fun?

Then WHOOSH went the wind!

And OUT went the lights!

And those Halloween pumpkins rolled out of sight.

FILASTROCCA DI HALLOWEEN IN INGLESE PER BAMBINI PICCOLI

Una filastrocca per bambini piccoli in inglese, anche della scuola dell’infanzia, unisce poche rime e il movimento delle mani. Si chiama Big Scary Eyes:

See my big and scary eyes. (Qui coprite gli occhi con le mani, a coppa. ndr)

Watch out for a big surprise —

BOO! (Qui, invece, aprite le mani mentre dite BOO! ndr)

RIME DI HALLOWEEN, LE PIÙ FACILI IN ITALIANO

Se i vostri bambini non masticano bene la lingua inglese oppure preferite la musicalità della nostra lingua, allora sarete sicuramente interessati alle migliori filastrocche di Halloween in italiano.

Una delle più famose si chiama proprio Dolcetto o Scherzetto? ed è di Jolanda Restano:

O mi dai un buon dolcetto,

o ti becchi uno scherzetto!

Devi fare questa scelta

muoviti, su, fai alla svelta!

Non hai tempo di pensare

sono qui per spaventare

chi i dolcetti non mi dÃ

prima o poi si pentirà !

FILASTROCCHE DI HALLOWEEN SUI FANTASMI

Stesso titolo della precedente, ma parole di Serena Riffaldi per questa poesiola in rima a tema fantasmi di Halloween:

In questa notte di mostri e vampiri

qualcuno è in cerca di urla e sospiri,

li cerca ovunque, portato dal vento,

è il dispettoso fantasma Spavento.

Gira le case di tutti i bambini

alla ricerca di ghiotti dolcini.

Se non ne trova fa degli scherzetti,

togliendo calze e muovendo un po’ i letti.

Ma vi assicuro, è soltanto un burlone,

non è cattivo, ma cerca attenzione.

Se lasci un dolcetto sul tuo comodino.

Sarà felice… E vorrà darti un bacino.

POESIA IN ITALIANO SUI VAMPIRI PER BAMBINI

Probabilmente troppo lunga per essere imparata a memoria, ma questa poesia di Halloween in italiano è troppo carina per non essere letta. Si chiama Il vampiro nel frigo ed è di Anna Lo Piano:

Da ieri, nel mio frigo

Ci abita un vampiro:

È un tipo molto ambiguo

Di nome Vladimiro

Alto, secco e bianchiccio

Con due occhi beffardi

Ispira raccapriccio

Appena lo guardi

Ha le orecchie a punta

Le unghie smozzicate

La chioma grassa ed unta

Le braccia tatuate

Mi fa scherzi terribili

Con le sue dita abili

Dispetti da bertuccia

Con quei denti a cannuccia

Io torno da scuola

E non c’è la coca cola

Mi giro e di botto

È sparito il chinotto

Appena vado in gita

paf…via la granita

eh no! mi son voltata

e ha preso anche l’orzata!

Infilo le ciabatte

e si beve il mio latte

Ha una sete insaziabile

quel mostro insopportabile

Mi svuota il figorifero

quell’essere pestifero

Ma se adesso si lamenta

basta col tè alla menta

Se ora soffia e rutta

basta succo di frutta

Se la pancia gli è esplosa

basta con la gazzosa

Mio caro Vladimiro

Con gli occhi da vampiro,

per guarire purtroppo

devi berti il mio sciroppo!

FILASTROCCA DI HALLOWEEN DEDICATA ALLE STREGHE

Novità di quest’anno di Jolanda Restano si chiama La Strega di Halloween, ed è una filastrocca che piacerà moltissimo ai bambini più grandicelli:

“Dolcetto o scherzetto?”

Mi grida dal tetto

La strega bacucca

Scuotendo una zucca.

“Dolcetto, dolcetto”

Le grido di getto

Ma quella stregaccia

Mi fa una boccaccia!

“Scherzetto, scherzetto”

Risponde dal tetto

Poi ride sguaiata:

Ne sono agghiacciata!

Le lancio i dolcetti

Sperando li accetti

Sorrido turbata

A quella sgarbata.

E all’improvviso

S’illumina in viso:

“Che fai scioccherella?

Hai la cacarella?

Non vedi bambina

Che son la nonnina?”

Che nonna burlona!

Beffarda e buffona!

Ma l’ansia sparisce

L’orrore svanisce

E poi ci abbracciamo

E i dolci pappiamo!

FILASTROCCHE DI HALLOWEEN BREVI E IN RIMA, PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI

Oltre alle più famose poesie che vi abbiamo presentato, dedicate ai bambini più grandicelli con più memoria, esistono anche tante filastrocche di Halloween brevi e in rima che possono andare benissimo per i più piccini.

Credits: Foto di Adobe Stock | kimly

FILASTROCCHE IN RIMA PER I BAMBINI DEL NIDO

Per esempio, per i piccoli dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia possiamo proporre poesie di Halloween per bambini piccoli che non dovranno necessariamente imparare a recitare, ma che piaceranno moltissimo! La settimana di Halloween di Jolanda Restano fa così:

Lunedì da fantasmino,

Martedì da scheletrino;

poi da zucca il mercoledì

e da strega il giovedì.

Venerdì faccio il maghetto,

mi vesto sabato da ragnetto.

La domenica che avventura:

settimana da paura!

LA POESIA DI SHAKESPEARE CHE PIACE ANCHE AI PICCOLI

Streghe, di William Shakespeare, non è nata esattamente come filastrocca per bambini, ma grazie alla sua elevata musicalità può piacere davvero tanto ai piccoli, anche se non capiranno tutte le parole (ovviamente):

Fuoco brucia, bolli paiolo..

Occhio di tritone, dito di rana,

Pelo di nottola, lingua di cane,

Forca di vipera e punta d’orbetto,

Zampa di ramarro, ala di gufetto,

Per una fattura che faccia male,

Bolli e ribolli brodo infernale.

MAGHE O STREGHE? LA FILASTROCCA IN ITALIANO IN RIMA

Lo stesso vale per Ghiga e Ghega sono maghe, di Roberto Piumini, piena di rime assonanze super musicali, che la rendono una delle poesiole più amate dai piccini:

Ghiga e Ghega sono maghe,

son megere con le rughe

o, la gente dice, streghe.

Fanno gesti, pappe grigie,

purghe, gemiti e magie,

piogge gelide o roghi,

velenosi sughi ed aghi:

basta solo che le paghi.

QUALCHE POESIA DI HALLOWEEN PER CELEBRARE LA NOTTE DELLE STREGHE INSIEME

Simili alle filastrocche, anche le poesie di Halloween per bambini possono essere proposte in occasione di questa festività , per affrontare alcune tematiche “scomode”, come per esempio la paura, il buio, i mostri e via dicendo.

LA POESIA PER BAMBINI PER ESORCIZZARE LA PAURA

Girotondo della paura di Paola Parazzoli è una simpatica poesia a tema Halloween, che cerca di “esorcizzare” il sentimento della paura facendo capire che è normalissimo; ve la proponiamo perché siamo sicure che piacerà loro in occasione della notte delle streghe! La trovate anche nel libro “Aiuto che paura!” – Ed. Bompiani a cura della stessa autrice.

Paura gigantesca

paura appiccicosa

paura più assillante

di una mosca noiosa.

Paure che hai dentro

paure che hai fuori

paure che ti tengono

come i raffreddori.

Ce l’hanno proprio tutti,

non è escluso nessuno,

un po’ di tremarella

se la porta dietro ognuno.

Ce l’hanno i calciatori,

bagnini ed avvocati,

ce l’hanno i genitori,

bambini e fidanzati.

Allora come fare

come si fa a scocciare

la chiudi dentro un sacco

e poi la butti in mare?

Non esiste una ricetta

e neppure una magia

un poco di paura

ti tiene compagnia.

UNA POESIA SIMPATICASU UNA STREGA SFORTUNATA

La strega Neretta di Rita Sabatini non è proprio molto fortunata, anzi: dopo aver volato sulla città le si rompe la scopa e dovrà trovare velocemente una soluzione alternativa.

Una strega un po’ arruffata,

con la bocca tutta sdentata,

con il cappello rattoppato

e il vestito piuttosto bucato,

vola di notte sulla cittÃ

zigzagando di qua e di là .

Ma la sua scopa un po’ vecchiotta

dopo il volo si è tutta rotta,

così alla povera strega Neretta

non resta che andare in bicicletta.

LE RIME DEDICATE A UNA STREGA CHE NON FA PIÙ PAURA

Tratta da “L’alfabeto delle fiabe” di Antonella Abbatiello e Bruno Tognolini, questa poesia di Halloween per bambini si chiama Strega ed è di Bruno Tognolini. Dedicato ai quei bambini che imparano a ridere delle loro paure:

Strega ti lega, strega ti frega

Col suo incantesimo strega ti strega

Grido di donna, strillo che striscia

Giro di gonna di pelle di biscia

Strega nel buio, strega del bosco.

Ma c’è un rimedio e io lo conosco

Rompo la trappola, tolgo la truffa

E ora ti vedo: sei strega e sei buffa

E il maleficio si rompe perché

Ora io rido di te

