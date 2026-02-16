QUALI SONO I FLOP TEAM GENNAIO 2026?

I Flop Team Gennaio 2026 includono prodotti make-up, skincare e corpo. Per quanto riguarda il trucco abbiamo bocciato un illuminante fin troppo visibile e una palette di blush poco evidenti. Non sono mancate le bocciature a tema skincare. Nello specifico, non ci ha convinto una maschera viso poco pratica da usare. Rientrano nei Flop anche due bagnodoccia, profumatissimi “sulla carta” ma in realtà abbastanza deludenti. Vi ricordiamo che si tratta di opinioni personali e recensioni soggettive.

Pronte a scoprire tutti i Flop Team Gennaio 2026 ovvero i prodotti bocciati del TeamClio? Allora, ragazze, iniziamo subito.

ILARIA E LA PALETTE DI BLUSH POCO SCRIVENTE FLOP TEAM DI GENNAIO 2026

Il blush è uno dei miei prodotti make-up preferiti e mi piace provarne di tutti i tipi, dai classici blush in polvere fino a quelli liquidi e ai blush in crema. Amo testare anche diverse sfumature di colore e finish, sia quelli opachi che quelli shimmer. Ultimamente ho avuto modo di provare la My Mini Dream Glow Blush, una palette di blush e illuminanti di Natasha Denona che contiene un mix di tre tonalità con un’innovativa formula cream-to-powder dai toni luminosi.

Natasha Denona, My Mini Dream Glow Blush. Prezo: 19,00€ su sephora.it





BLUSH POCO SCRIVENTI E VISIBILI

Il formato mini è davvero comodissimo anche da portare in borsetta, quello che non mi convince è la scrivenza delle polveri che è davvero delicata. Il colore rosa antico centrale risulta quasi impercettibile, il rosa più scuro laterale si nota un po’ di più, ma è veramente molto molto soft.

Stesso discorso per l’illuminante nella parte esterna opposta. Anche la durata non è eccezionale, dopo poche ore il blush risulta completamente svanito. Continuerò a utilizzarla perchè non mi piace sprecare i prodotti, ma la uso come “top coat” sopra a dei blush liquidi o in crema, per dare un tocco di luminosità.

FRANCESCA B. E LA MASCHERA POCO PRATICA

Incuriosita dalla formula a base di siero di vipera, ho deciso di provare la maschera in tessuto Age Activ Intensive Lifting di Matt. Purtroppo a farla scivolare tra i Flop del TeamClio Gennaio 2026 non è tanto la formula, ma la composizione della maschera.

Matt, Age Activ Intensive Lifting. Prezzo: 3,15€ su amazon.it

Realizzata in cotone, risulta troppo spessa e per questo motivo non aderisce bene al viso o comunque non in maniera adeguata. Un aspetto che a mio avviso risulta un limite perché è poco pratica.

Quello che mi ha deluso è che nonostante il tessuto sia imbevuto di prodotto, non aderendo bene non permette al siero di penetrare in modo efficace nella pelle del viso: di conseguenza ne limita i benefici. Infatti anche se dopo l’applicazione la pelle risulta più fresca e morbida, è anche meno compatta di quello che mi sarei aspettata.

FRANCESCA L. E LA MATITA SOPRACCIGLIA CHE SI SPEZZA

Di solito i prodotti make-up di Nyx mi piacciono praticamente tutti, in particolar modo rossetti e matite per le sopracciglia. Ma proprio su quest’ultimo ho vissuto un’esperienza non proprio piacevolissima.

Nyx, matita sopracciglia Precision Brow. Prezzo: 9,52€ su notino.it

Uso generalmente la matita Fill&Fluff, che è angolata e un po’ larga, ideale per riempire senza disegnare singoli peletti e, inoltre, una delle migliori matite sopracciglia che non sbavano di questa fascia di prezzo. Questa volta, però, ho voluto dare la possibilità a un altro prodotto della linea, ovvero la matita sopracciglia Nyx Precision Brow. Di fatto è più sottile e piatta, disegna bene, in poche parole fa egregiamente il suo lavoro. C’è solo un piccolo problema: si spezza.

Anche se tiro fuori pochissima mina, comunque tende a rompersi, forse per il freddo. Sta di fatto che metà del prodotto l’ho praticamente buttato e, come sappiamo, non è proprio il massimo del piacere. Ecco perché non la ricomprerò: per me è un Flop Team Gennaio 2026.

MENA E L’ILLUMINANTE CATRICE TROPPO EVIDENTE

I prodotti dalla formula jelly sono diventati super virali, soprattutto nell’ultimo periodo. Anche in ambito low cost in effetti, si trovano formule simili, come Catrice Diamond Haze Jelly Highlighter Stick, un illuminante per il viso dalla texture morbida e jelly. La formula è super fresca ed elastica, grazie all’elevata percentuale d’acqua.

Catrice Diamond Haze Jelly Highlighter Stick. Prezzo: 5,80€ su pinalli.it

UN ILLUMINANTE DALLE PERLESCENZE TROPPO GROSSE E VISTOSE

La base del prodotto è colorata, una nuance pescata abbastanza evidente. In effetti, è consigliabile applicarla sopra un blush per evitare di creare macchie sul viso. All’interno sono presenti delle pagliuzze glitterate, abbastanza grosse ed evidenti. Per questo motivo non lo ritengo un prodotto di uso giornaliero. L’applicazione migliore rimane quella diretta dallo stick tuttavia, la stesura non è semplicissima. È necessario fare un po’ di attenzione durante la fase di sfumatura, altrimenti si potrebbero spostare i prodotti già applicati o peggio, lasciare la strisciata sulla pelle.

Il finish è sicuramente luminoso, forse anche troppo considerando che i glitter risultano davvero grossi e poco eleganti da vedere sugli zigomi. Non mi sento di consigliarlo, soprattutto a chi ricerca un illuminante da tutti i giorni, dall’effetto delicato. Per me è sicuramente un no!

GIORGIA E IL BAGNODOCCIA DAL PROFUMO “FINTO” ESAGERATO

Attirata dalla promessa di essere un bagnodoccia dedicato al mitico Chupa Chups alla fragola e panna, non me lo sono fatta sfuggire.

Chupa Chups, Strawberry and Cream Bath & Shower Gel. Prezzo: 1,59€ presso i negozi Action e online presso i rivenditori autorizzati

Purtroppo, però, già dall’apertura mi sono accorta che la profumazione non era proprio corrispondente a quella dolce e vanigliata del piccolo dolcetto, anzi: la trovo purtroppo poco coerente, visto che (a mio parere) assomiglia più a una fragranza stile “bubblegum”.

Risulta quindi un po’ troppo “finta” e poco naturale. Ahimè, quindi, devo inserire questo prodotto nei miei Flop del mese!

M. TERESA E IL BAGNODOCCIA VIRALE CHE L’HA DELUSA

Ho acquistato questo bagnodoccia perché sui social se ne parla davvero tantissimo: negli ultimi mesi, infatti, è diventato virale perché reputato una sorta di dupe di Bianco Latte di Giardini di Toscana. Certo, non mi aspettavo che la fragranza fosse identica, ma per quanto viene decantato sono rimasta molto delusa.

Vidal, Bagnodoccia Milky Vanilla. Prezzo consigliato: 1,99€ nella grande distribuzione e online

Profuma – questo è vero – di latte e vaniglia ma ha una fragranza a parer mio “chimica” che non risulta per nulla avvolgente. Inoltre, la profumazione non persiste a lungo dopo la doccia, come accade invece con altri bagnodoccia anche economici che utilizzo di solito. Per me è un Flop!

Via Tenor

Se siete interessate a ripercorrere i nostri ultimi Flop, date un’occhiata a questi post:

1) FLOP TEAM DICEMBRE 2025

2) FLOP TEAM NOVEMBRE 2025

3) FLOP TEAM OTTOBRE 2025

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questi erano i Flop Team Gennaio 2026 ovvero i prodotti bocciati del TeamClio. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete testati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!