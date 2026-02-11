QUALI SONO I MIGLIORI MASCARA 2026?

I migliori mascara 2026 soddisfano diverse esigenze: si spazia dal mascara allungante a quello volumizzante, senza trascurare i mascara colorati come il mascara marrone per chi non apprezza il classico nero. Sono tante le novità tra cui poter scegliere firmate dalle marche di alta profumeria, come Yves Saint Laurent e Prada. Non mancano le proposte di fascia media, sia in termini di nuove uscite che di lanci comunque recenti ma già diventati bestseller. I mascara economici – in alcuni casi davvero low cost – non hanno niente da invidiare ai prodotti più costosi. Tra i brand economici da tenere d’occhio Essence, Revolution e Catrice.

Credits: Foto di Adobe Stock | Drobot Dean

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori mascara 2026, tra novità e conferme. Pronte a scoprirli insieme? Allora, ragazze, iniziamo subito.

MIGLIORI MASCARA 2026 DI ALTA PROFUMERIA, DA YSL A PRADA

Si ispira al latex utilizzato dalla Maison per le sue creazioni di alta moda il nuovo Yves Saint Laurent Lash Latex. Allungante e volumizzante, ha una texture che aderisce alle ciglia proprio come fa il latex con la pelle. Da provare se si ricerca un effetto volume pulito e definito.

Yves Saint Laurent, Lash Latex Mascara Allungante. Prezzo: 45,00€ su sephora.it





Make Up For Ever propone Volume Artist Mascara, mascara effetto volume modulabile facile da stratificare senza correre il rischio di creare grumi. Promette una lunga durata (fino a 24 ore) e zero sbavature.

Make Up For Ever, Volume Artist Mascara. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

TANTE LE MARCHE DI ALTA PROFUMERIA A PROPORRE NUOVI MASCARA 2026

Se siete alla ricerca di un mascara per ciglia rade che sia in grado di trasformarle in un capolavoro di volume vi consigliamo il nuovo Lancôme Mascara Lash Idôle Curl Goddess. Sfrutta uno speciale Complesso Curvatura ad Azione Rapida che offre una tenuta lunghissima (il brand parla addirittura di 30 ore). Lo scovolino a spirale riveste anche le ciglia più corte, volumizzandole e incurvandole.

Lancôme, Mascara Lash Idôle Curl Goddess. Prezzo: 34,77€ su pinalli.it

Prada ha da poco lanciato il nuovo Pradascope Lash Extending, mascara allungante che lifta e definisce le ciglia. La formula, tra l’altro, è infusa di acido ialuronico. Pur avendo un’ottima tenuta si rimuove senza sforzo.

Prada, Pradascope Lash Extending. Prezzo: 45,00€ su sephora.it

LE PROPOSTE MEDIUM COST DA CUI FARSI TENTARE SUBITO

Molti dei migliori mascara 2026 appartengono alla fascia media. Diego dalla Palma MySelfToy è il nuovo mascara in casa Diego dalla Palma. Allunga, volumizza e definisce le ciglia, permettendo di intensificare lo sguardo a seconda delle proprie esigenze e del proprio gusto.

Diego dalla Palma, MySelfToy Mascara. Prezzo: 24,40€ in offerta su pinalli.it

Per chi è alla ricerca di un mascara allungante effetto extension la proposta ideale è L’Oréal Paris Telescopic Extentionist, ultima versione dell’iconico Telescopic di L’Oréal. Si tratta di un mascara con fibre allunganti, dotato di pigmenti nerissimi che non sbavano.

L’Oréal Paris, Telescopic Extensionist Mascara. Prezzo: 14,95€ su amazon.it

Non ha bisogno di presentazioni: 360FLIP è il mascara bestseller di ClioMakeUp e continua a fare strage di cuori. Garantisce sin dalla prima applicazione ciglia ultra‑voluminose, lunghe e panoramiche a 360°.

ClioMakeUp, 360FLIP. Prezzo: 19,00€ su cliomakeupshop.com

A proposito di grand classici, Maybelline ha da poco lanciato una nuova versione del suo Ciglia Sensazionali. Si chiama Body: scolpisce e incurva le ciglia, fino a 24 ore, e ha una formula setosa che si stratifica facilmente senza creare grumi.

Maybelline, Body Lash Sensational. Prezzo: 12,50€ su amazon.it

MIGLIORI MASCARA 2026 ECONOMICI: MINIMA SPESA E MASSIMA RESA

Infine, ragazze, concludiamo la nostra rassegna sui migliori mascara economici 2026 con alcune novità dal prezzo davvero piccolo che, però, promettono performance degne di nota. Wrap Lash di Revolution è un mascara tubolare, ciò vuol dire che che la formula contiene polimeri speciali che avvolgono ogni singola ciglia e la rivestono creando dei “tubicini” flessibili.

Revolution, Wrap Lash Mascara. Prezzo: 9,48€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

TANTI I MASCARA 2026 ECONOMICI DA NON SOTTOVALUTARE

Rientra nella categoria dei mascara tubolari anche Catrice Tubing Stay in Place, dalla spiccata azione volumizzante e allungante. Long lasting ma facilissimo da struccare, ha uno scovolino dalle setole sottilissime.

Catrice, Tubing Stay In Place Volume Mascara. Prezzo: 6,29€ su amazon.it

Non mancano le novità per chi apprezza i mascara colorati, in particolar modo quelli di colore marrone. A tal proposito vi consigliamo il nuovissimo Essence Feelin’ Comfy, allungante e volumizzante che dona alle ciglia un finish naturale e luminoso.

Essence, Feelin’ Comfy Mascara. Prezzo: 4,19€ su amazon.it

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui migliori mascara 2026, con una selezione dei prodotti TOP da provare quest’anno per ogni esigenza e di tutte le fasce di prezzo. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Li avete già usati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!