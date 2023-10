COSA FARE CON I BAMBINI AD HALLOWEEN 2023? QUALI SONO LE METE CHE PROPONGONO FESTE, RIEVOCAZIONI ED EVENTI A TEMA?

Ci troviamo nel pieno di uno dei periodi più affascinanti, misteriosi e magici dell’anno. l’Italia, con i suoi borghi suggestivi e suoi innumerevoli castelli, disseminati da Nord a Sud, è ricchissima di mete per celebrare la festa di Halloween. Una delle mete tradizionali, e sempre affascinanti soprattutto in questo periodo, per il ponte del 1 novembre 2023, è sicuramente Triora, in Liguria, conosciuta anche come “Il Paese delle Streghe”, la “Salem d’Europa”. Il Castello di Pavone a Pavone Canavese, un comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, ha organizzato per il 31 ottobre una serata con cena e visita notturna tra le sale del maniero. Al Castello di Gropparello, situato in provincia di Piacenza in Emilia Romagna, durante la notte delle streghe, grandi e piccini possono partecipare a uno (spaventoso) percorso tra il bosco e il castello, seguito da una deliziosa cena nella taverna medievale. Tra i Castelli del Ducato, anche al Castello di Rivalta, nel Comune di Gazzola in provincia di Piacenza, i bambini (e non solo) potranno divertirsi mercoledì 1 novembre con un tour tra le mura del castello durante il quale dovranno cercare di risolvere un mistero. Un’altra meta dove andare ad Halloween 2023 con i bambini è Matera, in Basilicata: la città offre tantissimi eventi a cui partecipare, tra musei e spettacoli. Al Parco di Pinocchio a Collodi, in provincia di Pistoia in Toscana, torna la seconda edizione del Carnevale Gotico – Halloween per i bambini con attività che si aggiungono alle tradizionali del parco del burattino. Se siete di Roma o dintorni oppure vi trovate in zona e non sapete cosa fare con i bambini ad Halloween 2023, al Castello di Lunghezza troverete ad accogliervi streghe, fantasmi, mummie e zucche, ma anche i personaggi delle fiabe. Dal 28 al 31 ottobre 2023 alle Grotte di Castellana, in Puglia, è allestito un grande villaggio incantato dove vivere l’atmosfera di Halloween tra cultura e divertimento, per grandi e bambini.

Durante il periodo di Halloween aleggia un’atmosfera magica, quasi incantata, dappertutto, ma ci sono dei luoghi in cui quest’aura misteriosa diventa ancora più sentita. In questo post abbiamo selezionato per voi 8 mete, tra antichi castelli e borghi suggestivi, tra cui scegliere per coloro che stanno pensando a cosa fare e dove andare con i bambini ad Halloween 2023. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora iniziamo.

#1 TRIORA, IL PAESE DELLE STREGHE: IL BORGO MEDIEVALE NELLA RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOVE RECARSI AD HALLOWEEN 2023

Una delle mete tradizionali, da visitare almeno una volta nella vita, dove andare con i bambini ad Halloween 2023 è sicuramente Triora, un meraviglioso borgo medievale, situato nella Riviera Ligure di Ponente in provincia di Imperia, arroccato a circa 800 metri nella splendida Valle Argentina. Triora è conosciuta come “Il Paese delle Streghe”, la “Loudun italiana”, la “Salem Europea”: deve questi soprannomi all’alta concentrazione di processi per stregoneria che ebbero luogo qui sul finire del 1500.

Sarebbe, però, più corretto dire che Loudun è la Triora di Francia e Salem è la Triora del New England poichè il celebre processo alle streghe si svolse a Triora nel 1588.

Credits: @comuneditriora Via Instagram. Una delle immagini di promozione de “La notte Oscura” del comune di Triora





Come ogni anno, Triora festeggia Halloween 2023 in grande stile con un programma ricco di eventi distribuiti tra il 31 ottobre e il 1 novembre chiamato “La notte Oscura”.

Tra le strade di Triora

Il 31 ottobre si potrà partecipare a laboratori e workshop per bambini, a un mercatino stregato, spettacoli di magia e a uno speciale tour stregato alla scoperta del borgo e dei suoi spaventosi segreti.

Mercoledì 1 novembre proseguono altri appuntamenti tra sfilate in costume, nuovi workshop, rituali magici e mercatini in cui potrete trovare prodotti tipici, maschere, calderoni e bacchette.

Credits: @comuneditriora Via Instagram. Una delle immagini di promozione de “La notte Oscura” del comune di Triora

Il borgo medievale di Triora, con i suoi vicoli, con i suoi archivolti e con la sua tipica atmosfera medievale fa sì che leggende e storie magiche si facciano più vivide ed emozionanti.

Il suggestivo paesaggio

Tra le strade di Triora

DOVE DORMIRE A TRIORA

Dove dormire a Triora ad Halloween 2023? Sono disponibili diversi tipi di soluzioni, tra hotel e Bed & Breakfast.

Il SANTO GRAAL, situato a Triora, per esempio, è un bellissimo chalet che offre un salone in comune, un giardino e una cucina in comune. Nello chalet sono presenti due camere da letto, un bagno e tutto l’occorrente per un pernottamento confortevole: vanta ottime recensioni online dei visitatori.

Situato a Triora anche l’Incantesimo, un albergo che si affaccia sulle montagne, una posizione molto comoda per recarsi a tutti gli eventi organizzati per i giorni di Halloween.

#2 COSA FARE CON I BAMBINI AD HALLOWEEN 2023: IL FANTASMA DEL CASTELLO DI PAVONE VI GUIDERÀ TRA I SALONI DEL MANIERO

Cosa fare con i bambini ad Halloween 2023 di più suggestivo di una visita guidata con un fantasma? Avete letto bene! Al Castello di Pavone a Pavone Canavese, un comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, potrete passare una divertente (e spaventosa!) serata anche con i più piccoli.

Credits: @castellodipavone Via Instagram. Alcune immagini degli allestimenti pronti per la serata del 31 ottobre

La serata, organizzata proprio per il 31 ottobre, si apre con un aperitivo con “dolcetto o scherzetto”, seguito da una deliziosa cena a da una visita notturna tra i saloni del castello… con fantasma! La serata si concluderà con una festa danzante con oper bar e premiazione delle migliori maschere della serata.

Credits: @castellodipavone Via Instagram. Alcune immagini degli allestimenti pronti per la serata del 31 ottobre

Per chi lo desidera, è possibile anche pernottare direttamente nel castello.

#3 UN’AVVENTURA MISTERIOSA NEL BOSCO E NELL’ANTICO CASTELLO DI GROPPARELLO, IN PROVINCIA DI PIACENZA

Spostiamoci ora in Emilia Romagna, in provincia di Piacenza, precisamente al Castello di Gropparello. L’intero Castello e parte del bosco, nella serata del 31 ottobre, saranno avvolti da luci, suoni, musiche e da un’oscura nebbia che accompagnerà i visitatori in un lungo percorso oscuro a cui seguirà una cena con buffet nella taverna medievale.

Anche in questo caso, è possibile soggiornare direttamente al castello.

Credits: @castello_di_gropparello Via Instagram. Un’immagine del suggestivo interno del castello

#4 MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE POTETE SPOSTARVI AL CASTELLO DI RIVALTA

Il giorno successivo, dopo la nottata al Castello di Gropparello, potete spostarvi in un altro bellissimo castello, ovvero il Castello di Rivalta, anch’esso in provincia di Piacenza.

A partire dalla 10.30 del mattino, infatti, al castello è organizzato un divertente evento per i più piccoli e per i più coraggiosi. I bambini dovranno aiutare i padroni del castello a rivolvere un mistero: sembra proprio che tra le mura si aggiri qualche creatura dispettosa in vena di fare scherzetti!

Credits: @castello_di_rivalta Via Instagram. In questa immagine una parte del castello

Sarà possibile anche scegliete di pranzare al castello presso il bistrot, con prenotazione.

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Nella prossima pagina proseguiremo a svelarvi cosa fare e dove andare con i bambini ad Halloween 2023 con altre quattro mete imperdibili. Continuate a leggere!