CREME ALLA VITAMINA C: QUANDO SERVONO E COME SCEGLIERLE

  1. Usare una crema viso alla vitamina C comporta tantissimi benefici per la pelle.
  2. Illuminante, schiarente, antiossidante e lenitiva, la vitamina C (o acido ascorbico) è un vero e proprio elisir di bellezza.
  3. Le migliori creme alla vitamina C sono quelle ad alta concentrazione che, spesso, abbinano a questi ingredienti altri attivi skincare.
  4. Le texture in gel leggere sono perfette per le pelli miste e grasse e ben si adattano alla stagione primaverile e all’estate.
  5. Non mancano le texture più ricche e corpose che performano al meglio sulle pelli secche e mature.

Abbiamo selezionato per voi le migliori creme alla vitamina C che vale la pena provare, per tutte le necessità e di tutte le fasce di prezzo. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

PERCHÉ SCEGLIERE UNA CREMA VISO ALLA VITAMINA C E QUANDO USARLA

Tra le creme illuminanti migliori spiccano sicuramente quelle a base di vitamina C. Questo attivo, ampiamente utilizzato in cosmesi, vanta però tanti altri benefici, alcuni dei quali poco conosciuti.

Chiamata anche acido ascorbico, la vitamina C è un micronutriente essenziale per il benessere dell’organismo con proprietà incredibili per la salute e la bellezza della pelle. Essendo un ottimo antiossidante, contrasta i radicali liberi e aiuta a prevenire l’invecchiamento.

migliori-creme-vitamina-c-1

UN ATTIVO VERSATILE, ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE E DAI TANTISSIMI BENEFICI

La vitamina C partecipa alla sintesi del collagene ed è quindi molto utile per mantenere la pelle elastica e compatta. Come anticipato, gode di un potente effetto illuminante: restituisce un incarnato uniforme e glow, provvedendo a schiarire le macchie scure già presenti sul viso. Avendo proprietà lenitive, inoltre, calma infiammazioni e irritazioni.

Quando usare, quindi, una crema viso alla vitamina C? Potenzialmente, questo tipo di prodotto skincare è adatto a tutti e può essere usato in qualsiasi stagione: è un ingrediente fotosensibile (attenzione, per cui, alla conservazione del prodotto) ma non fotosensibilizzante.

MIGLIORI CREME VISO VITAMINA C: FORMULE INNOVATIVE DA MEDIK8 A PERRICONE

Medik8 firma una delle migliori creme alla vitamina C in commercio, forte di una formula di ultima generazione che assolve sia la funzione di idratante che di solare (SPF 30). Con vitamina C stabile al 100% e acido ialuronico, ravviva e idrata la pelle arida e spenta donando al viso un aspetto più luminoso e giovane.

migliori-creme-vitamina-c-medik8

Medik8, Daily Radiance Vitamin C. Prezzo: 80,00€ su lookfantastic.it

Vanta ottime recensioni anche la crema alla vitamina C di Perricone. Con SPF 30, è arricchita di antiossidanti e vitamina C esterificata che proteggono la pelle dagli agenti esterni e minimizzano l’aspetto di linee sottili e rughe.

migliori-creme-vitamina-c-perriconePerricone, MD Vitamina C Ester. Prezzo: 82,00€ su lookfantastic.it

DA COMPRARE IN FARMACIA, KORFF E ROC

Molte delle migliori creme alla vitamina C si trovano in farmacia e parafarmacia. Korff Hydra Energy C contiene vitamina C, acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare ed estratto di Viola Tricolor per un’idratazione profonda e un’efficace azione contro le macchie.

 

Korff, Hydra Energy C. Prezzo: 42,57su amazon.it

Per una pelle luminosa e rimpolpata vi consigliamo ROC Multi Correxion Revive + Glow, trattamento correttivo antirughe e rassodante adatto in particolar modo alle pelli mature. La texture risulta leggera e si assorbe in fretta, quindi può essere usata anche da chi ha una pelle mista o grassa.

 

migliori-creme-vitamina-c-roc

RoC, Multi Correxion Gel Cream. Prezzo: su amazon.it

LE CREME VISO ALLA VITAMINA C DI PAULA’S CHOICE E OLEHENRIKSEN

Tra le migliori (e più note) creme alla vitamina C si distinguono quelle che portano la firma di Paula’s Choice e Olehenriksen.

Paula’s Choice propone una crema idratante e protezione solare (con SPF 50) perfetta per la vita di tutti i giorni. Contiene vitamina C e aminoacidi che proteggono, idratano e illuminano visibilmente l’incarnato.

migliori-creme-vitamina-c-paulas-choicePaula’s Choice, SPF 50 5% Vitamin C Sheer Moisturizer. Prezzo: 54,00€ su sephora.it

Non ha bisogno di presentazioni la celebre Banana Bright+ di Olehenriksen, con vitamina C E e niacinamide. Uniformante e perfezionante, è il trattamento ideale per chi è alla ricerca di luminosità.

migliori-creme-vitamina-c-olehenriksenOlehenriksen, Banan Bright+ Instant Glow Moisturizer. Prezzo: 51,00€ su sephora.it

CREME ALLA VITAMINA C: DA GOOVI A SEPHORA, I PRODOTTI DI FASCIA MEDIA DA PROVARE

Esistono anche molte creme viso alla vitamina C di fascia media, meno costose ma altrettanto valide e performanti. Goovi C Me Glow è una delle migliori, con vitamina C ed estratto di liquirizia per un’azione anti-fatica e rivitalizzante decisa.

migliori-creme-vitamina-c-gooviGoovi, C Me Glow. Prezzo: 17,71su amazon.it

MOLTE CREME VISO COREANE CONTENGONO VITAMINA C

Se vi piacciono i cosmetici coreani, vi segnaliamo questa “chicca” disponibile anche su Amazon. Medicube Deep Vita C Capsule Cream è una crema viso in capsule – caratteristica che consente di dosare la quantità di prodotto necessaria per ogni utilizzo – a base di vitamina C e niacinamide. Contiene anche liposomi che consentono agli attivi di penetrare meglio e più in profondità. Da provare assolutamente, è al momento uno dei bestseller di Medicube, tra le migliori marche di prodotti coreani da conoscere.

migliori-creme-vitamina-c-medicubeMedicube, Deep Vita C Capsule Cream. Prezzo: 18,90su amazon.it

Leggera e impalpabile, Belif Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream è una crema viso consigliata anche alle pelli grasse che si lucidano in fretta. Si tratta anche in questo caso di una crema viso coreana,  con vitamina C, Vitamina E e ben 4 tipi di acido ialuronico.

migliori-creme-vitamina-c-belifBelif, Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream. Prezzo: 17,50su amazon.it

Appartengono alla fascia di prezzo media e godono di buone recensioni anche L’Oréal Revitalift Vitamin C Brightening Cream e Sephora Glow Brightening Gel Cream.

L’Oréal abbina alla vitamina C l’acido salicilico per un’azione levigante ed esfoliante di maggiore intensità. Nonostante l’alta efficacia e la ricca concentrazione di attivi, è adatta anche alle pelli sensibili.

migliori-creme-vitamina-c-lorealL’Oréal Paris, Revitalift Vitamin C Brightening Cream. Prezzo: 16,99su amazon.it

Tra le ultime uscite della linea Sephora Glow, questa crema viso in gel quindi leggerissima è a base di vitamina C e acido poliglutammico, utile a rinforzare la barriera idrolipidica della pelle.

migliori-creme-vitamina-c-sephoraSephora, Glow Brightening Gel Cream. Prezzo: 17,99€ su sephora.it

MIGLIORI CREME ALLA VITAMINA C ECONOMICHE: GARNIER, THE INKEY LIST E LE ALTRE

Ultime ma non per importanza, le migliori creme viso alla vitamina C economiche fanno loro il detto “minima spesa, massima resa”. Garnier ha da poco lanciato la nuova Vitamin C Fresh & Bright, dalla texture sorbetto e con azione anti-macchie.

migliori-creme-vitamina-c-garnierGarnier, Vitamin C Fresh & Bright. Prezzo: 4,89su amazon.it

Costa pochissimo anche questa crema di The Inkey List. Un concentrato di vitamine – vitamina B, C ed E – per una pelle rivitalizzata, idratata e in salute.

migliori-creme-vitamina-c-the-inkey-listThe Inkey List, Vitamin B, C and E Moisturizer. Prezzo: 8,28su amazon.it

Su Amazon è molto venduta la crema alla vitamina C di Natura Siberica. Contiene olio di olivello spinoso biologico dell’Altai, bacca siberiana ad alto contenuto di vitamina C, e niacinamide. Con un utilizzo costante le rughe sono meno evidenti, le macchie più chiare e la pelle risulta più compatta e luminosa.

 migliori-creme-vitamina-c-natura-sibericaNatura Siberica, Vitamin C Glow Day Face. Prezzo: 7,60su amazon.it

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro approfondimento sulle migliori creme viso alla vitamina C, dalle proprietà illuminanti, schiarenti e antiossidanti. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Avete mai usato creme a base di questo ingrediente? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!

