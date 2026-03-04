CONOSCIAMO MEGLIO DITONELLAPIAGA

Ditonellapiaga è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2026. Ha trionfato durante la serata dei duetti portando un’incredibile cover di The Lady Is a Tramp con TonyPitoni. Il suo nome d’arte le è stato suggerito da un amico. Ha partecipato al Festival per la seconda volta – la prima nel 2022, al fianco di Donatella Rettore – e ha all’attivo tre album. Molto riservata circa la sua vita privata, ha un fidanzato che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Labbra rosse, eyeliner e una voce super riconoscibile che sentiremo cantare, per parecchio tempo, Che fastidio!, canzone che l’ha vista conquistare il Teatro Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo. Pronte a saperne di più su Ditonellapiaga? Iniziamo.

DITONELLAPIAGA: DOPO SANREMO, IL NUOVO ALBUM MISS ITALIA

Ditonellapiaga era una delle artiste favorite al Festival di Sanremo 2026. Alla fine non ha vinto, ma si è aggiudicata il premio per la migliore cover con il collega TonyPitoni ed è entrata nel cuore (e nelle orecchie) del pubblico con una canzone tormentone che ci terrà sicuramente compagnia a lungo: Che fastidio!.

Già una hit, fa parte del nuovo album dell’artista, Miss Italia. Si tratta del suo terzo disco e uscirà il prossimo 10 aprile.

PERCHÉ SI CHIAMA DITONELLAPIAGA

Ditonellapiaga, ovviamente, non è il suo vero nome ma è così che il pubblico la conosce sin dagli esordi. A suggerirle questo pseudonimo è stato un caro amico, che le ha consigliato di ispirarsi a quello che è da sempre il suo nickname su Instagram.

Perché proprio Ditonellapiaga? Fa riferimento all’espressione “mettere il dito nella piaga” cioè insistere su un tasto dolente, un nervo scoperto. Questo è, a tutto gli effetti, il suo obiettivo: “punzecchiare”, stimolare e far riflettere. Che fastidio!, per esempio, altro non è che un elenco di tutte quelle situazioni e convenzioni sociali che al giorno d’oggi rifuggiamo perché cliché snervanti, dal corso di pilates al pranzo salutare passando per lo snobbismo di alcuni e la falsità di altri.

NOME VERO, CENNI DI BIOGRAFIA E VITA PRIVATA: HA UN FIDANZATO?

Ditonellapiaga nasce Margherita Carducci a Roma il 5 febbraio del 1997 (ha quindi un’età di 29 anni). I genitori, Costanza e Claudio, sono entrambi insegnanti di basket e lei ha praticato questo sport durante l’infanzia. Ben presto, però, scopre la passione per la musica e inizia a coltivarla, dapprima cantando con gli scout.

Dopo aver frequentato il Liceo Linguistico a Roma, si iscrive al Dams di Bologna e frequenta un’accademia di recitazione. Il suo percorso nella discografia inizia nel 2019, quando incontra i producer romani Bprod.

Nel 2019 esce il primo singolo, Parli, seguito nel 2020 da Morphina. Risale al 2022 il lancio del primo album, Camouflage, mentre il secondo, Flash, vede la luce nel 2024.

Si sa poco della vita privata di Ditonellapiaga ma, stando a quanto da lei stessa raccontato ai media, c’è un fidanzato al suo fianco di cui vuole proteggere l’identità. Non fa il suo stesso lavoro ma è appassionato di musica e le è di grande sostegno: “È una persona che mi sostiene molto, anche se non fa il mio lavoro. Credo sia strano stare accanto ad una donna che improvvisamente va a Sanremo. Io al posto suo avrei faticato, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri uomini potrebbero cogliere invece come segnali di pericolo“.

